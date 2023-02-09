https://ria.ru/20230209/kompensatsiya-1850954783.html

РЭЦ: увеличена компенсация на доставку промпродукции для экспортеров России

РЭЦ: увеличена компенсация на доставку промпродукции для экспортеров России - РИА Новости, 09.02.2023

РЭЦ: увеличена компенсация на доставку промпродукции для экспортеров России

Правительство России увеличило размер компенсации затрат на транспортировку промышленной продукции для экспортеров, соответствующее постановление подписал... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T18:59

2023-02-09T18:59

2023-02-09T18:59

россия

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

михаил мишустин

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Правительство России увеличило размер компенсации затрат на транспортировку промышленной продукции для экспортеров, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает Российский экспортный центр (входит в Группу ВЭБ.РФ)."Российские экспортеры промышленной продукции смогут компенсировать до 500 миллионов рублей расходов на логистику. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин. Ранее максимальный размер составлял 300 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Кроме того, компании, которые отправляют на экспорт продукцию лесопромышленного комплекса из портов Северо-Западного федерального округа, смогут за период поставок с 1 апреля по 30 июня 2023 года возместить 100% логистических расходов, а не 80%, как это было раньше."Оптимизация расходов на транспортировку продукции - один из ключевых вопросов, с которым сталкиваются большинство компаний, покоряющих внешние рынки, в том числе экспортеры промышленной продукции. Господдержка на транспортировку промпродукции стала одной из самых востребованных мер поддержки, за которыми экспортеры приходят в РЭЦ, и увеличение максимального размера компенсации таких расходов – это, прежде всего, запрос самого бизнеса. Эта мера позволяет организациям высвободить средства на рост бизнеса и наращивать экспорт при поддержке РЭЦ", - сказал вице-президент организации Алексей Солодов.

https://ria.ru/20230207/kompensatsiya-1850285196.html

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), михаил мишустин