https://ria.ru/20230209/kontseptsiya-1850801792.html

МИД анонсировал скорую публикацию обновленной концепции внешней политики

МИД анонсировал скорую публикацию обновленной концепции внешней политики - РИА Новости, 09.02.2023

МИД анонсировал скорую публикацию обновленной концепции внешней политики

В ближайшее время будет опубликована обновлённая концепция внешней политики России, заявил в четверг заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T12:35

2023-02-09T12:35

2023-02-09T12:35

сергей рябков

россия

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В ближайшее время будет опубликована обновлённая концепция внешней политики России, заявил в четверг заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков."В ближайшее время, как мы ожидаем, будет опубликована обновлённая концепция внешней политики РФ. Она действительно новая, с новой подачей целого ряда подходов и элементов", — сказал дипломат в ходе пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня".

https://ria.ru/20221223/strategiya-1840831925.html

россия

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2023

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сергей рябков, россия