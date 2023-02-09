https://ria.ru/20230209/kremennaya-1850714453.html

Украинские военные минируют позиции при отступлении из района Кременной

Украинские военные минируют позиции при отступлении из района Кременной - РИА Новости, 09.02.2023

Украинские военные минируют позиции при отступлении из района Кременной

Украинские военные активно минируют позиции и устанавливают мины-ловушки при отступлении из района Кременной, где сейчас продолжается продвижение российских... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T08:05

2023-02-09T08:05

2023-02-09T08:57

специальная военная операция на украине

безопасность

кременная

луганская народная республика

андрей марочко

украина

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 9 фев — РИА Новости. Украинские военные активно минируют позиции и устанавливают мины-ловушки при отступлении из района Кременной, где сейчас продолжается продвижение российских войск, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Марочко добавил, что отмечаются случаи установки мин-ловушек — минирование тел погибших украинских силовиков, а также орудий и техники, которые ВСУ не могут эвакуировать с поля боя.Накануне он рассказал, что российские войска успешно наступают в районе Кременной, а украинская армия несет там существенные потери. По его словам, только за сутки ВСУ потеряли на этом направлении две сотни бойцов. Это заставляет украинское командование перебрасывать резервы из Харьковской области.

кременная

луганская народная республика

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, кременная, луганская народная республика, андрей марочко, украина, вооруженные силы украины