https://ria.ru/20230209/depressiya-1850934981.html

В ВОЗ заявили о росте тревоги и депрессии среди украинских военнослужащих

В ВОЗ заявили о росте тревоги и депрессии среди украинских военнослужащих - РИА Новости, 09.02.2023

В ВОЗ заявили о росте тревоги и депрессии среди украинских военнослужащих

Украинские психиатрические больницы заполнены депрессивными солдатами, психическое здоровье на Украине является приоритетом, заявил специальный советник... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T17:54

2023-02-09T17:54

2023-02-09T17:54

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ЖЕНЕВА, 9 фев – РИА Новости. Украинские психиатрические больницы заполнены депрессивными солдатами, психическое здоровье на Украине является приоритетом, заявил специальный советник Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мишель Казачкин. "Несколько недель назад я был в Днепре (Днепропетровске-ред.) и видел, что по крайней мере половина коек в психиатрических больницах занята военнослужащими и людьми, возвращающимися с линии фронта с тревогой и с депрессией", - сказал он на брифинге с аккредитованными при ООН журналистами ассоциации ACANU. Он напомнил, что, по данным ВОЗ, каждый четвертый человек на Украине сталкивается с риском серьезных психических расстройств. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230208/plennyy-1850514999.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, днепр (город), воз, оон, нато