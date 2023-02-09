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Спасло мяуканье: во время разбора завалов в Новосибирске нашли кота - РИА Новости, 09.02.2023
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Спасло мяуканье: во время разбора завалов в Новосибирске нашли кота
Спасло мяуканье: во время разбора завалов в Новосибирске нашли кота - РИА Новости, 09.02.2023
Спасло мяуканье: во время разбора завалов в Новосибирске нашли кота
При разборе завалов обрушившегося подъезда в Новосибирске сотрудники МЧС услышали громкое мяуканье. Под бетонными плитами они обнаружили кота. Животное аккуратно эвакуировали из-под груды обломков. Предположительно, кот в момент обрушения был в подвале дома.
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2023-02-09T12:55
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Спасло мяуканье: во время разбора завалов в Новосибирске нашли кота
При разборе завалов обрушившегося подъезда в Новосибирске сотрудники МЧС услышали громкое мяуканье. Под бетонными плитами они обнаружили кота. Животное аккуратно эвакуировали из-под груды обломков. Предположительно, кот в момент обрушения был в подвале дома.
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видео, новосибирск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске
Видео, Новосибирск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в пятиэтажке в Новосибирске
Спасло мяуканье: во время разбора завалов в Новосибирске нашли кота
При разборе завалов обрушившегося подъезда в Новосибирске сотрудники МЧС услышали громкое мяуканье. Под бетонными плитами они обнаружили кота. Животное аккуратно эвакуировали из-под груды обломков. Предположительно, кот в момент обрушения был в подвале дома.
2023-02-09T12:55
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12:55 09.02.2023
 

Спасло мяуканье: во время разбора завалов в Новосибирске нашли кота

Читать ria.ru в
При разборе завалов обрушившегося подъезда в Новосибирске сотрудники МЧС услышали громкое мяуканье. Под бетонными плитами они обнаружили кота. Животное аккуратно эвакуировали из-под груды обломков. Предположительно, кот в момент обрушения был в подвале дома.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Новосибирск
 
 
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