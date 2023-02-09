https://ria.ru/20230209/festival-1850897518.html

Регионам выделят средства на событийный туризм

Регионам выделят средства на событийный туризм - РИА Новости, 09.02.2023

Регионам выделят средства на событийный туризм

Правительство России направит 638 миллионов рублей в рамках государственной программы "Развитие туризма" на поддержку и развитие 36 событийных мероприятий в... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T17:13

2023-02-09T17:13

2023-02-09T17:17

туризм

новости - туризм

михаил мишустин

туризм

отдых в россии

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Правительство России направит 638 миллионов рублей в рамках государственной программы "Развитие туризма" на поддержку и развитие 36 событийных мероприятий в регионах, сообщает пресс-служба кабмина. Регионы, организующие различные фестивали, праздники и спортивные мероприятия, которые привлекают участников и зрителей со всей страны, получат субсидии на поддержку и продвижение своих проектов, говорится в релизе. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Федеральное финансирование позволит провести в 2023 году 36 региональных мероприятий. Всего на эти цели будет направлено 638 миллионов рублей.Уточняется, что субсидии получат регионы, чьи проекты прошли конкурсный отбор. В их числе – фестиваль музыки и фейерверков "Столица закатов" в Нижнем Новгороде, этногастрономический фестиваль "Ноябрьфест" в Крыму, Уфимский международный марафон, фестиваль малой авиации "Лукинебо" в Псковской области. Отмечается, что, по словам Мишустина, нужно, чтобы было как можно больше информации о таких событиях. "Это поможет подобрать наиболее удобные для людей варианты путешествий, повысить популярность внутреннего туризма, стимулировать спрос не только летом или в школьные каникулы, но и в межсезонье", – отметил премьер-министр.

https://ria.ru/20230209/vino-1850701011.html

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новости - туризм, михаил мишустин, туризм, отдых в россии