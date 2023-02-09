https://ria.ru/20230209/elka-1850824334.html
Елочный круговорот. Новая жизнь новогодних деревьев
Елочный круговорот. Новая жизнь новогодних деревьев - РИА Новости, 09.02.2023
Елочный круговорот. Новая жизнь новогодних деревьев
Новый год позади, и москвичи активно избавляются от хвойных символов праздника. Чтобы сделать этот процесс экологичным и полезным, комплекс городского хозяйства проводит бесплатную акцию "Елочный круговорот". Как это происходит, рассказываем в ролике.
2023-02-09T13:22
2023-02-09T13:22
2023-02-09T13:22
видео
городское хозяйство москвы
новый год
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Адреса пунктов приема новогодних деревьев – по ссылке.
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5
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Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Елочный круговорот. Новая жизнь новогодних деревьев
Новый год позади, и москвичи активно избавляются от хвойных символов праздника. Чтобы сделать этот процесс экологичным и полезным, комплекс городского хозяйства проводит бесплатную акцию "Елочный круговорот". Как это происходит, рассказываем в ролике. Адреса пунктов приема новогодних деревьев – по ссылке.
2023-02-09T13:22
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PT1M12S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, городское хозяйство москвы, новый год, видео
Видео, Городское хозяйство Москвы, Новый год
Елочный круговорот. Новая жизнь новогодних деревьев
Новый год позади, и москвичи активно избавляются от хвойных символов праздника. Чтобы сделать этот процесс экологичным и полезным, комплекс городского хозяйства проводит бесплатную акцию "Елочный круговорот". Как это происходит, рассказываем в ролике.
2023-02-09T13:22
true
PT1M12S
Елочный круговорот. Новая жизнь новогодних деревьев
Новый год позади, и москвичи активно избавляются от хвойных символов праздника. Чтобы сделать этот процесс экологичным и полезным, комплекс городского хозяйства проводит бесплатную акцию "Елочный круговорот". Как это происходит, рассказываем в ролике.