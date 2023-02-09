https://ria.ru/20230209/delo-1850950378.html
СК возбудил уголовное дело после пожара в колонии в Ростове-на-Дону
СК возбудил уголовное дело после пожара в колонии в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 09.02.2023
СК возбудил уголовное дело после пожара в колонии в Ростове-на-Дону
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Халатность" после пожара в исправительной колонии в Ростове-на-Дону, где погибли двое осужденных и еще один был... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T18:40
2023-02-09T18:40
2023-02-09T18:40
происшествия
ростов-на-дону
россия
ростовская область
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Халатность" после пожара в исправительной колонии в Ростове-на-Дону, где погибли двое осужденных и еще один был госпитализирован, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области. Как ранее рассказал РИА Новости представитель областного ГУФСИН, 8 февраля в исправительной колонии №2 в Ростове-на-Дону произошло возгорание на территории объекта коммунально-бытового обеспечения площадью около 40 квадратных метров. После ликвидации пожара там были обнаружены тела двух осужденных, еще один осужденный был госпитализирован с ожогами. "По факту обнаружения на территории исправительной колонии тел двух мужчин с термическими ожогами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух лиц)", - сказал представитель следствия. В прокуратуре Ростовской области добавили, что надзорное ведомство взяло ход расследования уголовного дела на контроль.
https://ria.ru/20230209/video-1850821007.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Ростовская область, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил уголовное дело после пожара в колонии в Ростове-на-Дону
СК возбудил дело после пожара в колонии в Ростове-на-Дону, где погибли двое осужденных
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 фев - РИА Новости.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Халатность" после пожара в исправительной колонии в Ростове-на-Дону, где погибли двое осужденных и еще один был госпитализирован, сообщил журналистам представитель СУСК
России по Ростовской области.
Как ранее рассказал РИА Новости представитель областного ГУФСИН, 8 февраля в исправительной колонии №2 в Ростове-на-Дону произошло возгорание на территории объекта коммунально-бытового обеспечения площадью около 40 квадратных метров. После ликвидации пожара там были обнаружены тела двух осужденных, еще один осужденный был госпитализирован с ожогами.
"По факту обнаружения на территории исправительной колонии тел двух мужчин с термическими ожогами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух лиц)", - сказал представитель следствия.
В прокуратуре Ростовской области добавили, что надзорное ведомство взяло ход расследования уголовного дела на контроль.