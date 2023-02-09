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"Молодая гвардия" провела лекции в колонии в ДНР для сдавшихся военных ВСУ - РИА Новости, 09.02.2023
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"Молодая гвардия" провела лекции в колонии в ДНР для сдавшихся военных ВСУ
"Молодая гвардия" провела лекции в колонии в ДНР для сдавшихся военных ВСУ - РИА Новости, 09.02.2023
"Молодая гвардия" провела лекции в колонии в ДНР для сдавшихся военных ВСУ
"Молодая Гвардия Единой России" провела просветительские лекции в исправительной колонии ДНР для сдавшихся в плен украинских военнослужащих, лекции провёл... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T15:46
2023-02-09T15:46
россия
молодая гвардия единой россии
мгер
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. "Молодая Гвардия Единой России" провела просветительские лекции в исправительной колонии ДНР для сдавшихся в плен украинских военнослужащих, лекции провёл председатель МГЕР Антон Демидов, который рассказал об общей истории русского и украинского народов и недопустимости русофобской политики киевского режима, сообщили в пресс-службе "Единой России". ""Молодая Гвардия Единой России" провела просветительские лекции в исправительной колонии ДНР для военнослужащих ВСУ, сдавшихся в плен", - сказано в сообщении. "Цель нашей встречи – напомнить о единстве наших народов, об общей истории, в том числе – Победе в Великой Отечественной войне, которая ковалась нашими дедами и прадедами в борьбе с нацизмом", - приводят в пресс-службе слова Демидова. По его словам, он также рассказал о гуманитарной миссии "Молодой Гвардии" и "Волонтерской роты" на освобожденных территориях. "После одной из лекций бывшие бойцы ВСУ выразили готовность вступить в ряды Вооруженных сил России и внести свой вклад в борьбу с нацизмом", - отметили в МГЕР.
https://ria.ru/20230203/volontery-1849440628.html
россия
донецкая народная республика
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россия, молодая гвардия единой россии, мгер, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Россия, Молодая гвардия Единой России, МГЕР, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
15:46 09.02.2023
 
"Молодая гвардия" провела лекции в колонии в ДНР для сдавшихся военных ВСУ

МГЕР провела просветительские лекции в колонии в ДНР для сдавшихся в плен военных ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкФлаг Донецкой народной республики
Флаг Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. "Молодая Гвардия Единой России" провела просветительские лекции в исправительной колонии ДНР для сдавшихся в плен украинских военнослужащих, лекции провёл председатель МГЕР Антон Демидов, который рассказал об общей истории русского и украинского народов и недопустимости русофобской политики киевского режима, сообщили в пресс-службе "Единой России".
""Молодая Гвардия Единой России" провела просветительские лекции в исправительной колонии ДНР для военнослужащих ВСУ, сдавшихся в плен", - сказано в сообщении.
"Цель нашей встречи – напомнить о единстве наших народов, об общей истории, в том числе – Победе в Великой Отечественной войне, которая ковалась нашими дедами и прадедами в борьбе с нацизмом", - приводят в пресс-службе слова Демидова.
По его словам, он также рассказал о гуманитарной миссии "Молодой Гвардии" и "Волонтерской роты" на освобожденных территориях.
"После одной из лекций бывшие бойцы ВСУ выразили готовность вступить в ряды Вооруженных сил России и внести свой вклад в борьбу с нацизмом", - отметили в МГЕР.
Волонтеры - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
3 февраля, 10:37
Волонтеры МГЕР начали работу в больницах ДНР и ЛНР
 
РоссияМолодая гвардия Единой РоссииМГЕРДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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