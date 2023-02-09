https://ria.ru/20230209/dtp-1850776724.html
В Белгородской области пять человек пострадали в ДТП с маршруткой
В Белгородской области пять человек пострадали в ДТП с маршруткой - РИА Новости, 09.02.2023
В Белгородской области пять человек пострадали в ДТП с маршруткой
Две иномарки и маршрутка столкнулись в городе Губкин Белгородской области, пять человек получили травмы, сообщила пресс-служба регионального УГИБДД. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T11:42
2023-02-09T11:42
2023-02-09T11:42
происшествия
белгородская область
губкин
железнодорожный
авто
угибдд
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volkswagen touareg
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БЕЛГОРОД, 9 фев - РИА Новости. Две иномарки и маршрутка столкнулись в городе Губкин Белгородской области, пять человек получили травмы, сообщила пресс-служба регионального УГИБДД. Авария произошла в 8.40 в четверг в районе дома №3 на улице Железнодорожная в Губкине. "Женщина 1997 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Passat, допустила выезд на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем Nissan Almera под управлением водителя 1970 г.р. и микроавтобусом, осуществлявшим перевозку пассажиров по городскому маршруту №5 под управлением водителя 1957 года рождения", - сообщает ведомство. Уточняется, что за медицинской помощью обратились водители легковых автомобилей и трое пассажиров маршрутки. На месте ДТП работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.
https://ria.ru/20220929/dtp-1820334485.html
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происшествия, белгородская область, губкин, железнодорожный, авто, угибдд, volkswagen group, volkswagen touareg
Происшествия, Белгородская область, Губкин, Железнодорожный, Авто, УГИБДД, Volkswagen Group, Volkswagen Touareg
В Белгородской области пять человек пострадали в ДТП с маршруткой
В Белгородской области пять человек пострадали в ДТП с маршруткой и двумя автомобилями