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Россия не получила доступ к расследованию взрывов на "Северных потоках" - РИА Новости, 09.02.2023
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Россия не получила доступ к расследованию взрывов на "Северных потоках"
Россия не получила доступ к расследованию взрывов на "Северных потоках" - РИА Новости, 09.02.2023
Россия не получила доступ к расследованию взрывов на "Северных потоках"
Россия предпринимала энергичные попытки, чтобы участвовать в следствии по "Северным потокам", но доступ к делу не получила, спецслужбы работают, заявил... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T13:13
2023-02-09T13:13
в мире
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия предпринимала энергичные попытки, чтобы участвовать в следствии по "Северным потокам", но доступ к делу не получила, спецслужбы работают, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Россия уже предприняла по состоянию на сегодня за прошедшие месяцы очень много очень энергичных попыток с тем, чтобы получить возможность участвовать в расследовании, получить хоть какую-то дополнительную информацию. К сожалению, эти наши попытки были отвергнуты, доступ к информации мы так и не получили. Но, безусловно, наши соответствующие службы оставляют эту тему на повестке дня своей работы", - сказал Песков, отвечая на вопрос планирует ли Россия обратиться к США после публикации американского журналиста Сеймура Херша о теракте на "Северных потоках". Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш ранее подтвердил РИА Новости авторство статьи о взрывах на первом и втором газопроводах "Северных потоках". В публикации Херша говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских экспортных газопроводов "Северный поток" в прошлом году. Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва, и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.
https://ria.ru/20230209/vzryv-1850675762.html
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в мире, россия, сша, европа, генеральная прокуратура рф, газпром, северный поток — 2, северный поток, дмитрий песков, авария на "северных потоках"
В мире, Россия, США, Европа, Генеральная прокуратура РФ, Газпром, Северный поток — 2, Северный поток, Дмитрий Песков, Авария на "Северных потоках"
13:13 09.02.2023
 
Россия не получила доступ к расследованию взрывов на "Северных потоках"

Пресс-секретарь Песков: Россия не получила доступ к расследованию по "Северным потокам"

© Фото : KustbevakningenМесто утечки на газопроводе "Северный поток" в Швеции
Место утечки на газопроводе Северный поток в Швеции - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© Фото : Kustbevakningen
Место утечки на газопроводе "Северный поток" в Швеции. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия предпринимала энергичные попытки, чтобы участвовать в следствии по "Северным потокам", но доступ к делу не получила, спецслужбы работают, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Россия уже предприняла по состоянию на сегодня за прошедшие месяцы очень много очень энергичных попыток с тем, чтобы получить возможность участвовать в расследовании, получить хоть какую-то дополнительную информацию. К сожалению, эти наши попытки были отвергнуты, доступ к информации мы так и не получили. Но, безусловно, наши соответствующие службы оставляют эту тему на повестке дня своей работы", - сказал Песков, отвечая на вопрос планирует ли Россия обратиться к США после публикации американского журналиста Сеймура Херша о теракте на "Северных потоках".
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
08:00
Штаты добились для себя статуса страны-террориста
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш ранее подтвердил РИА Новости авторство статьи о взрывах на первом и втором газопроводах "Северных потоках". В публикации Херша говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских экспортных газопроводов "Северный поток" в прошлом году.
Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва, и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.
Место утечки на газопроводе Северный поток 1 в Швеции - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
12:57
В Кремле назвали теракт на "Северных потоках" очень опасным прецедентом
 
В миреРоссияСШАЕвропаГенеральная прокуратура РФГазпромСеверный поток — 2Северный потокДмитрий ПесковАвария на "Северных потоках"
 
 
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