https://ria.ru/20230209/konfiskatsiya-1851038690.html

Малофеев прокомментировал конфискацию его средств

Малофеев прокомментировал конфискацию его средств - РИА Новости, 10.02.2023

Малофеев прокомментировал конфискацию его средств

Бизнесмен, основатель холдинга "Царьград" Константин Малофеев считает изъятие его средств в США преступлением, совершенным организованной группой лиц по... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-09T21:26

2023-02-09T21:26

2023-02-10T10:05

в мире

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константин малофеев

мария захарова

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Бизнесмен, основатель холдинга "Царьград" Константин Малофеев считает изъятие его средств в США преступлением, совершенным организованной группой лиц по предварительному сговору. Ранее телеканал CNN со ссылкой на американского министра юстиции Меррика Гарланда и его украинского коллегу Андрея Костина сообщил, что США перечислили на нужды Украины свыше 5 миллионов долларов, которые были конфискованы у Малофеева. Это первый случай конфискации американскими властями активов россиян, оказавшихся под санкциями, и первый раз, когда средства направляются на помощь Украине. "Конкретно в моем примере, находясь в российском правовом поле, это выглядит как организованная преступная группа в составе группы лиц - это мы точно знаем, потому что как минимум (президент США Джо) Байден высказывался на мой счет,… украинский прокурор Костин, они все заявили, что похитили мои деньги. Соответственно вот эти деньги, которые были моими в 2014 году, теперь они их между собой как-то передвигают, они даже хвастаются награбленным", - сказал Малофеев РИА Новости. Он подчеркнул, что необходимо прекратить говорить "американским языком". "Мы с вами российские средства массовой информации. Зачем мы цитируем, как они это называют? Это все равно как блатной жаргон продолжать цитировать. На блатном жаргоне тоже по-разному называют, там никто не говорит, кто кого ограбил, там "пощипали" или еще что-нибудь. Мы должны прекратить называть вещи их именами, а должны назвать своими с точки (зрения) российского законодательства - это преступление, совершенное организованной группой лиц по предварительному сговору", - заявил Малофеев. По его словам, нужно прекратить считать западную систему правосудной. "Нам надо в ходе этой войны с Западом прекратить считать западную систему хоть сколько-то правосудной. И надо понимать, что мы имеем дело с противником, который давно презрел все законы цивилизованного мира", - сказал Малофеев. Он считает, что трибунал должен ждать не только киевский режим, но и чиновников в Вашингтоне, которые не просто потворствуют, а стоят за "украинскими садистами и другими". Малофеев также добавил, что поддерживает российскую спецоперацию на Украине. "Вы знаете мою открытую патриотическую позицию. Я поддерживаю... специальную военную операцию. Я не скрываю свою позицию. На нее не влияют мои средства, арестованные в Америке, никакой другой бывший мой международный бизнес", - сказал он, добавив, что финансирует все связанное с Донбассом. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что изъятие администрацией Байдена активов Малофеева - неприкрытый грабеж, международному бизнесу преподнесен наглядный урок беззакония в США.

https://ria.ru/20230207/malofeev-1850203381.html

https://ria.ru/20230204/aktivy-1849790315.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вашингтон (штат), украина, америка, константин малофеев, мария захарова