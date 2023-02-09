https://ria.ru/20230209/khab-1850859764.html
Посол в Анкаре призвал не предвосхищать исход переговоров по газовому хабу
Посол в Анкаре призвал не предвосхищать исход переговоров по газовому хабу - РИА Новости, 09.02.2023
Посол в Анкаре призвал не предвосхищать исход переговоров по газовому хабу
Переговоры РФ и Турции по газовому хабу идут, неправильно предвосхищать их исход, заявил в интервью РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол РФ в Анкаре... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T14:43
2023-02-09T14:43
2023-02-09T14:43
экономика
цены на нефть
россия
турция
алексей ерхов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138032/99/1380329975_0:214:3764:2331_1920x0_80_0_0_6334b454dd8cee5b65a14ce98d46d114.jpg
АНКАРА, 9 фев – РИА Новости. Переговоры РФ и Турции по газовому хабу идут, неправильно предвосхищать их исход, заявил в интервью РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов. Президенты РФ и Турции ранее поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через этот хаб, в частности, можно переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Участвовать здесь, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан. "Здесь, на мой взгляд, тоже пока рано говорить о конкретике. Переговоры, по сути, начались и было бы неправильно предвосхищать их исход. Тем более, наши партнеры сейчас тоже едва ли ориентируются в конкретных сроках и время от времени выдают то один, то другой прогноз", - заявил дипломат. Ерхов полагает, что "речь идёт о достаточно долгосрочном проекте, рассчитанном не на месяцы, а на годы, поэтому очень важно всё с самого начала поставить на "правильные рельсы". "В общем, какие формы и рамки примет этот очень интересный проект, определится позднее", - добавил посол.
https://ria.ru/20230131/rossiya-1848537869.html
https://ria.ru/20230117/gaz-1845450937.html
россия
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138032/99/1380329975_187:0:3579:2544_1920x0_80_0_0_a2513f3e8eef94e73542021d07f8bfad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, россия, турция, алексей ерхов
Экономика, Цены на нефть, Россия, Турция, Алексей Ерхов
Посол в Анкаре призвал не предвосхищать исход переговоров по газовому хабу
Посол в Анкаре Ерхов: переговоры по газовому хабу идут, неправильно предвосхищать их исход
АНКАРА, 9 фев – РИА Новости. Переговоры РФ и Турции по газовому хабу идут, неправильно предвосхищать их исход, заявил в интервью РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.
Президенты РФ и Турции ранее поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через этот хаб, в частности, можно переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак
. Участвовать здесь, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу
по южному направлению поставляют также Алжир
, Катар
и Азербайджан
.
"Здесь, на мой взгляд, тоже пока рано говорить о конкретике. Переговоры, по сути, начались и было бы неправильно предвосхищать их исход. Тем более, наши партнеры сейчас тоже едва ли ориентируются в конкретных сроках и время от времени выдают то один, то другой прогноз", - заявил дипломат.
Ерхов полагает, что "речь идёт о достаточно долгосрочном проекте, рассчитанном не на месяцы, а на годы, поэтому очень важно всё с самого начала поставить на "правильные рельсы".
"В общем, какие формы и рамки примет этот очень интересный проект, определится позднее", - добавил посол.