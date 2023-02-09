Спасло мяуканье: во время разбора завалов в Новосибирске нашли кота

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Читать ria.ru в

При разборе завалов обрушившегося подъезда в Новосибирске сотрудники МЧС услышали громкое мяуканье. Под бетонными плитами они обнаружили кота. Животное аккуратно эвакуировали из-под груды обломков. Предположительно, кот в момент обрушения был в подвале дома.