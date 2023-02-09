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В России планируют увеличить производство электромобилей - РИА Новости, 09.02.2023
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В России планируют увеличить производство электромобилей
В России планируют увеличить производство электромобилей - РИА Новости, 09.02.2023
В России планируют увеличить производство электромобилей
Производство электромобилей в РФ в 2023 году планируется увеличить в девять раз, до 18 тысяч машин, говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T12:15
2023-02-09T12:37
экономика
россия
технологии
андрей белоусов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
фонд развития промышленности
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Производство электромобилей в РФ в 2023 году планируется увеличить в девять раз, до 18 тысяч машин, говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина. В конце 2021 года в РФ была утверждена концепция развития производства и использования электротранспорта до 2030 года. Первый ее этап - запуск производства - начался в прошлом году. Сейчас реализуется второй - наращивание спроса и рост загрузки производств."Минпромторгом уже реализуется комплекс мер поддержки, способствующих наращиванию объемов производства электротранспорта и локализации необходимых для него компонентов, а также стимулированию спроса на электромобили. Напомню, что к действующим мерам относятся программы льготного автокредитования и лизинга, субсидирование НИОКР, механизм заключения специальных инвестиционных контрактов с производителями, а также действующие программы Фонда развития промышленности", – отметил замглавы Минпромторга Альберт Каримов.В правительстве также напомнили, что в 2022 году в рамках концепции создано 439 быстрых зарядных станций в 12 пилотных регионах. По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, к 2024 году количество зарядных станций в стране только в рамках стратегической инициативы социально-экономического развития "Электроавтомобиль и водородный автомобиль" должно составить около 3 тысяч.
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экономика, россия, технологии, андрей белоусов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), фонд развития промышленности
Экономика, Россия, Технологии, Андрей Белоусов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Фонд развития промышленности
12:15 09.02.2023 (обновлено: 12:37 09.02.2023)
 
В России планируют увеличить производство электромобилей

Производство электромобилей в России планируют увеличить в девять раз в 2023 году

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкЭлектромобиль Neva
Электромобиль Neva - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Производство электромобилей в РФ в 2023 году планируется увеличить в девять раз, до 18 тысяч машин, говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.
"В 2022 году было произведено порядка 2 тысяч электромобилей в России. При этом наблюдается тенденция к увеличению планов по производству электромобилей. В этом году планируется увеличить выпуск электроавтомобилей в девять раз, то есть примерно до 18 тысяч штук в год, и в 2024 году – 36 тысяч в год", - отмечается в сообщении.
В конце 2021 года в РФ была утверждена концепция развития производства и использования электротранспорта до 2030 года. Первый ее этап - запуск производства - начался в прошлом году. Сейчас реализуется второй - наращивание спроса и рост загрузки производств.
"Минпромторгом уже реализуется комплекс мер поддержки, способствующих наращиванию объемов производства электротранспорта и локализации необходимых для него компонентов, а также стимулированию спроса на электромобили. Напомню, что к действующим мерам относятся программы льготного автокредитования и лизинга, субсидирование НИОКР, механизм заключения специальных инвестиционных контрактов с производителями, а также действующие программы Фонда развития промышленности", – отметил замглавы Минпромторга Альберт Каримов.
В правительстве также напомнили, что в 2022 году в рамках концепции создано 439 быстрых зарядных станций в 12 пилотных регионах. По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, к 2024 году количество зарядных станций в стране только в рамках стратегической инициативы социально-экономического развития "Электроавтомобиль и водородный автомобиль" должно составить около 3 тысяч.
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