В ВОЗ заявили о росте тревоги и депрессии среди украинских военнослужащих
Эксперт ВОЗ: украинские психиатрические больницы заполнены депрессивными солдатами
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения
Эмблема Всемирной организации здравоохранения. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 9 фев – РИА Новости. Украинские психиатрические больницы заполнены депрессивными солдатами, психическое здоровье на Украине является приоритетом, заявил специальный советник Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мишель Казачкин.
"Несколько недель назад я был в Днепре (Днепропетровске-ред.) и видел, что по крайней мере половина коек в психиатрических больницах занята военнослужащими и людьми, возвращающимися с линии фронта с тревогой и с депрессией", - сказал он на брифинге с аккредитованными при ООН журналистами ассоциации ACANU.
Он напомнил, что, по данным ВОЗ, каждый четвертый человек на Украине сталкивается с риском серьезных психических расстройств.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.