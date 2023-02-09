https://ria.ru/20230209/fingramotnost-1850932311.html

РЭЦ, Школа экспорта и Банк России повысят финграмотность экспортеров

РЭЦ, Школа экспорта и Банк России повысят финграмотность экспортеров - РИА Новости, 09.02.2023

РЭЦ, Школа экспорта и Банк России повысят финграмотность экспортеров

Российский экспортный центр (входит в группу ВЭБ.РФ), Школа экспорта РЭЦ и Банк России составили дорожную карту по совместному повышению финансовой грамотности... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T17:56

2023-02-09T17:56

2023-02-09T17:56

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

вероника никишина

михаил мамута

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в группу ВЭБ.РФ), Школа экспорта РЭЦ и Банк России составили дорожную карту по совместному повышению финансовой грамотности компаний малого и среднего бизнеса, сообщает центр."Документ 9 февраля 2023 года подписали генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина и руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута", - говорится в сообщении.Банк России примет участие в мастер-классе для представителей МСП на площадке международного экспортного форума "Сделано в России 2023", эксперты центробанка будут обучать преподавателей и тренеров Школы экспорта РЭЦ на программах повышения квалификации, а также внесут свои предложения в формирование программы по финансовым направлениям для женщин-предпринимателей, разработку методических рекомендаций и другие совместные проекты и программы."Мы достаточно давно и системно занимаемся информированием предпринимателей о существующих инструментах финансирования, о мерах поддержки со стороны государства и заинтересованы в максимально широком охвате представителей малого и среднего бизнеса. Сейчас, в период структурной трансформации экономики, роль МСП особенно важна, и мы продвигаем программы поддержки для высокотехнологичных компаний, участвующих в импортозамещении. Надеемся, что наше взаимодействие со Школой экспорта РЭЦ поможет расширить круг получателей этой поддержки и сделает нашу работу более эффективной", - заявил Мамута."Участие экспертов центробанка в программах повышения квалификации тренеров Школы экспорта и в составлении методических рекомендаций поможет сделать наше обучение еще более эффективным и востребованным", - уверена Никитина.

https://ria.ru/20230203/rets-1849450407.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), вероника никишина, михаил мамута