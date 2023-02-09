Рейтинг@Mail.ru
В Кемерове построили деревянный квартал юстиции - РИА Новости, 09.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230209/kvartal-1850739369.html
В Кемерове построили деревянный квартал юстиции
В Кемерове построили деревянный квартал юстиции - РИА Новости, 09.02.2023
В Кемерове построили деревянный квартал юстиции
Деревянный квартал юстиции из восьми двухэтажных зданий построили и ввели в эксплуатацию в Центральном районе города Кемерово, сообщил журналистам губернатор... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T10:19
2023-02-09T10:31
кемерово
россия
казань
михаил сперанский
сергей цивилев
александр i
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850744051_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_471b89702c079f2e04e4cab6a126d067.jpg
КЕМЕРОВО, 9 фев – РИА Новости. Деревянный квартал юстиции из восьми двухэтажных зданий построили и ввели в эксплуатацию в Центральном районе города Кемерово, сообщил журналистам губернатор Кузбасса Сергей Цивилев во время пресс-тура на объект. "С министром юстиции, по его предложению, приняли решение построить квартал юстиции в городе Кемерово, в столице Кузбасса, как образец для всех других субъектов Российской Федерации. Это пилотный проект, с которого должны начаться такие кварталы юстиции во всех столичных городах", – сказал губернатор. Глава региона уточнил, что в России на данный момент построено два квартала юстиции, второй из них – в Казани. "Два пилотных региона было выбрано. В Казани построен точно такой же квартал юстиции, только… там все это сделано из кирпича и из камня, а у нас, по предложению министра юстиции, чтобы подчеркнуть самобытность деревянного домостроения (Сибири – ред.), сделано из дерева… Квартал весь юстиции достроен, введен в эксплуатацию", – добавил Цивилев. Как уточнил представитель компании-застройщика ООО "СДС-Строй" Максим Николаев, на территории квартала расположились восемь зданий: главный офис министерства управления юстиции по Кемеровской области, где будут предоставляться услуги как юридическим лицам, так и гражданам, здание по оказанию бесплатной юридической помощи населению, музей юриспруденции, лаборатория судебных экспертиз, два здания адвокатуры, гараж, а также административный центр управления кварталом. По словам Сергея Цивилева, внутри квартала расположилась площадь имени государственного деятеля, Сибирского генерал-губернатора Михаила Сперанского, а летом там возведут памятник Сперанскому. Как следует из информации, размещенной на портале История.РФ, генерал-губернатором Сибири Михаил Сперанский был с марта 1819 по март 1821 года. В 1835 году при его активном участии при министерстве юстиции появилось Императорское училище правоведения – одно из самых престижных учебных заведений дореволюционной России. В 1835–1837 годы Сперанский читал курс лекций по юридическим наукам наследнику престола цесаревичу Александру Николаевичу, будущему императору Александру II.
https://ria.ru/20230208/detsad-1850575515.html
https://ria.ru/20230208/arena-1850564298.html
кемерово
россия
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850744051_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_1301153cdb55dc375cf6f74547ec885d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кемерово, россия, казань, михаил сперанский, сергей цивилев, александр i
Кемерово, Россия, Казань, Михаил Сперанский, Сергей Цивилев, Александр I
10:19 09.02.2023 (обновлено: 10:31 09.02.2023)
 
В Кемерове построили деревянный квартал юстиции

Деревянный квартал юстиции построили в столице Кузбасса Кемерове

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства КузбассаДеревянный квартал юстиции построили и ввели в эксплуатацию в Центральном районе города Кемерово
Деревянный квартал юстиции построили и ввели в эксплуатацию в Центральном районе города Кемерово - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 9 фев – РИА Новости. Деревянный квартал юстиции из восьми двухэтажных зданий построили и ввели в эксплуатацию в Центральном районе города Кемерово, сообщил журналистам губернатор Кузбасса Сергей Цивилев во время пресс-тура на объект.
"С министром юстиции, по его предложению, приняли решение построить квартал юстиции в городе Кемерово, в столице Кузбасса, как образец для всех других субъектов Российской Федерации. Это пилотный проект, с которого должны начаться такие кварталы юстиции во всех столичных городах", – сказал губернатор.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев открыл детский сад с патриотическим уклоном в Новоильинском районе Новокузнецка
Вчера, 15:18
Цивилев открыл детсад с патриотическим уклоном в Новокузнецке
Глава региона уточнил, что в России на данный момент построено два квартала юстиции, второй из них – в Казани.
"Два пилотных региона было выбрано. В Казани построен точно такой же квартал юстиции, только… там все это сделано из кирпича и из камня, а у нас, по предложению министра юстиции, чтобы подчеркнуть самобытность деревянного домостроения (Сибири – ред.), сделано из дерева… Квартал весь юстиции достроен, введен в эксплуатацию", – добавил Цивилев.
Как уточнил представитель компании-застройщика ООО "СДС-Строй" Максим Николаев, на территории квартала расположились восемь зданий: главный офис министерства управления юстиции по Кемеровской области, где будут предоставляться услуги как юридическим лицам, так и гражданам, здание по оказанию бесплатной юридической помощи населению, музей юриспруденции, лаборатория судебных экспертиз, два здания адвокатуры, гараж, а также административный центр управления кварталом.
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства КузбассаДеревянный квартал юстиции построили и ввели в эксплуатацию в Центральном районе города Кемерово
Деревянный квартал юстиции построили и ввели в эксплуатацию в Центральном районе города Кемерово - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
Деревянный квартал юстиции построили и ввели в эксплуатацию в Центральном районе города Кемерово
По словам Сергея Цивилева, внутри квартала расположилась площадь имени государственного деятеля, Сибирского генерал-губернатора Михаила Сперанского, а летом там возведут памятник Сперанскому.
Как следует из информации, размещенной на портале История.РФ, генерал-губернатором Сибири Михаил Сперанский был с марта 1819 по март 1821 года. В 1835 году при его активном участии при министерстве юстиции появилось Императорское училище правоведения – одно из самых престижных учебных заведений дореволюционной России. В 1835–1837 годы Сперанский читал курс лекций по юридическим наукам наследнику престола цесаревичу Александру Николаевичу, будущему императору Александру II.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев открыл Арену Кузнецких металлургов имени Олега Короленко в Новокузнецке
Вчера, 14:52
Глава Кузбасса открыл Арену Кузнецких металлургов в Новокузнецке
 
КемеровоРоссияКазаньМихаил СперанскийСергей ЦивилевАлександр I
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала