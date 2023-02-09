https://ria.ru/20230209/lyakh-1850567456.html

Валерий Лях: мы не даем мошенникам превратиться из "чайников" в "паровозы"

Валерий Лях: мы не даем мошенникам превратиться из "чайников" в "паровозы" - РИА Новости, 09.02.2023

Валерий Лях: мы не даем мошенникам превратиться из "чайников" в "паровозы"

Число финансовых мошенников почти удвоилось в 2022 году, однако ущерб от их деятельности снизился за счет совместных усилий Банка России и правоохранителей, а... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T10:00

2023-02-09T10:00

2023-02-09T10:25

интервью

валерий лях

центральный банк рф (цб рф)

генеральная прокуратура рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

мошенничество

кибербезопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850741629_0:121:3084:1856_1920x0_80_0_0_0fda86e09a7d86ff0b58a8bd715aec99.jpg

Число финансовых мошенников почти удвоилось в 2022 году, однако ущерб от их деятельности снизился за счет совместных усилий Банка России и правоохранителей, а также бдительности граждан. Директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях в интервью РИА Новости рассказал о новых схемах мошенников, о том, как ЦБ отличает реальных собирателей средств на благотворительность в мессенджерах от аферистов, а также оценил общие потери и "средний чек" россиян от вложений в финансовые пирамиды. Беседовала Елена Лыкова.– Банк России не первый год занимается борьбой с финансовыми мошенниками. Появились за последнее время какие-то новые способы обмана?– Сейчас чаще стали появляться проекты с якобы почасовой прибылью. В прошлом году по такой схеме действовали почти 10% финансовых пирамид. "Почасовики" могут предлагать просто заоблачную доходность – до 900% в час. Но такие проекты не рассчитаны на длительное существование.– Кто же верит в такую доходность?– Обычно злоумышленники используют легенду, что зарабатывают на арбитраже между рынками, при помощи высокочастотных роботов, программы для которых пишут якобы выпускники лучших вузов. И все это каждую секунду работает только на вас: "Вложи деньги, через час получи прибыль. Ваши деньги моментально запускаем в оборот".Еще одна новая "фишка" – это распространение информации о "почасовиках", хайп-проектах на так называемых "рейтинговых" сайтах. На этих ресурсах публикуется якобы независимая оценка различных псевдофинансовых компаний. Раньше с помощью подобных рейтингов мошенники привлекали клиентов в нелегальные форекс-компании. Ставку делали на тех, кто уже проиграл первые деньги, и, получив опыт, хочет выиграть с "проверенным" брокером. Но оценки на таких сайтах – сплошной обман. Рейтинг можно купить: чем выше сумма, тем он лучше. Или сайт изначально создавался "под себя", для аффилированных компаний, а конкуренты всегда были на последних строчках. Теперь этот же инструмент используют и "почасовики". Мы блокируем такие "рейтинговые" сайты по стандартной схеме с помощью Генпрокуратуры и Роскомнадзора.– А у мошеннических проектов в мессенджерах есть какие-то особенности?– По своей сути все подобные схемы схожи. Различается форма подачи. Например, в мессенджерах, помимо традиционных пирамид, много горячих предложений псевдозаработка, якобы благотворительных проектов: просят перечислить деньги на поддержку какой-то группы населения, на помощь приюту и тому подобное.– Как Банк России определяет, что в мессенджере действует организованная группа мошенников, а не, например, сообщество неравнодушных к брошенным животным людей?–У нас есть такой инструментарий, мы можем верифицировать, является ли предложение мошенническим. Проверяем проходящие платежи, частоту, с которой организаторы появляются в этих схемах.– Может ли человек в таких случаях сам определить, что у него просят деньги мошенники?– Людям, конечно, надо быть внимательнее. Не переходить по незнакомым ссылкам, не совершать платежей на непонятных сайтах и анонимных каналах. Например, многие автоматически переходят в незнакомый канал, если его реклама встречается на ресурсе, которому доверяют. Но ведь это всего-навсего реклама, и то, что она публикуется в телеграмме любимого блогера – ничего не значит.Здесь нужна общая работа регулятора, мессенджеров, финансовых организаций, которые по крайней мере с технической точки зрения могут выявлять такого рода системные схемы. Например, можно фиксировать номера устройств, IP-адреса компьютеров, с которых осуществлялся вход при мошеннической операции. В недалеком будущем возможности для того, чтобы воздействовать на человека, станут еще больше. Кто знает, может быть через несколько лет мы перейдем к модели, когда у каждого человека будет его цифровой "аватар", определяющий и объем, и содержание информации, которую он способен переварить. То есть вся реклама будет еще более таргетированной. Как с этим существовать и как не отдать такой инструмент в руки мошенников – вопрос для обдумывания.– Все последние годы мошенники использовали схемы с криптовалютами. Эта тема по-прежнему на пике?– Бум крипты продолжается. Хотя стало явно меньше проектов для вложений в криптовалюты, но почти половина пирамид привлекают платежи именно в крипте. Причем принимают практически любую – здесь все зависит от фантазии и стратегии организаторов. Кто-то предпочитает наиболее распространенную криптовалюту – например, биткоин и эфир. А есть варианты, когда, наоборот, принимают в малоизвестных криптовалютах, чтобы потом был повод сказать: нет возможности вернуть деньги, потому что криптовалюта перестала существовать, либо биржа, на которой она торговалась, обанкротилась. Один из новых трендов – пирамиды, которые маскируются под потребительские кооперативы и работают в офисах, тоже стали привлекать средства граждан в виде криптовалюты, а раньше они принимали только наличные.Такая популярность крипты связана в том числе и с тем, что в прошлом году стало меньше иностранных сервисов, которые использовались для платежей за границу.– Количество мошеннических компаний, действующих из-за рубежа снизилось?– Скорее уменьшилось количество мошенников с легендами, будто они представляют иностранную или международную компанию. Ведь и раньше так называемые иностранные "форекс-брокеры", "инвестиционные компании" и другие нелегалы только ссылались на лицензии каких-то островов, офшоров, проверить которые было невозможно. Сейчас, даже если вам скажут о подобной лицензии, вы задумаетесь, как взаимодействовать с менеджерами компании, переводить платежи, получать деньги. То есть из фактора, который для многих работал в плюс и повышал репутацию, это стало наоборот вызывать подозрение.– При этом на протяжении последних лет мы видим сильный рост по числу мошеннических схем, которые выявляет ЦБ. С чем вы это связываете?– Действительно, статистика говорит о росте числа мошеннических схем. В 2022 году Банк России выявил почти две тысячи пирамид (в 2,3 раза больше, чем в 2021 году), 1,2 тысячи нелегальных профессиональных участников рынка (рост в 1,4 раза) и 1,7 тысячи "черных кредиторов" (рост в 1,8 раза). Всего было выявлено почти пять тысяч компаний и проектов с признаками нелегальной деятельности, а годом ранее – около 2,7 тысячи. С одной стороны, такой всплеск – это обратная сторона бурного развития технологий. В интернете действовали почти 96% выявленных финансовых пирамид, 97% – нелегальных профучастников, даже 43% нелегальных кредиторов тоже перетекли в сеть. Создать мошеннический проект онйлан можно быстро и дешево. К тому же общество фактически перешло к такой модели социального поведения, когда для экономически активного населения нормально не знать, кто находится по ту сторону экрана. То есть контрагента эти люди не проверяют, а нелегалы этим уверенно пользуются.В то же время наша статистика показывает все-таки количество выявленных кейсов или проектов, а не компаний как таковых. Мы научились довольно быстро находить незаконные схемы, публикуем сведения о них на сайте ЦБ, передаем правоохранителям, а информацию об их ресурсах в интернете – на блокировку. Это все совместная работа – наша, Генпрокуратуры, МВД, Росфинмониторинга. Но если мошенники понимают, что они "засветились", то бросают проект и тут же открывают новый. Часто – несколько небольших параллельных проектов, с разными сайтами, каналами, чатами.– Можно подсчитать, какой ущерб в целом нанесли за прошлый год мошенники?– Мы можем давать только экспертные оценки, информация об ущербе – это прерогатива правоохранительных органов. В прошлом году, как считают наши эксперты, потери от вложений в финансовые пирамиды составили порядка пяти-шести миллиардов рублей. Это, конечно, много. Но, например, в 2021 году потери только в пирамиде Finiko составляли, по сообщениям МВД, свыше пяти миллиардов рублей. Общие потери от деятельности нелегалов и пирамид, по нашей оценке, уменьшились примерно на 30-35% (по сравнению с 2021 годом – ред.).Снижение потерь связано в том числе с тем, что мы выявляем мошеннические проекты на ранней стадии, пока они не успели привлечь много людей. По нашим данным, в прошлом году не было крупных кейсов. Мы не даем мошенническим проектам "превращаться в паровозы, пока они еще чайники". В среднем на время от выявления нелегала до публикации информации на сайте уходит 5-5,5 дней. Кстати, все больше людей обращается в Банк России не с жалобами на ущерб от мошенников, а для того, чтобы сообщить о подозрениях в отношении нелегальной компании. Мы стремились к этому, когда начинали публиковать список выявленных нелегалов.– Сколько в среднем теряет человек в пирамиде? Это чувствительная сумма?– Средний чек находится в диапазоне 50-100 тысяч рублей. Есть две категории людей: одни относятся к потерям именно как к проигрышу. Для них это не проект всей жизни, который поднимет на другой социальный и финансовый уровень. Они не идут жаловаться, что потеряли. В этот раз не повезло – может быть, повезет в следующий. Такие люди готовы рисковать снова и снова. Другой тип – это люди, которые воспринимают свои вложения как инвестиции. Их потери, кстати, чаще выше "среднего чека".– Это сколько?– По-разному. Есть люди, которые теряли по полтора-два миллиона, а есть – и по 20-30 и даже 50 миллионов рублей. Все зависит от возможностей. Не надо думать, что, если у человека много денег, он обязательно хорошо разбирается в финансах. Состоятельные люди не всегда финансово грамотные, и любой может купиться на посулы.Но мошенникам не стоит надеяться, что их никогда не найдут. Найдут, даже если они спрячутся за границей. Все публичные финансовые махинации, как правило, заканчиваются экстрадицией.– Есть ли какие-то инициативы у Банка России для усиления защиты граждан?– Мы считаем, что помимо предупредительного списка и блокировки сайтов, еще одним инструментом, который позволит сильно изменить картину с финансовым мошенничеством, может стать законопроект о запрете публичного привлечения инвестиций не поднадзорными Банку России компаниями. Сейчас с точки зрения права это может делать практически любая компания и даже человек. Но для того, чтобы привлекать инвестиции от неограниченного круга лиц, надо все-таки обладать соответствующими компетенциями, технологиями. Не говоря уже про финансовую чистоплотность. Законопроект может стать заслоном от бесконтрольного привлечения средств в псевдоинвестиционные проекты. Эта инициатива сейчас обсуждается ведомствами, мы в этом обсуждении участвуем.

https://ria.ru/20230206/sbp-1850040739.html

https://ria.ru/20230202/sbp-1849253679.html

https://ria.ru/20230131/ekonomika-1848701487.html

https://ria.ru/20230208/moshenniki-1850461377.html

https://ria.ru/20230125/moshenniki-1847227124.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, валерий лях, центральный банк рф (цб рф), генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), мошенничество, кибербезопасность