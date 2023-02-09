https://ria.ru/20230209/elektromobili-1850793284.html

В России планируют увеличить производство электромобилей

В России планируют увеличить производство электромобилей - РИА Новости, 09.02.2023

В России планируют увеличить производство электромобилей

Производство электромобилей в РФ в 2023 году планируется увеличить в девять раз, до 18 тысяч машин, говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T12:15

2023-02-09T12:15

2023-02-09T12:37

экономика

россия

технологии

андрей белоусов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

фонд развития промышленности

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Производство электромобилей в РФ в 2023 году планируется увеличить в девять раз, до 18 тысяч машин, говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина. В конце 2021 года в РФ была утверждена концепция развития производства и использования электротранспорта до 2030 года. Первый ее этап - запуск производства - начался в прошлом году. Сейчас реализуется второй - наращивание спроса и рост загрузки производств."Минпромторгом уже реализуется комплекс мер поддержки, способствующих наращиванию объемов производства электротранспорта и локализации необходимых для него компонентов, а также стимулированию спроса на электромобили. Напомню, что к действующим мерам относятся программы льготного автокредитования и лизинга, субсидирование НИОКР, механизм заключения специальных инвестиционных контрактов с производителями, а также действующие программы Фонда развития промышленности", – отметил замглавы Минпромторга Альберт Каримов.В правительстве также напомнили, что в 2022 году в рамках концепции создано 439 быстрых зарядных станций в 12 пилотных регионах. По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, к 2024 году количество зарядных станций в стране только в рамках стратегической инициативы социально-экономического развития "Электроавтомобиль и водородный автомобиль" должно составить около 3 тысяч.

https://ria.ru/20230208/sobyanin-1850436631.html

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экономика, россия, технологии, андрей белоусов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), фонд развития промышленности