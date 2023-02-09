Конкурс Стенина впервые покажет работы лауреатов в Арабских Эмиратах
Выставка работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Шардже.
Выставка работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Шардже.
Выставка работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Шардже.
Выставка работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Шардже.
Выставка работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Шардже.
Выставка работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Шардже.
Выставка работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Шардже.
Выставка работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Шардже.
Заместитель эмира Шарджи шейх Султан бин Ахмед аль-Касими и генеральный директор Государственного бюро средств массовой информации Шарджи Тарик Сайед Аллэй на выставке работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Шардже.
Заместитель эмира Шарджи шейх Султан бин Ахмед аль-Касими и генеральный директор Государственного бюро средств массовой информации Шарджи Тарик Сайед Аллэй на выставке работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Шардже.
Исполнительный директор Информационного агентства Арабских Эмиратов (WAM) Мохаммед Аль-Раиси на выставке работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Шардже.
Исполнительный директор Информационного агентства Арабских Эмиратов (WAM) Мохаммед Аль-Раиси на выставке работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Шардже.
Выставка работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Шардже.
Выставка работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Шардже.
Выставка работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Шардже.
Выставка работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Шардже.
Заместитель эмира Шарджи шейх Султан бин Ахмед аль-Касими и генеральный директор Государственного бюро средств массовой информации Шарджи Тарик Сайед Аллэй на выставке работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Шардже.
Исполнительный директор Информационного агентства Арабских Эмиратов (WAM) Мохаммед Аль-Раиси на выставке работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Шардже.