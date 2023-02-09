https://ria.ru/20230209/ekonomika-1850951380.html

Путин высказался о попытках создать для России сложности в экономике

Путин высказался о попытках создать для России сложности в экономике - РИА Новости, 09.02.2023

Путин высказался о попытках создать для России сложности в экономике

Эффективное противостояние России создаваемым угрозам экономики стало неожиданностью для тех, кто пытался эти сложности создавать, заявил президент России... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T18:42

2023-02-09T18:42

2023-02-09T18:57

россия

экономика

санкции в отношении россии

владимир путин

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Эффективное противостояние России создаваемым угрозам экономики стало неожиданностью для тех, кто пытался эти сложности создавать, заявил президент России Владимир Путин."То, что отдельные отрасли столкнулись с трудностями - это было неизбежно. Но, думаю, для многих, тех, кто пытался и пытается создать для нас проблемы, было неожиданным то, как эффективно мы противостоим создаваемым для нас угрозам в области экономики и в отдельных отраслях производства", - сказал Путин на встрече с представителями авиаотрасли.

https://ria.ru/20230209/sanktsii-1850896789.html

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россия, экономика, санкции в отношении россии, владимир путин