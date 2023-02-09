https://ria.ru/20230209/inflyatsiya-1850895292.html
Рисков разгона инфляции в России нет, считает экономист
Рисков разгона инфляции в России нет, считает экономист - РИА Новости, 09.02.2023
Рисков разгона инфляции в России нет, считает экономист
Возвращения к ультранизким темпам роста цен в РФ, как в середине прошлого года, ожидать не стоит, но и значительных рисков для разгона инфляции тоже нет,... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T16:18
2023-02-09T16:18
2023-02-09T16:18
экономика
россия
инфляция
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Возвращения к ультранизким темпам роста цен в РФ, как в середине прошлого года, ожидать не стоит, но и значительных рисков для разгона инфляции тоже нет, заявила РИА Новости главный экономист по России и СНГ+ компании "Ренессанс капитал" Софья Донец. По данным Росстата, инфляция в России с 31 января по 6 февраля ускорилась до 0,26% с 0,21% неделей ранее. Ускорение недельной динамики отмечается вторую неделю подряд. Прибавила инфляция и в годовом выражении - на 6 февраля она ускорилась до 11,72% с 11,5% неделей ранее. "Сейчас ускорение текущего роста цен в том числе представляет некоторую компенсацию к резкому замедлению в декабре, в том числе по волатильным ценам продовольствия, по некоторым услугам. Кроме того, доходит в цены эффект некоторого ослабления рубля (мы не видим большого потенциала его дальнейшего ослабления сейчас), перенос повысившихся в декабре тарифов ЖКХ, высоких бюджетных поступлений конца года. Все эти факторы, как мы ожидаем, не будут устойчивыми", - сказала Донец. Она также добавила, что пока не стоит делать далеко идущих выводов из недельной статистики. "В целом в 2023 году мы не ожидаем возвращения к ультранизкому темпу роста цен, как в середине 2022 года, но не видим и признаков или значительных рисков перегрева", - добавила экономист. Донец пояснила, что динамика доходов населения остается сдержанной (они снизились на 1% по итогам 2022 года в реальном выражении), а экономическая неопределенность делает потребителей осторожными в части кредитования и наращивания расходов. "Мы ожидаем, что годовая инфляция опустится до уровня ниже целевых 4% в марте, ниже 3% - в апреле-мае, и сохраняем свой прогноз на конец 2023 года на уровне 4,8% в годовом выражении", - заключила эксперт. О том, что инфляция в годовом выражении существенно снизится в конце первого квартала говорил ранее и глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он объяснял это тем, что из базы расчета инфляции уйдет пик роста цен весной 2022 года. Решетников также не исключал, что во втором квартале инфляция в годовом выражении какое-то время будет даже ниже целевого уровня в 4%.
https://ria.ru/20230209/brendy-1850860883.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, инфляция
Экономика, Россия, Инфляция
Рисков разгона инфляции в России нет, считает экономист
Экономист Донец заявила, что значительных рисков для разгона инфляции в России нет
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Возвращения к ультранизким темпам роста цен в РФ, как в середине прошлого года, ожидать не стоит, но и значительных рисков для разгона инфляции тоже нет, заявила РИА Новости главный экономист по России и СНГ+ компании "Ренессанс капитал" Софья Донец.
По данным Росстата
, инфляция в России с 31 января по 6 февраля ускорилась до 0,26% с 0,21% неделей ранее. Ускорение недельной динамики отмечается вторую неделю подряд. Прибавила инфляция и в годовом выражении - на 6 февраля она ускорилась до 11,72% с 11,5% неделей ранее.
"Сейчас ускорение текущего роста цен в том числе представляет некоторую компенсацию к резкому замедлению в декабре, в том числе по волатильным ценам продовольствия, по некоторым услугам. Кроме того, доходит в цены эффект некоторого ослабления рубля (мы не видим большого потенциала его дальнейшего ослабления сейчас), перенос повысившихся в декабре тарифов ЖКХ, высоких бюджетных поступлений конца года. Все эти факторы, как мы ожидаем, не будут устойчивыми", - сказала Донец.
Она также добавила, что пока не стоит делать далеко идущих выводов из недельной статистики. "В целом в 2023 году мы не ожидаем возвращения к ультранизкому темпу роста цен, как в середине 2022 года, но не видим и признаков или значительных рисков перегрева", - добавила экономист.
Донец пояснила, что динамика доходов населения остается сдержанной (они снизились на 1% по итогам 2022 года в реальном выражении), а экономическая неопределенность делает потребителей осторожными в части кредитования и наращивания расходов. "Мы ожидаем, что годовая инфляция опустится до уровня ниже целевых 4% в марте, ниже 3% - в апреле-мае, и сохраняем свой прогноз на конец 2023 года на уровне 4,8% в годовом выражении", - заключила эксперт.
О том, что инфляция в годовом выражении существенно снизится в конце первого квартала говорил ранее и глава Минэкономразвития Максим Решетников
. Он объяснял это тем, что из базы расчета инфляции уйдет пик роста цен весной 2022 года. Решетников также не исключал, что во втором квартале инфляция в годовом выражении какое-то время будет даже ниже целевого уровня в 4%.