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На Ставрополье отменили режим КТО - РИА Новости, 09.02.2023
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На Ставрополье отменили режим КТО
На Ставрополье отменили режим КТО - РИА Новости, 09.02.2023
На Ставрополье отменили режим КТО
Режим контртерррористической операции в границах хутора Петровский в Ставропольском крае, где были уничтожены планировавшие теракт бандиты, снят, сообщает... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T10:02
2023-02-09T10:14
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
ставропольский край
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ПЯТИГОРСК, 9 фев - РИА Новости. Режим контртерррористической операции в границах хутора Петровский в Ставропольском крае, где были уничтожены планировавшие теракт бандиты, снят, сообщает управление ФСБ по региону.В среду вечером в ведомстве сообщили о проведении контртеррористической операции на хуторе Петровский Советского округа Ставрополья. Позже в Национальном антитеррористическом комитете заявили об уничтожении бандитов, планировавших совершение теракта на одной из железнодорожных станций. Их блокировали в доме и предложили сдаться, но те в ответ открыли огонь по силовикам. Жителей близлежащих домов эвакуировали. Потерь среди правоохранителей и гражданских нет."В связи с пресечением террористического акта, ликвидацией угрозы жизни, здоровью, имуществу и иным охраняемым законом интересам людей, руководителем контртеррористической операции принято решение об окончании КТО и отмене правового режима КТО", - говорится в сообщении УФСБ.
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, ставропольский край
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия, Ставропольский край
10:02 09.02.2023 (обновлено: 10:14 09.02.2023)
 
На Ставрополье отменили режим КТО

ФСБ отменила режим КТО, введенный накануне на хуторе Петровский в Ставропольском крае

© РИА Новости / ФСБ России / Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ РФ
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / ФСБ России
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 9 фев - РИА Новости. Режим контртерррористической операции в границах хутора Петровский в Ставропольском крае, где были уничтожены планировавшие теракт бандиты, снят, сообщает управление ФСБ по региону.
В среду вечером в ведомстве сообщили о проведении контртеррористической операции на хуторе Петровский Советского округа Ставрополья. Позже в Национальном антитеррористическом комитете заявили об уничтожении бандитов, планировавших совершение теракта на одной из железнодорожных станций. Их блокировали в доме и предложили сдаться, но те в ответ открыли огонь по силовикам. Жителей близлежащих домов эвакуировали. Потерь среди правоохранителей и гражданских нет.
"В связи с пресечением террористического акта, ликвидацией угрозы жизни, здоровью, имуществу и иным охраняемым законом интересам людей, руководителем контртеррористической операции принято решение об окончании КТО и отмене правового режима КТО", - говорится в сообщении УФСБ.
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ПроисшествияСтавропольский край
 
 
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