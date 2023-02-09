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Россия не хочет, чтобы ДСНВ стал жертвой курса США, заявил Рябков - РИА Новости, 09.02.2023
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Россия не хочет, чтобы ДСНВ стал жертвой курса США, заявил Рябков
Россия не хочет, чтобы ДСНВ стал жертвой курса США, заявил Рябков - РИА Новости, 09.02.2023
Россия не хочет, чтобы ДСНВ стал жертвой курса США, заявил Рябков
Россия не хотела бы, чтобы ДСНВ стал очередной жертвой курса США на демонтаж архитектуры безопасности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T12:29
2023-02-09T12:33
в мире
россия
сша
сергей рябков
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия не хотела бы, чтобы ДСНВ стал очередной жертвой курса США на демонтаж архитектуры безопасности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Мы не хотели бы, чтобы это соглашение стало очередной жертвой американского курса на демонтаж ключевых звеньев, элементов международной архитектуры безопасности в угоду собственным интересам, как это происходило в прошлом и неоднократно проявлялось на разных отрезках последнего периода", - сказал он в ходе пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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в мире, россия, сша, сергей рябков
В мире, Россия, США, Сергей Рябков
12:29 09.02.2023 (обновлено: 12:33 09.02.2023)
 
Россия не хочет, чтобы ДСНВ стал жертвой курса США, заявил Рябков

Рябков: Россия не хочет, чтобы ДСНВ был жертвой курса на демонтаж архитектуры безопасности

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкФлаг на здании посольства США на Новинском бульваре в Москве
Флаг на здании посольства США на Новинском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Флаг на здании посольства США на Новинском бульваре в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия не хотела бы, чтобы ДСНВ стал очередной жертвой курса США на демонтаж архитектуры безопасности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы не хотели бы, чтобы это соглашение стало очередной жертвой американского курса на демонтаж ключевых звеньев, элементов международной архитектуры безопасности в угоду собственным интересам, как это происходило в прошлом и неоднократно проявлялось на разных отрезках последнего периода", - сказал он в ходе пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
12:15
Отношения России и США вряд ли скоро наладятся, заявил Рябков
 
В миреРоссияСШАСергей Рябков
 
 
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