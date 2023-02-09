https://ria.ru/20230209/kremennaya-1850714453.html
Украинские военные минируют позиции при отступлении из района Кременной
Украинские военные минируют позиции при отступлении из района Кременной - РИА Новости, 09.02.2023
Украинские военные минируют позиции при отступлении из района Кременной
Украинские военные активно минируют позиции и устанавливают мины-ловушки при отступлении из района Кременной, где сейчас продолжается продвижение российских... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T08:05
2023-02-09T08:05
2023-02-09T08:57
специальная военная операция на украине
безопасность
кременная
луганская народная республика
андрей марочко
украина
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 9 фев — РИА Новости. Украинские военные активно минируют позиции и устанавливают мины-ловушки при отступлении из района Кременной, где сейчас продолжается продвижение российских войск, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Марочко добавил, что отмечаются случаи установки мин-ловушек — минирование тел погибших украинских силовиков, а также орудий и техники, которые ВСУ не могут эвакуировать с поля боя.Накануне он рассказал, что российские войска успешно наступают в районе Кременной, а украинская армия несет там существенные потери. По его словам, только за сутки ВСУ потеряли на этом направлении две сотни бойцов. Это заставляет украинское командование перебрасывать резервы из Харьковской области.
кременная
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, кременная, луганская народная республика, андрей марочко, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Кременная, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Украина, Вооруженные силы Украины
08:05 09.02.2023 (обновлено: 08:57 09.02.2023)
Украинские военные минируют позиции при отступлении из района Кременной
Офицер ЛНР Марочко: ВСУ активно минируют позиции при отступлении из района Кременной