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Официальный курс доллара на пятницу составил 72,89 рубля
Официальный курс доллара на пятницу составил 72,89 рубля - РИА Новости, 09.02.2023
Официальный курс доллара на пятницу составил 72,89 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 1,3186 рубля, до 72,8949 рубля, курс юаня - на 21,33 копейки, до 10,7524 рубля, курс... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T16:17
2023-02-09T16:17
2023-02-09T17:00
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 1,3186 рубля, до 72,8949 рубля, курс юаня - на 21,33 копейки, до 10,7524 рубля, курс евро - на 1,4879 рубля, до 78,3223 рубля, следует из данных Банка России. ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа
16:17 09.02.2023 (обновлено: 17:00 09.02.2023)
Официальный курс доллара на пятницу составил 72,89 рубля
Официальный курс доллара на пятницу вырос до 72,89 рубля, евро — до 78,32 рубля