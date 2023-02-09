19:08 09.02.2023 (обновлено: 19:50 09.02.2023)
США допустили пересмотр стратегии в отношении Китая
Пентагон допустил пересмотр стратегии в отношении Китая после инцидента с аэростатом
© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 фев — РИА Новости. США допустили пересмотр стратегии в отношении Пекина после инцидента с китайским аэростатом, заявила представитель Пентагона Мелисса Дэлтон.
"Мы собираемся провести переоценку нашей общей позиции, расположения и стратегического подхода", — сказала она на брифинге.
По словам помощника министра обороны, Вашингтон примет решение по мере изучения новых данных об активности летательных аппаратов, принадлежащих КНР.
Как сообщил в четверг президент Джо Байден, отношения между США и Китаем не понесли серьезного ущерба из-за ситуации со сбитым аэростатом в воздушном пространстве Штатов.
8 февраля, 01:03В США показали первые снимки обломков китайского аэростата
Американские военные на прошлой неделе сбили над Атлантическим океаном китайский аэростат, который перед этим пересек Канаду и сухопутную часть Америки.
Министр обороны США Ллойд Остин предположил, что Китай использовал аппарат для наблюдения за стратегическими объектами. Из-за этого инцидента госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в Китай.
Пекин отверг необоснованные спекуляции и шумиху, объяснив, что ситуация вызвана форс-мажором, а устройство — метеозонд, отклонившийся от маршрута.