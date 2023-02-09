https://ria.ru/20230209/kontrakty-1850932145.html
Малый бизнес заключил экспортные контракты на $1,5 млрд при поддержке ЦПЭ
Малый бизнес заключил экспортные контракты на $1,5 млрд при поддержке ЦПЭ - РИА Новости, 09.02.2023
Малый бизнес заключил экспортные контракты на $1,5 млрд при поддержке ЦПЭ
Почти 30 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса России за 2022 год смогли получить услуги региональных Центров поддержки экспорта, 10% из них заключили... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T17:45
2023-02-09T17:45
2023-02-09T17:45
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
россия
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Почти 30 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса России за 2022 год смогли получить услуги региональных Центров поддержки экспорта, 10% из них заключили экспортные контракты на 1,5 миллиарда долларов, сообщает Российский экспортный центр (входит в группу ВЭБ.РФ)."В 2022 году 28,8 тысячи предприятий малого и среднего бизнеса получили услуги региональных Центров поддержки экспорта. За год при поддержке ЦПЭ порядка 3 тысяч компаний заключили экспортные контракты на 1,5 миллиарда долларов. Итоги поддержки МСП подвели в Архангельске на Всероссийской конференции инфраструктуры развития экспорта", - говорится в сообщении."Для Российского экспортного центра работа с малым и средним бизнесом - одно из стратегических направлений, но охватить как можно больше субъектов МСП и помочь им выйти на новые рынки мы можем только в тесной связке с центрами поддержки экспорта. Нам удалось выстроить полноценную экосистему поддержки экспортеров на местах, и именно это помогло нам в кризисных условиях достичь такой планки", - сказала директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.Всероссийская конференция инфраструктуры развития экспорта проходила в Архангельске с 6 по 8 февраля 2023 года. Конференцию посетили руководители ЦПЭ и центров "Мой бизнес", а также региональные представители Российского экспортного центра.В ходе конференции участники подвели итоги за 2022 год, а также представили планы работы ЦПЭ на 2023 год, учитывающие изменения географии экспорта в новых условиях.
https://ria.ru/20230207/reyting-1850370467.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Россия
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Почти 30 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса России за 2022 год смогли получить услуги региональных Центров поддержки экспорта, 10% из них заключили экспортные контракты на 1,5 миллиарда долларов, сообщает Российский экспортный центр (входит в группу ВЭБ.РФ).
"В 2022 году 28,8 тысячи предприятий малого и среднего бизнеса получили услуги региональных Центров поддержки экспорта. За год при поддержке ЦПЭ порядка 3 тысяч компаний заключили экспортные контракты на 1,5 миллиарда долларов. Итоги поддержки МСП подвели в Архангельске
на Всероссийской конференции инфраструктуры развития экспорта", - говорится в сообщении.
"Для Российского экспортного центра работа с малым и средним бизнесом - одно из стратегических направлений, но охватить как можно больше субъектов МСП и помочь им выйти на новые рынки мы можем только в тесной связке с центрами поддержки экспорта. Нам удалось выстроить полноценную экосистему поддержки экспортеров на местах, и именно это помогло нам в кризисных условиях достичь такой планки", - сказала директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.
Всероссийская конференция инфраструктуры развития экспорта проходила в Архангельске с 6 по 8 февраля 2023 года. Конференцию посетили руководители ЦПЭ и центров "Мой бизнес", а также региональные представители Российского экспортного центра.
В ходе конференции участники подвели итоги за 2022 год, а также представили планы работы ЦПЭ на 2023 год, учитывающие изменения географии экспорта в новых условиях.