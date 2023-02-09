https://ria.ru/20230209/mery-1850934523.html

СМИ: США могут ввести меры против юрлиц, причастных к ситуации с аэростатом

СМИ: США могут ввести меры против юрлиц, причастных к ситуации с аэростатом - РИА Новости, 09.02.2023

СМИ: США могут ввести меры против юрлиц, причастных к ситуации с аэростатом

Администрация президента США Джо Байдена изучает возможность введения мер против юридических лиц, сотрудничающих с армией КНР и причастных, по мнению... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T17:52

2023-02-09T17:52

2023-02-09T17:58

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ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена изучает возможность введения мер против юридических лиц, сотрудничающих с армией КНР и причастных, по мнению Вашингтона, к инциденту с китайским аэростатом, пишет в четверг газета New York Times со ссылкой на неназванного представителя госдепартамента.Он добавил, что в Вашингтоне также намерены рассмотреть возможность принятия "более масштабных мер по разоблачению и борьбе с масштабной слежкой со стороны КНР, которая представляет угрозу нацбезопасности США, а также их союзников и партнеров".Как проинформировал высокопоставленный дипломат, сбитый в минувшие выходные американскими военными китайский аэростат был оснащен антеннами, которые, вероятно, наделяли аппарат возможностями по приему сообщений. Кроме того, аэростат был оборудован большими солнечными панелями, способными питать энергией множество датчиков для сбора разведывательных данных.По оценкам американской стороны, производитель данного воздушного аппарата имеет "непосредственное отношение" к армии КНР.

https://ria.ru/20230209/kitay-1850869783.html

китай

сша

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в мире, китай, сша, технологии, вашингтон (штат)