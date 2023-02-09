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МИД анонсировал скорую публикацию обновленной концепции внешней политики - РИА Новости, 09.02.2023
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МИД анонсировал скорую публикацию обновленной концепции внешней политики
МИД анонсировал скорую публикацию обновленной концепции внешней политики - РИА Новости, 09.02.2023
МИД анонсировал скорую публикацию обновленной концепции внешней политики
В ближайшее время будет опубликована обновлённая концепция внешней политики России, заявил в четверг заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T12:35
2023-02-09T12:35
сергей рябков
россия
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В ближайшее время будет опубликована обновлённая концепция внешней политики России, заявил в четверг заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков."В ближайшее время, как мы ожидаем, будет опубликована обновлённая концепция внешней политики РФ. Она действительно новая, с новой подачей целого ряда подходов и элементов", — сказал дипломат в ходе пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня".
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сергей рябков, россия
Сергей Рябков, Россия
12:35 09.02.2023
 
МИД анонсировал скорую публикацию обновленной концепции внешней политики

Замглавы МИД Рябков заявил, что обновленную концепцию внешней политики скоро опубликуют

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В ближайшее время будет опубликована обновлённая концепция внешней политики России, заявил в четверг заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"В ближайшее время, как мы ожидаем, будет опубликована обновлённая концепция внешней политики РФ. Она действительно новая, с новой подачей целого ряда подходов и элементов", — сказал дипломат в ходе пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня".
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
23 декабря 2022, 13:59
При разработке внешней политики России учитывают стратегию НАТО, заявил МИД
 
Сергей РябковРоссия
 
 
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