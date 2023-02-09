https://ria.ru/20230209/khab-1850859764.html

Посол в Анкаре призвал не предвосхищать исход переговоров по газовому хабу

Посол в Анкаре призвал не предвосхищать исход переговоров по газовому хабу - РИА Новости, 09.02.2023

Посол в Анкаре призвал не предвосхищать исход переговоров по газовому хабу

Переговоры РФ и Турции по газовому хабу идут, неправильно предвосхищать их исход, заявил в интервью РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол РФ в Анкаре... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T14:43

2023-02-09T14:43

2023-02-09T14:43

экономика

цены на нефть

россия

турция

алексей ерхов

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АНКАРА, 9 фев – РИА Новости. Переговоры РФ и Турции по газовому хабу идут, неправильно предвосхищать их исход, заявил в интервью РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов. Президенты РФ и Турции ранее поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через этот хаб, в частности, можно переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Участвовать здесь, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан. "Здесь, на мой взгляд, тоже пока рано говорить о конкретике. Переговоры, по сути, начались и было бы неправильно предвосхищать их исход. Тем более, наши партнеры сейчас тоже едва ли ориентируются в конкретных сроках и время от времени выдают то один, то другой прогноз", - заявил дипломат. Ерхов полагает, что "речь идёт о достаточно долгосрочном проекте, рассчитанном не на месяцы, а на годы, поэтому очень важно всё с самого начала поставить на "правильные рельсы". "В общем, какие формы и рамки примет этот очень интересный проект, определится позднее", - добавил посол.

https://ria.ru/20230131/rossiya-1848537869.html

https://ria.ru/20230117/gaz-1845450937.html

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Кирилл Волков

экономика, цены на нефть, россия, турция, алексей ерхов