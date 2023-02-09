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Украинские военные минируют позиции при отступлении из района Кременной - РИА Новости, 09.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские военные минируют позиции при отступлении из района Кременной
Украинские военные минируют позиции при отступлении из района Кременной - РИА Новости, 09.02.2023
Украинские военные минируют позиции при отступлении из района Кременной
Украинские военные активно минируют позиции и устанавливают мины-ловушки при отступлении из района Кременной, где сейчас продолжается продвижение российских... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T08:05
2023-02-09T08:57
специальная военная операция на украине
безопасность
кременная
луганская народная республика
андрей марочко
украина
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 9 фев — РИА Новости. Украинские военные активно минируют позиции и устанавливают мины-ловушки при отступлении из района Кременной, где сейчас продолжается продвижение российских войск, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Марочко добавил, что отмечаются случаи установки мин-ловушек — минирование тел погибших украинских силовиков, а также орудий и техники, которые ВСУ не могут эвакуировать с поля боя.Накануне он рассказал, что российские войска успешно наступают в районе Кременной, а украинская армия несет там существенные потери. По его словам, только за сутки ВСУ потеряли на этом направлении две сотни бойцов. Это заставляет украинское командование перебрасывать резервы из Харьковской области.
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луганская народная республика
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безопасность, кременная, луганская народная республика, андрей марочко, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Кременная, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Украина, Вооруженные силы Украины
08:05 09.02.2023 (обновлено: 08:57 09.02.2023)
 
Украинские военные минируют позиции при отступлении из района Кременной

Офицер ЛНР Марочко: ВСУ активно минируют позиции при отступлении из района Кременной

© AP Photo / LibkosУкраинский танк недалеко от Кременной
Украинский танк недалеко от Кременной - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский танк недалеко от Кременной. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 9 фев — РИА Новости. Украинские военные активно минируют позиции и устанавливают мины-ловушки при отступлении из района Кременной, где сейчас продолжается продвижение российских войск, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Покидая свои позиции в районе населенного пункта Кременная, военнослужащие вооруженных формирований Украины начали устанавливать в большом количестве как противопехотные, так и противотанковые минные заграждения. Установка идет не только штатных боеприпасов, но и самодельных взрывных устройств", — сказал он.
Марочко добавил, что отмечаются случаи установки мин-ловушек — минирование тел погибших украинских силовиков, а также орудий и техники, которые ВСУ не могут эвакуировать с поля боя.
Накануне он рассказал, что российские войска успешно наступают в районе Кременной, а украинская армия несет там существенные потери. По его словам, только за сутки ВСУ потеряли на этом направлении две сотни бойцов. Это заставляет украинское командование перебрасывать резервы из Харьковской области.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКременнаяЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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