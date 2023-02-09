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РЭЦ проведет общую консультацию об экспорте в Турцию - РИА Новости, 09.02.2023
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РЭЦ проведет общую консультацию об экспорте в Турцию
РЭЦ проведет общую консультацию об экспорте в Турцию - РИА Новости, 09.02.2023
РЭЦ проведет общую консультацию об экспорте в Турцию
Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ) проведет 15 февраля в 10.00 мск общую консультацию об экспортных возможностях российских... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T13:00
2023-02-09T13:00
россия
турция
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ) проведет 15 февраля в 10.00 мск общую консультацию об экспортных возможностях российских производителей в Турции, сообщает центр. "Спикеры: представитель РЭЦ в Турции Тимур Сафин, сотрудники группы поддержки экспорта торгпредства России, представители оператора демонстрационно-дегустационного павильона продукции АПК в Турции", - уточняется в сообщении. Темами для обсуждения станут особенности ведения бизнеса с турецкими партнерами, барьеры для экспорта, перспективные ниши для выхода на турецкий рынок и возможности инструментов и мер поддержки группы РЭЦ для расширения экспорта.Пройти регистрацию можно на сайте РЭЦ.
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россия, турция, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
Россия, Турция, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)
13:00 09.02.2023
 

РЭЦ проведет общую консультацию об экспорте в Турцию

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкРЭЦ
РЭЦ - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ) проведет 15 февраля в 10.00 мск общую консультацию об экспортных возможностях российских производителей в Турции, сообщает центр.

"Спикеры: представитель РЭЦ в Турции Тимур Сафин, сотрудники группы поддержки экспорта торгпредства России, представители оператора демонстрационно-дегустационного павильона продукции АПК в Турции", - уточняется в сообщении.

Темами для обсуждения станут особенности ведения бизнеса с турецкими партнерами, барьеры для экспорта, перспективные ниши для выхода на турецкий рынок и возможности инструментов и мер поддержки группы РЭЦ для расширения экспорта.

Пройти регистрацию можно на сайте РЭЦ.
РЭЦ - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
3 февраля, 13:45
РЭЦ: пользователей "Моего экспорта" интересует онлайн-торговля
 
РоссияТурцияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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