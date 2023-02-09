https://ria.ru/20230209/kapremont-1850815687.html

Выполнено почти 60% работ по капремонту корпуса Боткинской больницы Москвы

Выполнено почти 60% работ по капремонту корпуса Боткинской больницы Москвы - РИА Новости, 09.02.2023

Выполнено почти 60% работ по капремонту корпуса Боткинской больницы Москвы

Выполнено почти 60% работ по капитальному ремонту корпуса № 20 Боткинской больницы в столице, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T12:57

2023-02-09T12:57

2023-02-09T12:57

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

городское хозяйство москвы

общество

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Выполнено почти 60% работ по капитальному ремонту корпуса № 20 Боткинской больницы в столице, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова. "Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили почти 60% работ по капитальному ремонту корпуса №20 Боткинской больницы", - рассказали в пресс-службе. В свою очередь Бирюков отметил, что семиэтажное здание с подвалом и техническим этажом общей площадью почти 8,8 тысячи квадратных метров было построено в 1966 году. К началу работ часть его конструкций находилась в неудовлетворительном состоянии, было необходимо перепрофилирование объекта. После капремонта в нем откроют Московский городской урологический центр. Заммэра рассказал, что уже завершены работы по усилению конструкций строения, гидроизоляции и утеплению подвального помещения, ремонту и замене плит перекрытий, обустройству входной группы и обновлению кровли площадью более 1,5 тысячи квадратных метров. Глава комплекса городского хозяйства отметил, что специалисты смонтируют в корпусе шесть современных лифтов со шрифтом Брайля и звуковым сигналом прибытия на этаж. Капитальный ремонт здания планируется завершить летом этого года.

https://ria.ru/20221126/moskva-1834406764.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы, общество, комплекс городского хозяйства москвы