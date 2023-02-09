https://ria.ru/20230209/chekhiya-1850835684.html
Чешская компания захотела отсудить у "Газпрома" 45 миллионов долларов
Чешская компания захотела отсудить у "Газпрома" 45 миллионов долларов - РИА Новости, 09.02.2023
Чешская компания захотела отсудить у "Газпрома" 45 миллионов долларов
Чешская энергетическая компания ČEZ инициировала арбитражное разбирательство с российской корпорацией "Газпром" в связи с недопоставками ею газа в Чехию в... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T13:39
2023-02-09T13:39
2023-02-09T13:39
экономика
чехия
газпром
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ПРАГА, 9 фев – РИА Новости. Чешская энергетическая компания ČEZ инициировала арбитражное разбирательство с российской корпорацией "Газпром" в связи с недопоставками ею газа в Чехию в прошлом году, требуя компенсации в размере около 1 миллиарда крон (около 45 миллионов долларов), сообщило в четверг сетевое издание Idnes со ссылкой на пресс-секретаря компании ČEZ Ладислава Кржижа. "Решение по арбитражному разбирательству, которое будет проходить в Женеве, будет принимать арбитражный суд из трех человек", - цитирует издание пресс-секретаря ČEZ без дальнейших подробностей.
https://ria.ru/20221219/gaz-1839694224.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, чехия, газпром
Экономика, Чехия, Газпром
Чешская компания захотела отсудить у "Газпрома" 45 миллионов долларов
Чешская компания ČEZ инициировала арбитраж против "Газпрома", требуя 45 миллионов долларов