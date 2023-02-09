https://ria.ru/20230209/kto-1850735100.html

На Ставрополье отменили режим КТО

На Ставрополье отменили режим КТО - РИА Новости, 09.02.2023

На Ставрополье отменили режим КТО

Режим контртерррористической операции в границах хутора Петровский в Ставропольском крае, где были уничтожены планировавшие теракт бандиты, снят, сообщает... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T10:02

2023-02-09T10:02

2023-02-09T10:14

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

ставропольский край

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ПЯТИГОРСК, 9 фев - РИА Новости. Режим контртерррористической операции в границах хутора Петровский в Ставропольском крае, где были уничтожены планировавшие теракт бандиты, снят, сообщает управление ФСБ по региону.В среду вечером в ведомстве сообщили о проведении контртеррористической операции на хуторе Петровский Советского округа Ставрополья. Позже в Национальном антитеррористическом комитете заявили об уничтожении бандитов, планировавших совершение теракта на одной из железнодорожных станций. Их блокировали в доме и предложили сдаться, но те в ответ открыли огонь по силовикам. Жителей близлежащих домов эвакуировали. Потерь среди правоохранителей и гражданских нет."В связи с пресечением террористического акта, ликвидацией угрозы жизни, здоровью, имуществу и иным охраняемым законом интересам людей, руководителем контртеррористической операции принято решение об окончании КТО и отмене правового режима КТО", - говорится в сообщении УФСБ.

https://ria.ru/20221228/fsb-1841793401.html

ставропольский край

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Кирилл Волков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, ставропольский край