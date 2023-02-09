https://ria.ru/20230209/konkurs-1850754632.html

Конкурс Стенина впервые покажет работы лауреатов в Арабских Эмиратах

Конкурс Стенина впервые покажет работы лауреатов в Арабских Эмиратах - РИА Новости, 09.02.2023

Конкурс Стенина впервые покажет работы лауреатов в Арабских Эмиратах

, который открылся в четверг в Шардже (ОАЭ). В открытии фестиваля принял участие заместитель эмира Шарджи Шейх Султан бин Ахмед аль-Касими. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T11:05

2023-02-09T11:05

2023-02-09T13:41

новости агентства

россия

оаэ

международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина

миа "россия сегодня"

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ШАРДЖА, 9 фев – РИА Новости. Свыше трех десятков работ победителей 2022 года конкурса памяти Андрея Стенина представлены на международном фестивале фотографии Xposure, который открылся в четверг в Шардже (ОАЭ). В открытии фестиваля принял участие заместитель эмира Шарджи Шейх Султан бин Ахмед аль-Касими.Это – первый приезд роуд-шоу конкурса в Арабские Эмираты. Одиночные работы и серии лучших молодых фотографов из Ирана, Сирии, Египта, Индии, Китая, России, Бангладеш и других стран можно увидеть до 15 февраля на главной экспозиционной площадке эмирата – Expo Centre Sharjah. Всего в экспоцентре за время фестиваля будет одновременно проведено 68 выставок."Для Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина большая честь представить работы победителей на крупнейшем мероприятии региона в области фотографии – Международном фестивале Xposure. Молодые фотографы арабского мира - одни из самых активных участников нашего конкурса, они многократно побеждали на нем и становились его лауреатами. Мы надеемся, что интерес арабских фотожурналистов к нашему конкурсу, в том числе и благодаря этой выставке, будет только расти", - прокомментировала экспозицию в Шардже куратор конкурса имени Стенина Оксана Олейник.До Арабских Эмиратов роуд-шоу, стартовавшее в Москве в октябре 2022 года, сделало остановку в Претории (ЮАР). Конкурс также планирует провести выставки и в других городах мира, в том числе в странах Юго-Восточной Азии и Латинской Америке при поддержке международных партнеров конкурса.Прием работ на конкурс 2023 года открылся по традиции 22 декабря - в день рождения Андрея Стенина. Заявки можно подать на русском, английском и китайском языках на сайте конкурса до 28 февраля включительно.О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия), общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура" (Россия), телеканал "Москва 24" (Россия).Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России (Россия), информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).

https://ria.ru/20230126/zhyuri-1847355414.html

https://ria.ru/20230201/proekt-1849022999.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости агентства, россия, оаэ, международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, миа "россия сегодня", новости культуры