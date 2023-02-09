РЭЦ: увеличена компенсация на доставку промпродукции для экспортеров России
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Правительство России увеличило размер компенсации затрат на транспортировку промышленной продукции для экспортеров, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает Российский экспортный центр (входит в Группу ВЭБ.РФ).
"Российские экспортеры промышленной продукции смогут компенсировать до 500 миллионов рублей расходов на логистику. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин. Ранее максимальный размер составлял 300 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Кроме того, компании, которые отправляют на экспорт продукцию лесопромышленного комплекса из портов Северо-Западного федерального округа, смогут за период поставок с 1 апреля по 30 июня 2023 года возместить 100% логистических расходов, а не 80%, как это было раньше.
"Оптимизация расходов на транспортировку продукции - один из ключевых вопросов, с которым сталкиваются большинство компаний, покоряющих внешние рынки, в том числе экспортеры промышленной продукции. Господдержка на транспортировку промпродукции стала одной из самых востребованных мер поддержки, за которыми экспортеры приходят в РЭЦ, и увеличение максимального размера компенсации таких расходов – это, прежде всего, запрос самого бизнеса. Эта мера позволяет организациям высвободить средства на рост бизнеса и наращивать экспорт при поддержке РЭЦ", - сказал вице-президент организации Алексей Солодов.
"Российские экспортеры промышленной продукции смогут компенсировать до 500 миллионов рублей расходов на логистику. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин. Ранее максимальный размер составлял 300 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Кроме того, компании, которые отправляют на экспорт продукцию лесопромышленного комплекса из портов Северо-Западного федерального округа, смогут за период поставок с 1 апреля по 30 июня 2023 года возместить 100% логистических расходов, а не 80%, как это было раньше.
"Оптимизация расходов на транспортировку продукции - один из ключевых вопросов, с которым сталкиваются большинство компаний, покоряющих внешние рынки, в том числе экспортеры промышленной продукции. Господдержка на транспортировку промпродукции стала одной из самых востребованных мер поддержки, за которыми экспортеры приходят в РЭЦ, и увеличение максимального размера компенсации таких расходов – это, прежде всего, запрос самого бизнеса. Эта мера позволяет организациям высвободить средства на рост бизнеса и наращивать экспорт при поддержке РЭЦ", - сказал вице-президент организации Алексей Солодов.