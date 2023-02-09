https://ria.ru/20230209/elka-1850824334.html

Елочный круговорот. Новая жизнь новогодних деревьев

Елочный круговорот. Новая жизнь новогодних деревьев - РИА Новости, 09.02.2023

Елочный круговорот. Новая жизнь новогодних деревьев

Новый год позади, и москвичи активно избавляются от хвойных символов праздника. Чтобы сделать этот процесс экологичным и полезным, комплекс городского хозяйства проводит бесплатную акцию "Елочный круговорот". Как это происходит, рассказываем в ролике.

2023-02-09T13:22

2023-02-09T13:22

2023-02-09T13:22

видео

городское хозяйство москвы

новый год

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Адреса пунктов приема новогодних деревьев – по ссылке.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елочный круговорот. Новая жизнь новогодних деревьев Новый год позади, и москвичи активно избавляются от хвойных символов праздника. Чтобы сделать этот процесс экологичным и полезным, комплекс городского хозяйства проводит бесплатную акцию "Елочный круговорот". Как это происходит, рассказываем в ролике. Адреса пунктов приема новогодних деревьев – по ссылке. 2023-02-09T13:22 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

видео, городское хозяйство москвы, новый год, видео