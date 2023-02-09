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Керченская паромная переправа возобновила работу - РИА Новости, 09.02.2023
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Керченская паромная переправа возобновила работу
Керченская паромная переправа возобновила работу - РИА Новости, 09.02.2023
Керченская паромная переправа возобновила работу
Работа паромной переправы в Керчи восстановлена после более чем трех суток простоя из-за плохой погоды и сильного ветра, сообщили в ГУМЧС по Крыму. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T18:11
2023-02-09T18:11
керчь
керченский пролив
керченская паромная переправа
россия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости. Работа паромной переправы в Керчи восстановлена после более чем трех суток простоя из-за плохой погоды и сильного ветра, сообщили в ГУМЧС по Крыму. Ранее на полуострове объявили штормовое предупреждение в связи с резким похолоданием и сильном ветре. На Крымском мосту рано утром 8 октября 2022 года произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. В начале декабря возобновлено движение по отремонтированной правой части моста, начаты работы по замене пролетов его левой части. Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив производится через паромную переправу.
https://ria.ru/20230208/proverka-1850436763.html
керчь
керченский пролив
россия
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керчь, керченский пролив, керченская паромная переправа, россия, республика крым
Керчь, Керченский пролив, Керченская паромная переправа, Россия, Республика Крым
18:11 09.02.2023
 
Керченская паромная переправа возобновила работу

Керченская паромная переправа возобновила работу после трех суток простоя из-за шторма

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в медиабанкПолицейские на набережной в порту "Керчь" Керченской паромной переправы
Полицейские на набережной в порту Керчь Керченской паромной переправы - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Полицейские на набережной в порту "Керчь" Керченской паромной переправы. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости. Работа паромной переправы в Керчи восстановлена после более чем трех суток простоя из-за плохой погоды и сильного ветра, сообщили в ГУМЧС по Крыму.
Ранее на полуострове объявили штормовое предупреждение в связи с резким похолоданием и сильном ветре.
"Работа Керченской паромной переправы возобновлена. По состоянию на 17:30 09.02.2023 г. движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме.", - говорится в сообщении.
На Крымском мосту рано утром 8 октября 2022 года произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. В начале декабря возобновлено движение по отремонтированной правой части моста, начаты работы по замене пролетов его левой части. Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив производится через паромную переправу.
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КерчьКерченский проливКерченская паромная переправаРоссияРеспублика Крым
 
 
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