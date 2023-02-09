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МИД анонсировал скорую публикацию обновленной концепции внешней политики
МИД анонсировал скорую публикацию обновленной концепции внешней политики - РИА Новости, 09.02.2023
МИД анонсировал скорую публикацию обновленной концепции внешней политики
В ближайшее время будет опубликована обновлённая концепция внешней политики России, заявил в четверг заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T12:35
2023-02-09T12:35
2023-02-09T12:35
сергей рябков
россия
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В ближайшее время будет опубликована обновлённая концепция внешней политики России, заявил в четверг заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков."В ближайшее время, как мы ожидаем, будет опубликована обновлённая концепция внешней политики РФ. Она действительно новая, с новой подачей целого ряда подходов и элементов", — сказал дипломат в ходе пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня".
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сергей рябков, россия
МИД анонсировал скорую публикацию обновленной концепции внешней политики
Замглавы МИД Рябков заявил, что обновленную концепцию внешней политики скоро опубликуют