https://ria.ru/20230209/delo-1850950378.html

СК возбудил уголовное дело после пожара в колонии в Ростове-на-Дону

СК возбудил уголовное дело после пожара в колонии в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 09.02.2023

СК возбудил уголовное дело после пожара в колонии в Ростове-на-Дону

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Халатность" после пожара в исправительной колонии в Ростове-на-Дону, где погибли двое осужденных и еще один был... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T18:40

2023-02-09T18:40

2023-02-09T18:40

происшествия

ростов-на-дону

россия

ростовская область

следственный комитет россии (ск рф)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Халатность" после пожара в исправительной колонии в Ростове-на-Дону, где погибли двое осужденных и еще один был госпитализирован, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области. Как ранее рассказал РИА Новости представитель областного ГУФСИН, 8 февраля в исправительной колонии №2 в Ростове-на-Дону произошло возгорание на территории объекта коммунально-бытового обеспечения площадью около 40 квадратных метров. После ликвидации пожара там были обнаружены тела двух осужденных, еще один осужденный был госпитализирован с ожогами. "По факту обнаружения на территории исправительной колонии тел двух мужчин с термическими ожогами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух лиц)", - сказал представитель следствия. В прокуратуре Ростовской области добавили, что надзорное ведомство взяло ход расследования уголовного дела на контроль.

https://ria.ru/20230209/video-1850821007.html

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россия

ростовская область

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф)