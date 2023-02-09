https://ria.ru/20230209/lektsii-1850880803.html

"Молодая гвардия" провела лекции в колонии в ДНР для сдавшихся военных ВСУ

"Молодая гвардия" провела лекции в колонии в ДНР для сдавшихся военных ВСУ - РИА Новости, 09.02.2023

"Молодая гвардия" провела лекции в колонии в ДНР для сдавшихся военных ВСУ

"Молодая Гвардия Единой России" провела просветительские лекции в исправительной колонии ДНР для сдавшихся в плен украинских военнослужащих, лекции провёл... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T15:46

2023-02-09T15:46

2023-02-09T15:46

россия

молодая гвардия единой россии

мгер

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. "Молодая Гвардия Единой России" провела просветительские лекции в исправительной колонии ДНР для сдавшихся в плен украинских военнослужащих, лекции провёл председатель МГЕР Антон Демидов, который рассказал об общей истории русского и украинского народов и недопустимости русофобской политики киевского режима, сообщили в пресс-службе "Единой России". ""Молодая Гвардия Единой России" провела просветительские лекции в исправительной колонии ДНР для военнослужащих ВСУ, сдавшихся в плен", - сказано в сообщении. "Цель нашей встречи – напомнить о единстве наших народов, об общей истории, в том числе – Победе в Великой Отечественной войне, которая ковалась нашими дедами и прадедами в борьбе с нацизмом", - приводят в пресс-службе слова Демидова. По его словам, он также рассказал о гуманитарной миссии "Молодой Гвардии" и "Волонтерской роты" на освобожденных территориях. "После одной из лекций бывшие бойцы ВСУ выразили готовность вступить в ряды Вооруженных сил России и внести свой вклад в борьбу с нацизмом", - отметили в МГЕР.

https://ria.ru/20230203/volontery-1849440628.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, молодая гвардия единой россии, мгер, донецкая народная республика, вооруженные силы украины