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РЭЦ, Школа экспорта и Банк России повысят финграмотность экспортеров - РИА Новости, 09.02.2023
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РЭЦ, Школа экспорта и Банк России повысят финграмотность экспортеров
РЭЦ, Школа экспорта и Банк России повысят финграмотность экспортеров - РИА Новости, 09.02.2023
РЭЦ, Школа экспорта и Банк России повысят финграмотность экспортеров
Российский экспортный центр (входит в группу ВЭБ.РФ), Школа экспорта РЭЦ и Банк России составили дорожную карту по совместному повышению финансовой грамотности... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T17:56
2023-02-09T17:56
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
вероника никишина
михаил мамута
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в группу ВЭБ.РФ), Школа экспорта РЭЦ и Банк России составили дорожную карту по совместному повышению финансовой грамотности компаний малого и среднего бизнеса, сообщает центр."Документ 9 февраля 2023 года подписали генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина и руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута", - говорится в сообщении.Банк России примет участие в мастер-классе для представителей МСП на площадке международного экспортного форума "Сделано в России 2023", эксперты центробанка будут обучать преподавателей и тренеров Школы экспорта РЭЦ на программах повышения квалификации, а также внесут свои предложения в формирование программы по финансовым направлениям для женщин-предпринимателей, разработку методических рекомендаций и другие совместные проекты и программы."Мы достаточно давно и системно занимаемся информированием предпринимателей о существующих инструментах финансирования, о мерах поддержки со стороны государства и заинтересованы в максимально широком охвате представителей малого и среднего бизнеса. Сейчас, в период структурной трансформации экономики, роль МСП особенно важна, и мы продвигаем программы поддержки для высокотехнологичных компаний, участвующих в импортозамещении. Надеемся, что наше взаимодействие со Школой экспорта РЭЦ поможет расширить круг получателей этой поддержки и сделает нашу работу более эффективной", - заявил Мамута."Участие экспертов центробанка в программах повышения квалификации тренеров Школы экспорта и в составлении методических рекомендаций поможет сделать наше обучение еще более эффективным и востребованным", - уверена Никитина.
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60
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), вероника никишина, михаил мамута
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Вероника Никишина, Михаил Мамута
17:56 09.02.2023
 

РЭЦ, Школа экспорта и Банк России повысят финграмотность экспортеров

© Фото : РЭЦГенеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина и руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута во время подписания договора
Генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина и руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута во время подписания договора - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© Фото : РЭЦ
Генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина и руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута во время подписания договора
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в группу ВЭБ.РФ), Школа экспорта РЭЦ и Банк России составили дорожную карту по совместному повышению финансовой грамотности компаний малого и среднего бизнеса, сообщает центр.

"Документ 9 февраля 2023 года подписали генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина и руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута", - говорится в сообщении.

Банк России примет участие в мастер-классе для представителей МСП на площадке международного экспортного форума "Сделано в России 2023", эксперты центробанка будут обучать преподавателей и тренеров Школы экспорта РЭЦ на программах повышения квалификации, а также внесут свои предложения в формирование программы по финансовым направлениям для женщин-предпринимателей, разработку методических рекомендаций и другие совместные проекты и программы.
"Повышение уровня финансовой грамотности среди представителей малого и среднего бизнеса РЭЦ и Школой экспорта РЭЦ совместно с Банком России - это одновременно способ повысить информированность предпринимателей о программах экспортной поддержки. Чем лучше предприниматель разбирается в том, как работает тот или иной финансовый инструмент - тем выше его платежная дисциплина и тем осознаннее он пользуется мерами господдержки. Задача РЭЦ как института развития в том числе в том, чтобы экспортеры использовали все возможности, которые им предоставляет государство, и знали о механизмах их работы как можно больше", - считает Никишина.
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"Мы достаточно давно и системно занимаемся информированием предпринимателей о существующих инструментах финансирования, о мерах поддержки со стороны государства и заинтересованы в максимально широком охвате представителей малого и среднего бизнеса. Сейчас, в период структурной трансформации экономики, роль МСП особенно важна, и мы продвигаем программы поддержки для высокотехнологичных компаний, участвующих в импортозамещении. Надеемся, что наше взаимодействие со Школой экспорта РЭЦ поможет расширить круг получателей этой поддержки и сделает нашу работу более эффективной", - заявил Мамута.
"Участие экспертов центробанка в программах повышения квалификации тренеров Школы экспорта и в составлении методических рекомендаций поможет сделать наше обучение еще более эффективным и востребованным", - уверена Никитина.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)Вероника НикишинаМихаил Мамута
 
 
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