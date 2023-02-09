Рейтинг@Mail.ru
В ВОЗ заявили о росте тревоги и депрессии среди украинских военнослужащих - РИА Новости, 09.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230209/depressiya-1850934981.html
В ВОЗ заявили о росте тревоги и депрессии среди украинских военнослужащих
В ВОЗ заявили о росте тревоги и депрессии среди украинских военнослужащих - РИА Новости, 09.02.2023
В ВОЗ заявили о росте тревоги и депрессии среди украинских военнослужащих
Украинские психиатрические больницы заполнены депрессивными солдатами, психическое здоровье на Украине является приоритетом, заявил специальный советник... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T17:54
2023-02-09T17:54
в мире
украина
днепр (город)
воз
оон
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767113363_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_6fef5763a9980273f1e8e17f35b0aaa7.jpg
ЖЕНЕВА, 9 фев – РИА Новости. Украинские психиатрические больницы заполнены депрессивными солдатами, психическое здоровье на Украине является приоритетом, заявил специальный советник Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мишель Казачкин. "Несколько недель назад я был в Днепре (Днепропетровске-ред.) и видел, что по крайней мере половина коек в психиатрических больницах занята военнослужащими и людьми, возвращающимися с линии фронта с тревогой и с депрессией", - сказал он на брифинге с аккредитованными при ООН журналистами ассоциации ACANU. Он напомнил, что, по данным ВОЗ, каждый четвертый человек на Украине сталкивается с риском серьезных психических расстройств. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230208/plennyy-1850514999.html
украина
днепр (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767113363_8:0:2737:2047_1920x0_80_0_0_d98d17e526c6a143b48937dd4696edfc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, днепр (город), воз, оон, нато
В мире, Украина, Днепр (город), ВОЗ, ООН, НАТО
17:54 09.02.2023
 
В ВОЗ заявили о росте тревоги и депрессии среди украинских военнослужащих

Эксперт ВОЗ: украинские психиатрические больницы заполнены депрессивными солдатами

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Эмблема Всемирной организации здравоохранения. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 9 фев – РИА Новости. Украинские психиатрические больницы заполнены депрессивными солдатами, психическое здоровье на Украине является приоритетом, заявил специальный советник Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мишель Казачкин.
"Несколько недель назад я был в Днепре (Днепропетровске-ред.) и видел, что по крайней мере половина коек в психиатрических больницах занята военнослужащими и людьми, возвращающимися с линии фронта с тревогой и с депрессией", - сказал он на брифинге с аккредитованными при ООН журналистами ассоциации ACANU.
Он напомнил, что, по данным ВОЗ, каждый четвертый человек на Украине сталкивается с риском серьезных психических расстройств.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
Вчера, 12:12Специальная военная операция на Украине
Украинский пленный рассказал, как его отправили на фронт прямо из маршрутки
 
В миреУкраинаДнепр (город)ВОЗООННАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала