https://ria.ru/20230209/dsnv-1850799162.html

Россия не хочет, чтобы ДСНВ стал жертвой курса США, заявил Рябков

Россия не хочет, чтобы ДСНВ стал жертвой курса США, заявил Рябков - РИА Новости, 09.02.2023

Россия не хочет, чтобы ДСНВ стал жертвой курса США, заявил Рябков

Россия не хотела бы, чтобы ДСНВ стал очередной жертвой курса США на демонтаж архитектуры безопасности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T12:29

2023-02-09T12:29

2023-02-09T12:33

в мире

россия

сша

сергей рябков

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия не хотела бы, чтобы ДСНВ стал очередной жертвой курса США на демонтаж архитектуры безопасности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Мы не хотели бы, чтобы это соглашение стало очередной жертвой американского курса на демонтаж ключевых звеньев, элементов международной архитектуры безопасности в угоду собственным интересам, как это происходило в прошлом и неоднократно проявлялось на разных отрезках последнего периода", - сказал он в ходе пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

https://ria.ru/20230209/ssha-1850793444.html

россия

сша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, сша, сергей рябков