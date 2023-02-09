https://ria.ru/20230209/kerch-1850942446.html

Керченская паромная переправа возобновила работу

Керченская паромная переправа возобновила работу - РИА Новости, 09.02.2023

Керченская паромная переправа возобновила работу

Работа паромной переправы в Керчи восстановлена после более чем трех суток простоя из-за плохой погоды и сильного ветра, сообщили в ГУМЧС по Крыму. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T18:11

2023-02-09T18:11

2023-02-09T18:11

керчь

керченский пролив

керченская паромная переправа

россия

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости. Работа паромной переправы в Керчи восстановлена после более чем трех суток простоя из-за плохой погоды и сильного ветра, сообщили в ГУМЧС по Крыму. Ранее на полуострове объявили штормовое предупреждение в связи с резким похолоданием и сильном ветре. На Крымском мосту рано утром 8 октября 2022 года произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. В начале декабря возобновлено движение по отремонтированной правой части моста, начаты работы по замене пролетов его левой части. Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив производится через паромную переправу.

https://ria.ru/20230208/proverka-1850436763.html

керчь

керченский пролив

россия

республика крым

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керчь, керченский пролив, керченская паромная переправа, россия, республика крым