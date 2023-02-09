РЭЦ проведет общую консультацию об экспорте в Турцию
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ) проведет 15 февраля в 10.00 мск общую консультацию об экспортных возможностях российских производителей в Турции, сообщает центр.
"Спикеры: представитель РЭЦ в Турции Тимур Сафин, сотрудники группы поддержки экспорта торгпредства России, представители оператора демонстрационно-дегустационного павильона продукции АПК в Турции", - уточняется в сообщении.
Темами для обсуждения станут особенности ведения бизнеса с турецкими партнерами, барьеры для экспорта, перспективные ниши для выхода на турецкий рынок и возможности инструментов и мер поддержки группы РЭЦ для расширения экспорта.
Пройти регистрацию можно на сайте РЭЦ.
"Спикеры: представитель РЭЦ в Турции Тимур Сафин, сотрудники группы поддержки экспорта торгпредства России, представители оператора демонстрационно-дегустационного павильона продукции АПК в Турции", - уточняется в сообщении.
Темами для обсуждения станут особенности ведения бизнеса с турецкими партнерами, барьеры для экспорта, перспективные ниши для выхода на турецкий рынок и возможности инструментов и мер поддержки группы РЭЦ для расширения экспорта.
Пройти регистрацию можно на сайте РЭЦ.
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