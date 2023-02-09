https://ria.ru/20230209/kontrakty-1850932145.html

Малый бизнес заключил экспортные контракты на $1,5 млрд при поддержке ЦПЭ

Малый бизнес заключил экспортные контракты на $1,5 млрд при поддержке ЦПЭ - РИА Новости, 09.02.2023

Малый бизнес заключил экспортные контракты на $1,5 млрд при поддержке ЦПЭ

Почти 30 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса России за 2022 год смогли получить услуги региональных Центров поддержки экспорта, 10% из них заключили... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T17:45

2023-02-09T17:45

2023-02-09T17:45

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850928774_0:176:3072:1904_1920x0_80_0_0_372d02372958aa8d7b4e1ab8a4f40079.jpg

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Почти 30 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса России за 2022 год смогли получить услуги региональных Центров поддержки экспорта, 10% из них заключили экспортные контракты на 1,5 миллиарда долларов, сообщает Российский экспортный центр (входит в группу ВЭБ.РФ)."В 2022 году 28,8 тысячи предприятий малого и среднего бизнеса получили услуги региональных Центров поддержки экспорта. За год при поддержке ЦПЭ порядка 3 тысяч компаний заключили экспортные контракты на 1,5 миллиарда долларов. Итоги поддержки МСП подвели в Архангельске на Всероссийской конференции инфраструктуры развития экспорта", - говорится в сообщении."Для Российского экспортного центра работа с малым и средним бизнесом - одно из стратегических направлений, но охватить как можно больше субъектов МСП и помочь им выйти на новые рынки мы можем только в тесной связке с центрами поддержки экспорта. Нам удалось выстроить полноценную экосистему поддержки экспортеров на местах, и именно это помогло нам в кризисных условиях достичь такой планки", - сказала директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.Всероссийская конференция инфраструктуры развития экспорта проходила в Архангельске с 6 по 8 февраля 2023 года. Конференцию посетили руководители ЦПЭ и центров "Мой бизнес", а также региональные представители Российского экспортного центра.В ходе конференции участники подвели итоги за 2022 год, а также представили планы работы ЦПЭ на 2023 год, учитывающие изменения географии экспорта в новых условиях.

https://ria.ru/20230207/reyting-1850370467.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия