В Киеве начали демонтаж памятника советскому генералу Ватутину
В Киеве начали демонтаж памятника советскому генералу Николаю Ватутину
© Фото очевидцаДемонтаж памятника Ватутину в Киеве
© Фото очевидца
Демонтаж памятника Ватутину в Киеве
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. В Киеве начали демонтаж памятника советскому генералу Николаю Ватутину, который освобождал город от фашистов, сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua".
"В Киеве начинают демонтаж памятника генералу Ватутину, который освобождал Киев в 1943 году", - пишет издание.
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Николай Ватутин - советский военачальник, генерал армии, Герой Советского Союза (посмертно). В годы Великой Отечественной войны возглавлял первый украинский фронт в ходе битвы за Днепр и освобождения Киева. Он погиб в 1944 году в Киеве, там же и был похоронен.
Ранее комиссия министерства культуры Украины рекомендовала Киевской городской администрации демонтировать памятник генералу. Позже депутат Верховной рады Украины от правящей партии "Слуга народа" Максим Бужанский выступил против сноса памятника Ватутину, назвав инициаторов сноса "колхозными комсомольцами".
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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