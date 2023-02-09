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Курс доллара превысил 73 рубля впервые с апреля 2022 года
Курс доллара превысил 73 рубля впервые с апреля 2022 года - РИА Новости, 09.02.2023
Курс доллара превысил 73 рубля впервые с апреля 2022 года
Курс доллара на Московской бирже превысил 73 рубля впервые с 27 апреля 2022 года, курс евро закрепляется выше 78 рублей, следует из данных торгов. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T08:13
2023-02-09T08:13
2023-02-09T08:14
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
россия
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Курс доллара на Московской бирже превысил 73 рубля впервые с 27 апреля 2022 года, курс евро закрепляется выше 78 рублей, следует из данных торгов.Курс доллара расчетами "завтра" на 8.00 мск рос на 80 копеек - до 73,10 рубля. Юань дорожал на 10 копеек - до 10,77 рубля, евро – на 1,01 рубля, до 78,40 рубля.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, московская биржа, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Россия
08:13 09.02.2023 (обновлено: 08:14 09.02.2023)
Курс доллара превысил 73 рубля впервые с апреля 2022 года
Курс доллара поднимался до 73,10 рубля впервые с 27 апреля 2022 года