https://ria.ru/20230209/konsultatsiya-1850816946.html

РЭЦ проведет общую консультацию об экспорте в Турцию

РЭЦ проведет общую консультацию об экспорте в Турцию - РИА Новости, 09.02.2023

РЭЦ проведет общую консультацию об экспорте в Турцию

Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ) проведет 15 февраля в 10.00 мск общую консультацию об экспортных возможностях российских... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T13:00

2023-02-09T13:00

2023-02-09T13:00

россия

турция

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ) проведет 15 февраля в 10.00 мск общую консультацию об экспортных возможностях российских производителей в Турции, сообщает центр. "Спикеры: представитель РЭЦ в Турции Тимур Сафин, сотрудники группы поддержки экспорта торгпредства России, представители оператора демонстрационно-дегустационного павильона продукции АПК в Турции", - уточняется в сообщении. Темами для обсуждения станут особенности ведения бизнеса с турецкими партнерами, барьеры для экспорта, перспективные ниши для выхода на турецкий рынок и возможности инструментов и мер поддержки группы РЭЦ для расширения экспорта.Пройти регистрацию можно на сайте РЭЦ.

https://ria.ru/20230203/rets-1849504939.html

россия

турция

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, турция, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)