https://ria.ru/20230209/gazoprovody-1850824411.html

Россия не получила доступ к расследованию взрывов на "Северных потоках"

Россия не получила доступ к расследованию взрывов на "Северных потоках" - РИА Новости, 09.02.2023

Россия не получила доступ к расследованию взрывов на "Северных потоках"

Россия предпринимала энергичные попытки, чтобы участвовать в следствии по "Северным потокам", но доступ к делу не получила, спецслужбы работают, заявил... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T13:13

2023-02-09T13:13

2023-02-09T13:13

в мире

россия

сша

европа

генеральная прокуратура рф

газпром

северный поток — 2

северный поток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820092883_200:111:799:448_1920x0_80_0_0_97f390b82678a0b0a57b66e37eb8bde7.jpg

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия предпринимала энергичные попытки, чтобы участвовать в следствии по "Северным потокам", но доступ к делу не получила, спецслужбы работают, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Россия уже предприняла по состоянию на сегодня за прошедшие месяцы очень много очень энергичных попыток с тем, чтобы получить возможность участвовать в расследовании, получить хоть какую-то дополнительную информацию. К сожалению, эти наши попытки были отвергнуты, доступ к информации мы так и не получили. Но, безусловно, наши соответствующие службы оставляют эту тему на повестке дня своей работы", - сказал Песков, отвечая на вопрос планирует ли Россия обратиться к США после публикации американского журналиста Сеймура Херша о теракте на "Северных потоках". Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш ранее подтвердил РИА Новости авторство статьи о взрывах на первом и втором газопроводах "Северных потоках". В публикации Херша говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских экспортных газопроводов "Северный поток" в прошлом году. Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва, и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.

https://ria.ru/20230209/vzryv-1850675762.html

https://ria.ru/20230209/diversiya-1850815364.html

россия

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сша, европа, генеральная прокуратура рф, газпром, северный поток — 2, северный поток, дмитрий песков, авария на "северных потоках"