https://ria.ru/20230209/kvartal-1850739369.html

В Кемерове построили деревянный квартал юстиции

В Кемерове построили деревянный квартал юстиции - РИА Новости, 09.02.2023

В Кемерове построили деревянный квартал юстиции

Деревянный квартал юстиции из восьми двухэтажных зданий построили и ввели в эксплуатацию в Центральном районе города Кемерово, сообщил журналистам губернатор... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T10:19

2023-02-09T10:19

2023-02-09T10:31

кемерово

россия

казань

михаил сперанский

сергей цивилев

александр i

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КЕМЕРОВО, 9 фев – РИА Новости. Деревянный квартал юстиции из восьми двухэтажных зданий построили и ввели в эксплуатацию в Центральном районе города Кемерово, сообщил журналистам губернатор Кузбасса Сергей Цивилев во время пресс-тура на объект. "С министром юстиции, по его предложению, приняли решение построить квартал юстиции в городе Кемерово, в столице Кузбасса, как образец для всех других субъектов Российской Федерации. Это пилотный проект, с которого должны начаться такие кварталы юстиции во всех столичных городах", – сказал губернатор. Глава региона уточнил, что в России на данный момент построено два квартала юстиции, второй из них – в Казани. "Два пилотных региона было выбрано. В Казани построен точно такой же квартал юстиции, только… там все это сделано из кирпича и из камня, а у нас, по предложению министра юстиции, чтобы подчеркнуть самобытность деревянного домостроения (Сибири – ред.), сделано из дерева… Квартал весь юстиции достроен, введен в эксплуатацию", – добавил Цивилев. Как уточнил представитель компании-застройщика ООО "СДС-Строй" Максим Николаев, на территории квартала расположились восемь зданий: главный офис министерства управления юстиции по Кемеровской области, где будут предоставляться услуги как юридическим лицам, так и гражданам, здание по оказанию бесплатной юридической помощи населению, музей юриспруденции, лаборатория судебных экспертиз, два здания адвокатуры, гараж, а также административный центр управления кварталом. По словам Сергея Цивилева, внутри квартала расположилась площадь имени государственного деятеля, Сибирского генерал-губернатора Михаила Сперанского, а летом там возведут памятник Сперанскому. Как следует из информации, размещенной на портале История.РФ, генерал-губернатором Сибири Михаил Сперанский был с марта 1819 по март 1821 года. В 1835 году при его активном участии при министерстве юстиции появилось Императорское училище правоведения – одно из самых престижных учебных заведений дореволюционной России. В 1835–1837 годы Сперанский читал курс лекций по юридическим наукам наследнику престола цесаревичу Александру Николаевичу, будущему императору Александру II.

https://ria.ru/20230208/detsad-1850575515.html

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кемерово, россия, казань, михаил сперанский, сергей цивилев, александр i