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Выполнено почти 60% работ по капремонту корпуса Боткинской больницы Москвы - РИА Новости, 09.02.2023
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Выполнено почти 60% работ по капремонту корпуса Боткинской больницы Москвы
Выполнено почти 60% работ по капремонту корпуса Боткинской больницы Москвы - РИА Новости, 09.02.2023
Выполнено почти 60% работ по капремонту корпуса Боткинской больницы Москвы
Выполнено почти 60% работ по капитальному ремонту корпуса № 20 Боткинской больницы в столице, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T12:57
2023-02-09T12:57
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петр бирюков
москва
городское хозяйство москвы
общество
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Выполнено почти 60% работ по капитальному ремонту корпуса № 20 Боткинской больницы в столице, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова. "Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили почти 60% работ по капитальному ремонту корпуса №20 Боткинской больницы", - рассказали в пресс-службе. В свою очередь Бирюков отметил, что семиэтажное здание с подвалом и техническим этажом общей площадью почти 8,8 тысячи квадратных метров было построено в 1966 году. К началу работ часть его конструкций находилась в неудовлетворительном состоянии, было необходимо перепрофилирование объекта. После капремонта в нем откроют Московский городской урологический центр. Заммэра рассказал, что уже завершены работы по усилению конструкций строения, гидроизоляции и утеплению подвального помещения, ремонту и замене плит перекрытий, обустройству входной группы и обновлению кровли площадью более 1,5 тысячи квадратных метров. Глава комплекса городского хозяйства отметил, что специалисты смонтируют в корпусе шесть современных лифтов со шрифтом Брайля и звуковым сигналом прибытия на этаж. Капитальный ремонт здания планируется завершить летом этого года.
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петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы, общество, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Городское хозяйство Москвы, Общество, Комплекс городского хозяйства Москвы
12:57 09.02.2023
 

Выполнено почти 60% работ по капремонту корпуса Боткинской больницы Москвы

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства города МосквыВыполнено почти 60% работ по капремонту корпуса № 20 Боткинской больницы в Москве
Выполнено почти 60% работ по капремонту корпуса № 20 Боткинской больницы в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы
Выполнено почти 60% работ по капремонту корпуса № 20 Боткинской больницы в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Выполнено почти 60% работ по капитальному ремонту корпуса № 20 Боткинской больницы в столице, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
"Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили почти 60% работ по капитальному ремонту корпуса №20 Боткинской больницы", - рассказали в пресс-службе.
© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства города МосквыВыполнено почти 60% работ по капремонту корпуса № 20 Боткинской больницы в Москве
Выполнено почти 60% работ по капремонту корпуса № 20 Боткинской больницы в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы
Выполнено почти 60% работ по капремонту корпуса № 20 Боткинской больницы в Москве
В свою очередь Бирюков отметил, что семиэтажное здание с подвалом и техническим этажом общей площадью почти 8,8 тысячи квадратных метров было построено в 1966 году. К началу работ часть его конструкций находилась в неудовлетворительном состоянии, было необходимо перепрофилирование объекта. После капремонта в нем откроют Московский городской урологический центр.
Заммэра рассказал, что уже завершены работы по усилению конструкций строения, гидроизоляции и утеплению подвального помещения, ремонту и замене плит перекрытий, обустройству входной группы и обновлению кровли площадью более 1,5 тысячи квадратных метров.
"В здании установили свыше 480 новых окон, выполнили мероприятия по монтажу стояков и устройству системы центрального отопления, сейчас проводим работы по замене фасада, утеплим его с помощью безопасных негорючих минераловатных плит. Ведется замена систем электро- и водоснабжения, отопления, канализации, кондиционирования и вентиляции, которые уже выработали свой ресурс", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что специалисты смонтируют в корпусе шесть современных лифтов со шрифтом Брайля и звуковым сигналом прибытия на этаж.
Капитальный ремонт здания планируется завершить летом этого года.
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26 ноября 2022, 09:15Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В Москве выполнили треть работ по капремонту корпуса №9 Боткинской больницы
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМоскваГородское хозяйство МосквыОбществоКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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