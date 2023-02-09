РЭЦ, Школа экспорта и Банк России повысят финграмотность экспортеров
© Фото : РЭЦГенеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина и руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута во время подписания договора
Генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина и руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута во время подписания договора
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в группу ВЭБ.РФ), Школа экспорта РЭЦ и Банк России составили дорожную карту по совместному повышению финансовой грамотности компаний малого и среднего бизнеса, сообщает центр.
"Документ 9 февраля 2023 года подписали генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина и руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута", - говорится в сообщении.
Банк России примет участие в мастер-классе для представителей МСП на площадке международного экспортного форума "Сделано в России 2023", эксперты центробанка будут обучать преподавателей и тренеров Школы экспорта РЭЦ на программах повышения квалификации, а также внесут свои предложения в формирование программы по финансовым направлениям для женщин-предпринимателей, разработку методических рекомендаций и другие совместные проекты и программы.
"Документ 9 февраля 2023 года подписали генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина и руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута", - говорится в сообщении.
Банк России примет участие в мастер-классе для представителей МСП на площадке международного экспортного форума "Сделано в России 2023", эксперты центробанка будут обучать преподавателей и тренеров Школы экспорта РЭЦ на программах повышения квалификации, а также внесут свои предложения в формирование программы по финансовым направлениям для женщин-предпринимателей, разработку методических рекомендаций и другие совместные проекты и программы.
"Повышение уровня финансовой грамотности среди представителей малого и среднего бизнеса РЭЦ и Школой экспорта РЭЦ совместно с Банком России - это одновременно способ повысить информированность предпринимателей о программах экспортной поддержки. Чем лучше предприниматель разбирается в том, как работает тот или иной финансовый инструмент - тем выше его платежная дисциплина и тем осознаннее он пользуется мерами господдержки. Задача РЭЦ как института развития в том числе в том, чтобы экспортеры использовали все возможности, которые им предоставляет государство, и знали о механизмах их работы как можно больше", - считает Никишина.
"Мы достаточно давно и системно занимаемся информированием предпринимателей о существующих инструментах финансирования, о мерах поддержки со стороны государства и заинтересованы в максимально широком охвате представителей малого и среднего бизнеса. Сейчас, в период структурной трансформации экономики, роль МСП особенно важна, и мы продвигаем программы поддержки для высокотехнологичных компаний, участвующих в импортозамещении. Надеемся, что наше взаимодействие со Школой экспорта РЭЦ поможет расширить круг получателей этой поддержки и сделает нашу работу более эффективной", - заявил Мамута.
"Участие экспертов центробанка в программах повышения квалификации тренеров Школы экспорта и в составлении методических рекомендаций поможет сделать наше обучение еще более эффективным и востребованным", - уверена Никитина.