https://ria.ru/20230209/magate-1850947754.html

Россия и МАГАТЭ подтвердили договоренность о продолжении контактов

Россия и МАГАТЭ подтвердили договоренность о продолжении контактов - РИА Новости, 09.02.2023

Россия и МАГАТЭ подтвердили договоренность о продолжении контактов

РФ и МАГАТЭ на переговорах, прошедших в четверг в Москве, подтвердили договоренность о продолжении контактов, сообщила госкорпорация "Росатом" по итогам... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T18:30

2023-02-09T18:30

2023-02-09T18:46

россия

москва

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

запорожская аэс

магатэ

энергодар

сергей шойгу

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. РФ и МАГАТЭ на переговорах, прошедших в четверг в Москве, подтвердили договоренность о продолжении контактов, сообщила госкорпорация "Росатом" по итогам встречи.В центре обсуждения были вопросы, связанные с обеспечением ядерной и физической ядерной безопасности Запорожской АЭС.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230203/zaes-1849644114.html

россия

москва

энергодар

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, москва, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс, магатэ, энергодар, сергей шойгу