https://ria.ru/20230209/dsnv-1850799162.html
Россия не хочет, чтобы ДСНВ стал жертвой курса США, заявил Рябков
Россия не хочет, чтобы ДСНВ стал жертвой курса США, заявил Рябков - РИА Новости, 09.02.2023
Россия не хочет, чтобы ДСНВ стал жертвой курса США, заявил Рябков
Россия не хотела бы, чтобы ДСНВ стал очередной жертвой курса США на демонтаж архитектуры безопасности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T12:29
2023-02-09T12:29
2023-02-09T12:33
в мире
россия
сша
сергей рябков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820274624_0:665:2459:2048_1920x0_80_0_0_076357bd9951f17f429cdd873f2d64d1.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия не хотела бы, чтобы ДСНВ стал очередной жертвой курса США на демонтаж архитектуры безопасности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Мы не хотели бы, чтобы это соглашение стало очередной жертвой американского курса на демонтаж ключевых звеньев, элементов международной архитектуры безопасности в угоду собственным интересам, как это происходило в прошлом и неоднократно проявлялось на разных отрезках последнего периода", - сказал он в ходе пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
https://ria.ru/20230209/ssha-1850793444.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820274624_150:700:1947:2048_1920x0_80_0_0_fff03340b9805c7a7e9a6bd0ce6fff5d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, сергей рябков
В мире, Россия, США, Сергей Рябков
12:29 09.02.2023 (обновлено: 12:33 09.02.2023)
Россия не хочет, чтобы ДСНВ стал жертвой курса США, заявил Рябков
Рябков: Россия не хочет, чтобы ДСНВ был жертвой курса на демонтаж архитектуры безопасности