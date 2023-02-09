https://ria.ru/20230209/koronavirus-1850763555.html

В Москве за сутки госпитализировали 151 пациента с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 151 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 09.02.2023

В Москве за сутки госпитализировали 151 пациента с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлено 3 535 случаев COVID-19, 10 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T11:13

2023-02-09T11:13

2023-02-09T11:13

распространение коронавируса

здоровье - общество

москва

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 3 535 случаев COVID-19, 10 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 3 535, госпитализирован 151 человек, выздоровели 2 812 человек, 10 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 3 116 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 370 331 случай коронавируса, выздоровели 3 169 925 человек, умерли 47 991 человек.

https://ria.ru/20230207/test-1850200588.html

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здоровье - общество, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19