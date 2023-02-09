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Конкурс Стенина впервые покажет работы лауреатов в Арабских Эмиратах - РИА Новости, 09.02.2023
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Культура
https://ria.ru/20230209/konkurs-1850754632.html
Конкурс Стенина впервые покажет работы лауреатов в Арабских Эмиратах
Конкурс Стенина впервые покажет работы лауреатов в Арабских Эмиратах - РИА Новости, 09.02.2023
Конкурс Стенина впервые покажет работы лауреатов в Арабских Эмиратах
, который открылся в четверг в Шардже (ОАЭ). В открытии фестиваля принял участие заместитель эмира Шарджи Шейх Султан бин Ахмед аль-Касими. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T11:05
2023-02-09T13:41
новости агентства
россия
оаэ
международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина
миа "россия сегодня"
культура
новости культуры
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ШАРДЖА, 9 фев – РИА Новости. Свыше трех десятков работ победителей 2022 года конкурса памяти Андрея Стенина представлены на международном фестивале фотографии Xposure, который открылся в четверг в Шардже (ОАЭ). В открытии фестиваля принял участие заместитель эмира Шарджи Шейх Султан бин Ахмед аль-Касими.Это – первый приезд роуд-шоу конкурса в Арабские Эмираты. Одиночные работы и серии лучших молодых фотографов из Ирана, Сирии, Египта, Индии, Китая, России, Бангладеш и других стран можно увидеть до 15 февраля на главной экспозиционной площадке эмирата – Expo Centre Sharjah. Всего в экспоцентре за время фестиваля будет одновременно проведено 68 выставок."Для Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина большая честь представить работы победителей на крупнейшем мероприятии региона в области фотографии – Международном фестивале Xposure. Молодые фотографы арабского мира - одни из самых активных участников нашего конкурса, они многократно побеждали на нем и становились его лауреатами. Мы надеемся, что интерес арабских фотожурналистов к нашему конкурсу, в том числе и благодаря этой выставке, будет только расти", - прокомментировала экспозицию в Шардже куратор конкурса имени Стенина Оксана Олейник.До Арабских Эмиратов роуд-шоу, стартовавшее в Москве в октябре 2022 года, сделало остановку в Претории (ЮАР). Конкурс также планирует провести выставки и в других городах мира, в том числе в странах Юго-Восточной Азии и Латинской Америке при поддержке международных партнеров конкурса.Прием работ на конкурс 2023 года открылся по традиции 22 декабря - в день рождения Андрея Стенина. Заявки можно подать на русском, английском и китайском языках на сайте конкурса до 28 февраля включительно.О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия), общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура" (Россия), телеканал "Москва 24" (Россия).Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России (Россия), информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).
https://ria.ru/20230126/zhyuri-1847355414.html
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Артем Смирнов
Артем Смирнов
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новости агентства, россия, оаэ, международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, миа "россия сегодня", новости культуры
Новости агентства, Россия, ОАЭ, Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, МИА "Россия сегодня", Культура, Новости культуры
11:05 09.02.2023 (обновлено: 13:41 09.02.2023)
 

Конкурс Стенина впервые покажет работы лауреатов в Арабских Эмиратах

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкИсполняющий обязанности заместителя генерального директора Информационного агентства Арабских Эмиратов (WAM) Али Юсеф Аль Саад и Мохаммед Аль-Раиси на выставке работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Шардже
Исполняющий обязанности заместителя генерального директора Информационного агентства Арабских Эмиратов (WAM) Али Юсеф Аль Саад и Мохаммед Аль-Раиси на выставке работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Шардже - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ШАРДЖА, 9 фев – РИА Новости. Свыше трех десятков работ победителей 2022 года конкурса памяти Андрея Стенина представлены на международном фестивале фотографии Xposure, который открылся в четверг в Шардже (ОАЭ). В открытии фестиваля принял участие заместитель эмира Шарджи Шейх Султан бин Ахмед аль-Касими.
Это – первый приезд роуд-шоу конкурса в Арабские Эмираты. Одиночные работы и серии лучших молодых фотографов из Ирана, Сирии, Египта, Индии, Китая, России, Бангладеш и других стран можно увидеть до 15 февраля на главной экспозиционной площадке эмирата – Expo Centre Sharjah. Всего в экспоцентре за время фестиваля будет одновременно проведено 68 выставок.
Посетительница на открытии выставки Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Барселоне - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
26 января, 11:00Культура
Конкурс памяти Андрея Стенина объявил международное жюри 2023 года
"Для Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина большая честь представить работы победителей на крупнейшем мероприятии региона в области фотографии – Международном фестивале Xposure. Молодые фотографы арабского мира - одни из самых активных участников нашего конкурса, они многократно побеждали на нем и становились его лауреатами. Мы надеемся, что интерес арабских фотожурналистов к нашему конкурсу, в том числе и благодаря этой выставке, будет только расти", - прокомментировала экспозицию в Шардже куратор конкурса имени Стенина Оксана Олейник.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Выставка работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Шардже.

Выставка работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Шардже
1 из 6

Выставка работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Шардже.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Выставка работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Шардже.

Выставка работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Шардже
2 из 6

Выставка работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Шардже.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Выставка работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Шардже.

Выставка работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Шардже
3 из 6

Выставка работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Шардже.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Выставка работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Шардже.

Выставка работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Шардже
4 из 6

Выставка работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Шардже.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Заместитель эмира Шарджи шейх Султан бин Ахмед аль-Касими и генеральный директор Государственного бюро средств массовой информации Шарджи Тарик Сайед Аллэй на выставке работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Шардже.

Заместитель эмира Шарджи шейх Султан бин Ахмед аль-Касими и генеральный директор Государственного бюро средств массовой информации Шарджи Тарик Сайед Аллэй на выставке работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Шардж
5 из 6

Заместитель эмира Шарджи шейх Султан бин Ахмед аль-Касими и генеральный директор Государственного бюро средств массовой информации Шарджи Тарик Сайед Аллэй на выставке работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Шардже.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Исполнительный директор Информационного агентства Арабских Эмиратов (WAM) Мохаммед Аль-Раиси на выставке работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Шардже.

Исполнительный директор Информационного агентства Арабских Эмиратов Мохаммед Аль-Раиси на выставке работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Шардже
6 из 6

Исполнительный директор Информационного агентства Арабских Эмиратов (WAM) Мохаммед Аль-Раиси на выставке работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Шардже.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
1 из 6

Выставка работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Шардже.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
2 из 6

Выставка работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Шардже.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
3 из 6

Выставка работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Шардже.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 6

Выставка работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Шардже.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
5 из 6

Заместитель эмира Шарджи шейх Султан бин Ахмед аль-Касими и генеральный директор Государственного бюро средств массовой информации Шарджи Тарик Сайед Аллэй на выставке работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Шардже.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
6 из 6

Исполнительный директор Информационного агентства Арабских Эмиратов (WAM) Мохаммед Аль-Раиси на выставке работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Шардже.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
До Арабских Эмиратов роуд-шоу, стартовавшее в Москве в октябре 2022 года, сделало остановку в Претории (ЮАР). Конкурс также планирует провести выставки и в других городах мира, в том числе в странах Юго-Восточной Азии и Латинской Америке при поддержке международных партнеров конкурса.
Прием работ на конкурс 2023 года открылся по традиции 22 декабря - в день рождения Андрея Стенина. Заявки можно подать на русском, английском и китайском языках на сайте конкурса до 28 февраля включительно.
Россия сегодня запустила международный проект для студентов и экспертов - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
1 февраля, 16:59
"Россия сегодня" запустила международный проект для студентов и экспертов

О Конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия), общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура" (Россия), телеканал "Москва 24" (Россия).
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России (Россия), информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).
 
КультураНовости агентстваРоссияОАЭМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея СтенинаМИА "Россия сегодня"Новости культуры
 
 
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