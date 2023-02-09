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США допустили пересмотр стратегии в отношении Китая - РИА Новости, 09.02.2023
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США допустили пересмотр стратегии в отношении Китая
США допустили пересмотр стратегии в отношении Китая - РИА Новости, 09.02.2023
США допустили пересмотр стратегии в отношении Китая
США допустили пересмотр стратегии в отношении Пекина после инцидента с китайским аэростатом, заявила представитель Пентагона Мелисса Дэлтон. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T19:08
2023-02-09T19:50
сша
китай
министерство обороны сша
в мире
джо байден
ллойд остин
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пекин
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ВАШИНГТОН, 9 фев — РИА Новости. США допустили пересмотр стратегии в отношении Пекина после инцидента с китайским аэростатом, заявила представитель Пентагона Мелисса Дэлтон.По словам помощника министра обороны, Вашингтон примет решение по мере изучения новых данных об активности летательных аппаратов, принадлежащих КНР.Как сообщил в четверг президент Джо Байден, отношения между США и Китаем не понесли серьезного ущерба из-за ситуации со сбитым аэростатом в воздушном пространстве Штатов.Американские военные на прошлой неделе сбили над Атлантическим океаном китайский аэростат, который перед этим пересек Канаду и сухопутную часть Америки.Министр обороны США Ллойд Остин предположил, что Китай использовал аппарат для наблюдения за стратегическими объектами. Из-за этого инцидента госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в Китай.Пекин отверг необоснованные спекуляции и шумиху, объяснив, что ситуация вызвана форс-мажором, а устройство — метеозонд, отклонившийся от маршрута.
https://ria.ru/20230208/oblomki-1850438883.html
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сша, китай, министерство обороны сша, в мире, джо байден, ллойд остин, энтони блинкен, пекин
США, Китай, Министерство обороны США, В мире, Джо Байден, Ллойд Остин, Энтони Блинкен, Пекин
19:08 09.02.2023 (обновлено: 19:50 09.02.2023)
 
США допустили пересмотр стратегии в отношении Китая

Пентагон допустил пересмотр стратегии в отношении Китая после инцидента с аэростатом

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 фев — РИА Новости. США допустили пересмотр стратегии в отношении Пекина после инцидента с китайским аэростатом, заявила представитель Пентагона Мелисса Дэлтон.

"Мы собираемся провести переоценку нашей общей позиции, расположения и стратегического подхода", — сказала она на брифинге.

По словам помощника министра обороны, Вашингтон примет решение по мере изучения новых данных об активности летательных аппаратов, принадлежащих КНР.
Как сообщил в четверг президент Джо Байден, отношения между США и Китаем не понесли серьезного ущерба из-за ситуации со сбитым аэростатом в воздушном пространстве Штатов.
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Американские военные на прошлой неделе сбили над Атлантическим океаном китайский аэростат, который перед этим пересек Канаду и сухопутную часть Америки.
Министр обороны США Ллойд Остин предположил, что Китай использовал аппарат для наблюдения за стратегическими объектами. Из-за этого инцидента госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в Китай.
Пекин отверг необоснованные спекуляции и шумиху, объяснив, что ситуация вызвана форс-мажором, а устройство — метеозонд, отклонившийся от маршрута.
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