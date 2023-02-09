https://ria.ru/20230209/delo-1850705590.html

В Новосибирске завели уголовное дело после обрушения части жилого дома

В Новосибирске завели уголовное дело после обрушения части жилого дома - РИА Новости, 09.02.2023

В Новосибирске завели уголовное дело после обрушения части жилого дома

Следователи СК возбудили уголовное дело о небезопасных услугах после обрушения части пятиэтажного жилого дома в Новосибирске, сообщает СУСК по Новосибирской... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T05:36

2023-02-09T05:36

2023-02-09T05:43

взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске

происшествия

новосибирск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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НОВОСИБИРСК, 9 фев – РИА Новости. Следователи СК возбудили уголовное дело о небезопасных услугах после обрушения части пятиэтажного жилого дома в Новосибирске, сообщает СУСК по Новосибирской области.Утром в четверг на улице Линейная в Новосибирске после взрыва бытового газа произошло обрушение третьего подъезда четырехподъездного пятиэтажного дома, в каждом подъезде по 15 квартир. По последним данным, два человека погибли, еще шесть пострадали. Ведется разбор завалов."В связи с обрушением части жилого дома в городе Новосибирске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении. Максимальная санкция – лишение свободы на 10 лет.

https://ria.ru/20230207/gaz-1850368635.html

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взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске, происшествия, новосибирск, россия, следственный комитет россии (ск рф)