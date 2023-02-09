https://ria.ru/20230209/kurs-1850714931.html

Курс доллара превысил 73 рубля впервые с апреля 2022 года

Курс доллара превысил 73 рубля впервые с апреля 2022 года - РИА Новости, 09.02.2023

Курс доллара превысил 73 рубля впервые с апреля 2022 года

Курс доллара на Московской бирже превысил 73 рубля впервые с 27 апреля 2022 года, курс евро закрепляется выше 78 рублей, следует из данных торгов. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T08:13

2023-02-09T08:13

2023-02-09T08:14

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783066539_0:0:2520:1418_1920x0_80_0_0_0f20357d404ceb4b09b7369fe39a36c8.jpg

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Курс доллара на Московской бирже превысил 73 рубля впервые с 27 апреля 2022 года, курс евро закрепляется выше 78 рублей, следует из данных торгов.Курс доллара расчетами "завтра" на 8.00 мск рос на 80 копеек - до 73,10 рубля. Юань дорожал на 10 копеек - до 10,77 рубля, евро – на 1,01 рубля, до 78,40 рубля.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, московская биржа, россия