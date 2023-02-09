https://ria.ru/20230209/ekonomika-1850951380.html
Путин высказался о попытках создать для России сложности в экономике
Путин высказался о попытках создать для России сложности в экономике - РИА Новости, 09.02.2023
Путин высказался о попытках создать для России сложности в экономике
Эффективное противостояние России создаваемым угрозам экономики стало неожиданностью для тех, кто пытался эти сложности создавать, заявил президент России... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T18:42
2023-02-09T18:42
2023-02-09T18:57
россия
экономика
санкции в отношении россии
владимир путин
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Эффективное противостояние России создаваемым угрозам экономики стало неожиданностью для тех, кто пытался эти сложности создавать, заявил президент России Владимир Путин."То, что отдельные отрасли столкнулись с трудностями - это было неизбежно. Но, думаю, для многих, тех, кто пытался и пытается создать для нас проблемы, было неожиданным то, как эффективно мы противостоим создаваемым для нас угрозам в области экономики и в отдельных отраслях производства", - сказал Путин на встрече с представителями авиаотрасли.
https://ria.ru/20230209/sanktsii-1850896789.html
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россия, экономика, санкции в отношении россии, владимир путин
Россия, Экономика, Санкции в отношении России, Владимир Путин
18:42 09.02.2023 (обновлено: 18:57 09.02.2023)
Путин высказался о попытках создать для России сложности в экономике
Путин: для пытавшихся создать сложности для экономики России стал неожиданностью наш успех