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Регионам выделят средства на событийный туризм - РИА Новости, 09.02.2023
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Туризм
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Регионам выделят средства на событийный туризм
Регионам выделят средства на событийный туризм - РИА Новости, 09.02.2023
Регионам выделят средства на событийный туризм
Правительство России направит 638 миллионов рублей в рамках государственной программы "Развитие туризма" на поддержку и развитие 36 событийных мероприятий в... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T17:13
2023-02-09T17:17
туризм
новости - туризм
михаил мишустин
туризм
отдых в россии
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Правительство России направит 638 миллионов рублей в рамках государственной программы "Развитие туризма" на поддержку и развитие 36 событийных мероприятий в регионах, сообщает пресс-служба кабмина. Регионы, организующие различные фестивали, праздники и спортивные мероприятия, которые привлекают участников и зрителей со всей страны, получат субсидии на поддержку и продвижение своих проектов, говорится в релизе. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Федеральное финансирование позволит провести в 2023 году 36 региональных мероприятий. Всего на эти цели будет направлено 638 миллионов рублей.Уточняется, что субсидии получат регионы, чьи проекты прошли конкурсный отбор. В их числе – фестиваль музыки и фейерверков "Столица закатов" в Нижнем Новгороде, этногастрономический фестиваль "Ноябрьфест" в Крыму, Уфимский международный марафон, фестиваль малой авиации "Лукинебо" в Псковской области. Отмечается, что, по словам Мишустина, нужно, чтобы было как можно больше информации о таких событиях. "Это поможет подобрать наиболее удобные для людей варианты путешествий, повысить популярность внутреннего туризма, стимулировать спрос не только летом или в школьные каникулы, но и в межсезонье", – отметил премьер-министр.
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новости - туризм, михаил мишустин, туризм, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Михаил Мишустин, Туризм, отдых в России
17:13 09.02.2023 (обновлено: 17:17 09.02.2023)
 
Регионам выделят средства на событийный туризм

Правительство направит 638 миллионов рублей на развитие событийного туризма в регионах

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Правительство России направит 638 миллионов рублей в рамках государственной программы "Развитие туризма" на поддержку и развитие 36 событийных мероприятий в регионах, сообщает пресс-служба кабмина.
Регионы, организующие различные фестивали, праздники и спортивные мероприятия, которые привлекают участников и зрителей со всей страны, получат субсидии на поддержку и продвижение своих проектов, говорится в релизе.
Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Федеральное финансирование позволит провести в 2023 году 36 региональных мероприятий. Всего на эти цели будет направлено 638 миллионов рублей.
Уточняется, что субсидии получат регионы, чьи проекты прошли конкурсный отбор. В их числе – фестиваль музыки и фейерверков "Столица закатов" в Нижнем Новгороде, этногастрономический фестиваль "Ноябрьфест" в Крыму, Уфимский международный марафон, фестиваль малой авиации "Лукинебо" в Псковской области.
Отмечается, что, по словам Мишустина, нужно, чтобы было как можно больше информации о таких событиях. "Это поможет подобрать наиболее удобные для людей варианты путешествий, повысить популярность внутреннего туризма, стимулировать спрос не только летом или в школьные каникулы, но и в межсезонье", – отметил премьер-министр.
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