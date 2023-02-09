18:30 09.02.2023 (обновлено: 18:46 09.02.2023)
Россия и МАГАТЭ подтвердили договоренность о продолжении контактов
"Росатом": Россия и МАГАТЭ подтвердили договоренность о продолжении контактов
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкАвтомобили миссии МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции
Автомобили миссии МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. РФ и МАГАТЭ на переговорах, прошедших в четверг в Москве, подтвердили договоренность о продолжении контактов, сообщила госкорпорация "Росатом" по итогам встречи.
В центре обсуждения были вопросы, связанные с обеспечением ядерной и физической ядерной безопасности Запорожской АЭС.
"Кроме того, затрагивались вопросы текущего и перспективного взаимодействия России и МАГАТЭ на других направлениях. Стороны подтвердили договоренность о продолжении контактов", - говорится в сообщении.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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