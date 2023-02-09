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РЭЦ: увеличена компенсация на доставку промпродукции для экспортеров России - РИА Новости, 09.02.2023
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РЭЦ: увеличена компенсация на доставку промпродукции для экспортеров России
РЭЦ: увеличена компенсация на доставку промпродукции для экспортеров России - РИА Новости, 09.02.2023
РЭЦ: увеличена компенсация на доставку промпродукции для экспортеров России
Правительство России увеличило размер компенсации затрат на транспортировку промышленной продукции для экспортеров, соответствующее постановление подписал... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T18:59
2023-02-09T18:59
россия
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
михаил мишустин
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Правительство России увеличило размер компенсации затрат на транспортировку промышленной продукции для экспортеров, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает Российский экспортный центр (входит в Группу ВЭБ.РФ)."Российские экспортеры промышленной продукции смогут компенсировать до 500 миллионов рублей расходов на логистику. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин. Ранее максимальный размер составлял 300 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Кроме того, компании, которые отправляют на экспорт продукцию лесопромышленного комплекса из портов Северо-Западного федерального округа, смогут за период поставок с 1 апреля по 30 июня 2023 года возместить 100% логистических расходов, а не 80%, как это было раньше."Оптимизация расходов на транспортировку продукции - один из ключевых вопросов, с которым сталкиваются большинство компаний, покоряющих внешние рынки, в том числе экспортеры промышленной продукции. Господдержка на транспортировку промпродукции стала одной из самых востребованных мер поддержки, за которыми экспортеры приходят в РЭЦ, и увеличение максимального размера компенсации таких расходов – это, прежде всего, запрос самого бизнеса. Эта мера позволяет организациям высвободить средства на рост бизнеса и наращивать экспорт при поддержке РЭЦ", - сказал вице-президент организации Алексей Солодов.
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россия, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), михаил мишустин
Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Михаил Мишустин
18:59 09.02.2023
 

РЭЦ: увеличена компенсация на доставку промпродукции для экспортеров России

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Правительство России увеличило размер компенсации затрат на транспортировку промышленной продукции для экспортеров, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает Российский экспортный центр (входит в Группу ВЭБ.РФ).

"Российские экспортеры промышленной продукции смогут компенсировать до 500 миллионов рублей расходов на логистику. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин. Ранее максимальный размер составлял 300 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Кроме того, компании, которые отправляют на экспорт продукцию лесопромышленного комплекса из портов Северо-Западного федерального округа, смогут за период поставок с 1 апреля по 30 июня 2023 года возместить 100% логистических расходов, а не 80%, как это было раньше.

"Оптимизация расходов на транспортировку продукции - один из ключевых вопросов, с которым сталкиваются большинство компаний, покоряющих внешние рынки, в том числе экспортеры промышленной продукции. Господдержка на транспортировку промпродукции стала одной из самых востребованных мер поддержки, за которыми экспортеры приходят в РЭЦ, и увеличение максимального размера компенсации таких расходов – это, прежде всего, запрос самого бизнеса. Эта мера позволяет организациям высвободить средства на рост бизнеса и наращивать экспорт при поддержке РЭЦ", - сказал вице-президент организации Алексей Солодов.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) на мероприятии Стратегия одного окна в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
7 февраля, 14:11
РЭЦ начал прием заявок на компенсацию затрат от продавцов спецтехники
 
РоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)Михаил Мишустин
 
 
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