https://ria.ru/20230209/donbass-1850753335.html
Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево
Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево - РИА Новости, 09.02.2023
Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево
Украинские войска за пять минут обстреляли Горловку и поселок Зайцево, выпустив по ним 11 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в четверг в... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T10:51
2023-02-09T10:51
2023-02-09T10:51
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
зайцево
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774970527_0:167:3344:2048_1920x0_80_0_0_16262de115f0a52c9d250a3c00ff4322.jpg
ДОНЕЦК, 9 фев – РИА Новости. Украинские войска за пять минут обстреляли Горловку и поселок Зайцево, выпустив по ним 11 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в четверг в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 09:45 (совпадает с мск-ред) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 6 снарядов калибром 152 мм; 09:50 – населенный пункт Катериновка – населенный пункт Зайцево: выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - сказано в Telegram-канале представительства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки.
горловка
зайцево
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774970527_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_543aee23bf5ef72e502fb3da0309c851.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, горловка, зайцево, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Зайцево, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево
Представительство ДНР: украинские войска выпустили 11 снарядов по Горловке и Зайцево