https://ria.ru/20230209/kndr-1850706001.html

В КНДР прошел парад в честь 75-летия основания республики

В КНДР прошел парад в честь 75-летия основания республики - РИА Новости, 09.02.2023

В КНДР прошел парад в честь 75-летия основания республики

Колонна межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и тактическое ядерное подразделение участвовали в ночном военном параде в честь 75-летия основания... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T05:47

2023-02-09T05:47

2023-02-09T05:47

в мире

ким чен ын

кндр (северная корея)

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СЕУЛ, 9 фев – РИА Новости. Колонна межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и тактическое ядерное подразделение участвовали в ночном военном параде в честь 75-летия основания Корейской народной армии (КНА) КНДР в среду, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на спутниковые снимки. Согласно изображениям, полученным американской фирмой Maxar Technologies, Северная Корея продемонстрировала ряд баллистических ракет, включая МБР "Хвасон-17". Колонна, предположительно, этих ракет в два ряда проехала по площади в ходе парада. Сообщается, что часть ракет все еще остаются неопознанными, это подразумевает, что КНДР представила на параде новые вооружения, включая возможную твердотопливную баллистическую ракету. По данным агентства, приняло участие в параде и тактическое ядерное подразделение. Лидер страны Ким Чен Ын наблюдал за парадом, но речь не зачитал. Также сообщается, что на параде присутствовала его дочь.

https://ria.ru/20230208/rezolyutsiya-1850459532.html

https://ria.ru/20230207/oruzhie-1850359501.html

кндр (северная корея)

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в мире, ким чен ын, кндр (северная корея)