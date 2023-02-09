https://ria.ru/20230209/donetsk-1850729988.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 09.02.2023

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска в четверг утром обстреляли Кировский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T09:34

2023-02-09T09:34

2023-02-09T09:34

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 9 фев – РИА Новости. Украинские войска в четверг утром обстреляли Кировский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:10 (совпадает с мск – ред.) – населенный пункт Галициновка – город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - сказано в Telegram-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецк

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины