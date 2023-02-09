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В КНДР прошел парад в честь 75-летия основания республики - РИА Новости, 09.02.2023
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В КНДР прошел парад в честь 75-летия основания республики
В КНДР прошел парад в честь 75-летия основания республики - РИА Новости, 09.02.2023
В КНДР прошел парад в честь 75-летия основания республики
Колонна межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и тактическое ядерное подразделение участвовали в ночном военном параде в честь 75-летия основания... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T05:47
2023-02-09T05:47
в мире
ким чен ын
кндр (северная корея)
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СЕУЛ, 9 фев – РИА Новости. Колонна межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и тактическое ядерное подразделение участвовали в ночном военном параде в честь 75-летия основания Корейской народной армии (КНА) КНДР в среду, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на спутниковые снимки. Согласно изображениям, полученным американской фирмой Maxar Technologies, Северная Корея продемонстрировала ряд баллистических ракет, включая МБР "Хвасон-17". Колонна, предположительно, этих ракет в два ряда проехала по площади в ходе парада. Сообщается, что часть ракет все еще остаются неопознанными, это подразумевает, что КНДР представила на параде новые вооружения, включая возможную твердотопливную баллистическую ракету. По данным агентства, приняло участие в параде и тактическое ядерное подразделение. Лидер страны Ким Чен Ын наблюдал за парадом, но речь не зачитал. Также сообщается, что на параде присутствовала его дочь.
https://ria.ru/20230208/rezolyutsiya-1850459532.html
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в мире, ким чен ын, кндр (северная корея)
В мире, Ким Чен Ын, КНДР (Северная Корея)
05:47 09.02.2023
 
В КНДР прошел парад в честь 75-летия основания республики

Ренхап: в параде КНДР представили баллистические ракеты и ядерное подразделение

© KCTV Новая баллистическая ракета "Пуккыксон 4-А" во время парада в Пхеньяне, КНДР. Стоп-кадр трансляции
Новая баллистическая ракета Пуккыксон 4-А во время парада в Пхеньяне, КНДР. Стоп-кадр трансляции
© KCTV
Новая баллистическая ракета "Пуккыксон 4-А" во время парада в Пхеньяне, КНДР. Стоп-кадр трансляции. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 9 фев – РИА Новости. Колонна межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и тактическое ядерное подразделение участвовали в ночном военном параде в честь 75-летия основания Корейской народной армии (КНА) КНДР в среду, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на спутниковые снимки.
Согласно изображениям, полученным американской фирмой Maxar Technologies, Северная Корея продемонстрировала ряд баллистических ракет, включая МБР "Хвасон-17". Колонна, предположительно, этих ракет в два ряда проехала по площади в ходе парада.
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Сообщается, что часть ракет все еще остаются неопознанными, это подразумевает, что КНДР представила на параде новые вооружения, включая возможную твердотопливную баллистическую ракету.
По данным агентства, приняло участие в параде и тактическое ядерное подразделение.
Лидер страны Ким Чен Ын наблюдал за парадом, но речь не зачитал. Также сообщается, что на параде присутствовала его дочь.
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