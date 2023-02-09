https://ria.ru/20230209/chkalov-1850840316.html

Украина отреклась от подвига Чкалова, заявил нижегородский губернатор

Украина отреклась от подвига Чкалова, заявил нижегородский губернатор - РИА Новости, 09.02.2023

Украина отреклась от подвига Чкалова, заявил нижегородский губернатор

Украина оскорбила память советского летчика Валерия Чкалова - уроженца Нижегородской области - и официально отреклась от его подвига, снеся памятник в Киеве,... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T13:49

2023-02-09T13:49

2023-02-09T13:49

украина

нижегородская область

киев

валерий чкалов

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 фев - РИА Новости. Украина оскорбила память советского летчика Валерия Чкалова - уроженца Нижегородской области - и официально отреклась от его подвига, снеся памятник в Киеве, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Ранее со ссылкой на украинское агентство УНИАН сообщалось о том, что в Киеве демонтировали памятник советскому летчику Валерию Чкалову. "Чкалов не просто великий летчик. Он один из мировых символов эпохи освоения неба. Это он совершил первый беспосадочный перелет через Северный полюс из Москвы в американский Ванкувер. Подвиг, в те далёкие времена сопоставимый с полетом в космос. Недаром Гагарин считал его своим кумиром и покровителем. Ему рукоплескали по обе стороны Атлантики. Нынешняя Украина официально отреклась от этого подвига, от великого человека, оскорбив его память. Теперь, в год 100-летия регулярной отечественной авиации, подвиг Чкалова не общий, а только наш", - написал Никитин в своем Telegram-канале. Герой Советского Союза Валерий Чкалов родился в 1904 году в селе Василево Балахнинского уезда (ныне – город Чкаловск Нижегородской области). В 1937 году он был командиром экипажа самолёта, совершившего первый беспосадочный перелёт через Северный полюс из Москвы в Ванкувер (США). Снос памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20230209/khleb-1850830666.html

https://ria.ru/20230207/ukraina-1850152324.html

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украина, нижегородская область, киев, валерий чкалов, глеб никитин