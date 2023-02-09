10:19 09.02.2023 (обновлено: 10:31 09.02.2023)
В Кемерове построили деревянный квартал юстиции
Деревянный квартал юстиции построили в столице Кузбасса Кемерове
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства КузбассаДеревянный квартал юстиции построили и ввели в эксплуатацию в Центральном районе города Кемерово
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
КЕМЕРОВО, 9 фев – РИА Новости. Деревянный квартал юстиции из восьми двухэтажных зданий построили и ввели в эксплуатацию в Центральном районе города Кемерово, сообщил журналистам губернатор Кузбасса Сергей Цивилев во время пресс-тура на объект.
"С министром юстиции, по его предложению, приняли решение построить квартал юстиции в городе Кемерово, в столице Кузбасса, как образец для всех других субъектов Российской Федерации. Это пилотный проект, с которого должны начаться такие кварталы юстиции во всех столичных городах", – сказал губернатор.
"Два пилотных региона было выбрано. В Казани построен точно такой же квартал юстиции, только… там все это сделано из кирпича и из камня, а у нас, по предложению министра юстиции, чтобы подчеркнуть самобытность деревянного домостроения (Сибири – ред.), сделано из дерева… Квартал весь юстиции достроен, введен в эксплуатацию", – добавил Цивилев.
Как уточнил представитель компании-застройщика ООО "СДС-Строй" Максим Николаев, на территории квартала расположились восемь зданий: главный офис министерства управления юстиции по Кемеровской области, где будут предоставляться услуги как юридическим лицам, так и гражданам, здание по оказанию бесплатной юридической помощи населению, музей юриспруденции, лаборатория судебных экспертиз, два здания адвокатуры, гараж, а также административный центр управления кварталом.
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства КузбассаДеревянный квартал юстиции построили и ввели в эксплуатацию в Центральном районе города Кемерово
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
Деревянный квартал юстиции построили и ввели в эксплуатацию в Центральном районе города Кемерово
По словам Сергея Цивилева, внутри квартала расположилась площадь имени государственного деятеля, Сибирского генерал-губернатора Михаила Сперанского, а летом там возведут памятник Сперанскому.
Как следует из информации, размещенной на портале История.РФ, генерал-губернатором Сибири Михаил Сперанский был с марта 1819 по март 1821 года. В 1835 году при его активном участии при министерстве юстиции появилось Императорское училище правоведения – одно из самых престижных учебных заведений дореволюционной России. В 1835–1837 годы Сперанский читал курс лекций по юридическим наукам наследнику престола цесаревичу Александру Николаевичу, будущему императору Александру II.