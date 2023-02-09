https://ria.ru/20230209/inflyatsiya-1850895292.html

Рисков разгона инфляции в России нет, считает экономист

Рисков разгона инфляции в России нет, считает экономист - РИА Новости, 09.02.2023

Рисков разгона инфляции в России нет, считает экономист

Возвращения к ультранизким темпам роста цен в РФ, как в середине прошлого года, ожидать не стоит, но и значительных рисков для разгона инфляции тоже нет,... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T16:18

2023-02-09T16:18

2023-02-09T16:18

экономика

россия

инфляция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841849111_0:314:3083:2048_1920x0_80_0_0_cd39e15097ac50c0e87d3daaf8720567.jpg

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Возвращения к ультранизким темпам роста цен в РФ, как в середине прошлого года, ожидать не стоит, но и значительных рисков для разгона инфляции тоже нет, заявила РИА Новости главный экономист по России и СНГ+ компании "Ренессанс капитал" Софья Донец. По данным Росстата, инфляция в России с 31 января по 6 февраля ускорилась до 0,26% с 0,21% неделей ранее. Ускорение недельной динамики отмечается вторую неделю подряд. Прибавила инфляция и в годовом выражении - на 6 февраля она ускорилась до 11,72% с 11,5% неделей ранее. "Сейчас ускорение текущего роста цен в том числе представляет некоторую компенсацию к резкому замедлению в декабре, в том числе по волатильным ценам продовольствия, по некоторым услугам. Кроме того, доходит в цены эффект некоторого ослабления рубля (мы не видим большого потенциала его дальнейшего ослабления сейчас), перенос повысившихся в декабре тарифов ЖКХ, высоких бюджетных поступлений конца года. Все эти факторы, как мы ожидаем, не будут устойчивыми", - сказала Донец. Она также добавила, что пока не стоит делать далеко идущих выводов из недельной статистики. "В целом в 2023 году мы не ожидаем возвращения к ультранизкому темпу роста цен, как в середине 2022 года, но не видим и признаков или значительных рисков перегрева", - добавила экономист. Донец пояснила, что динамика доходов населения остается сдержанной (они снизились на 1% по итогам 2022 года в реальном выражении), а экономическая неопределенность делает потребителей осторожными в части кредитования и наращивания расходов. "Мы ожидаем, что годовая инфляция опустится до уровня ниже целевых 4% в марте, ниже 3% - в апреле-мае, и сохраняем свой прогноз на конец 2023 года на уровне 4,8% в годовом выражении", - заключила эксперт. О том, что инфляция в годовом выражении существенно снизится в конце первого квартала говорил ранее и глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он объяснял это тем, что из базы расчета инфляции уйдет пик роста цен весной 2022 года. Решетников также не исключал, что во втором квартале инфляция в годовом выражении какое-то время будет даже ниже целевого уровня в 4%.

https://ria.ru/20230209/brendy-1850860883.html

https://ria.ru/20230209/ekonomika-1850892804.html

https://ria.ru/20230209/evro-1850891739.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, инфляция