https://ria.ru/20230209/kitay-1850957302.html

США допустили пересмотр стратегии в отношении Китая

США допустили пересмотр стратегии в отношении Китая - РИА Новости, 09.02.2023

США допустили пересмотр стратегии в отношении Китая

США допустили пересмотр стратегии в отношении Пекина после инцидента с китайским аэростатом, заявила представитель Пентагона Мелисса Дэлтон. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T19:08

2023-02-09T19:08

2023-02-09T19:50

сша

китай

министерство обороны сша

в мире

джо байден

ллойд остин

энтони блинкен

пекин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:38:3067:1763_1920x0_80_0_0_151717c68564e7dd35aa5a0cffeea644.jpg

ВАШИНГТОН, 9 фев — РИА Новости. США допустили пересмотр стратегии в отношении Пекина после инцидента с китайским аэростатом, заявила представитель Пентагона Мелисса Дэлтон.По словам помощника министра обороны, Вашингтон примет решение по мере изучения новых данных об активности летательных аппаратов, принадлежащих КНР.Как сообщил в четверг президент Джо Байден, отношения между США и Китаем не понесли серьезного ущерба из-за ситуации со сбитым аэростатом в воздушном пространстве Штатов.Американские военные на прошлой неделе сбили над Атлантическим океаном китайский аэростат, который перед этим пересек Канаду и сухопутную часть Америки.Министр обороны США Ллойд Остин предположил, что Китай использовал аппарат для наблюдения за стратегическими объектами. Из-за этого инцидента госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в Китай.Пекин отверг необоснованные спекуляции и шумиху, объяснив, что ситуация вызвана форс-мажором, а устройство — метеозонд, отклонившийся от маршрута.

https://ria.ru/20230208/oblomki-1850438883.html

https://ria.ru/20230207/aerostat-1850233899.html

сша

китай

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сша, китай, министерство обороны сша, в мире, джо байден, ллойд остин, энтони блинкен, пекин