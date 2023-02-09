17:52 09.02.2023 (обновлено: 17:58 09.02.2023)
СМИ: США могут ввести меры против юрлиц, причастных к ситуации с аэростатом
NYT: Вашингтон может ввести меры против юрлиц, причастных к инциденту с аэростатом
Воздушный шар в небе над США. Кадр видео из соцсетей
Воздушный шар в небе над США. Кадр видео из соцсетей. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена изучает возможность введения мер против юридических лиц, сотрудничающих с армией КНР и причастных, по мнению Вашингтона, к инциденту с китайским аэростатом, пишет в четверг газета New York Times со ссылкой на неназванного представителя госдепартамента.
"США рассмотрят возможность принятия мер в отношении связанных с армией КНР китайских юридических лиц, которые поддержали вторжение аэростата в американское воздушное пространство", - сообщил представитель дипведомства США на условиях анонимности.
Он добавил, что в Вашингтоне также намерены рассмотреть возможность принятия "более масштабных мер по разоблачению и борьбе с масштабной слежкой со стороны КНР, которая представляет угрозу нацбезопасности США, а также их союзников и партнеров".
Как проинформировал высокопоставленный дипломат, сбитый в минувшие выходные американскими военными китайский аэростат был оснащен антеннами, которые, вероятно, наделяли аппарат возможностями по приему сообщений. Кроме того, аэростат был оборудован большими солнечными панелями, способными питать энергией множество датчиков для сбора разведывательных данных.
По оценкам американской стороны, производитель данного воздушного аппарата имеет "непосредственное отношение" к армии КНР.