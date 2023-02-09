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Чешская компания захотела отсудить у "Газпрома" 45 миллионов долларов - РИА Новости, 09.02.2023
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Чешская компания захотела отсудить у "Газпрома" 45 миллионов долларов
Чешская компания захотела отсудить у "Газпрома" 45 миллионов долларов - РИА Новости, 09.02.2023
Чешская компания захотела отсудить у "Газпрома" 45 миллионов долларов
Чешская энергетическая компания ČEZ инициировала арбитражное разбирательство с российской корпорацией "Газпром" в связи с недопоставками ею газа в Чехию в... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T13:39
2023-02-09T13:39
экономика
чехия
газпром
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ПРАГА, 9 фев – РИА Новости. Чешская энергетическая компания ČEZ инициировала арбитражное разбирательство с российской корпорацией "Газпром" в связи с недопоставками ею газа в Чехию в прошлом году, требуя компенсации в размере около 1 миллиарда крон (около 45 миллионов долларов), сообщило в четверг сетевое издание Idnes со ссылкой на пресс-секретаря компании ČEZ Ладислава Кржижа. "Решение по арбитражному разбирательству, которое будет проходить в Женеве, будет принимать арбитражный суд из трех человек", - цитирует издание пресс-секретаря ČEZ без дальнейших подробностей.
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экономика, чехия, газпром
Экономика, Чехия, Газпром
13:39 09.02.2023
 
Чешская компания захотела отсудить у "Газпрома" 45 миллионов долларов

Чешская компания ČEZ инициировала арбитраж против "Газпрома", требуя 45 миллионов долларов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкКомпрессорная станция, связывающая трубопроводные системы Чехии и Германии
Компрессорная станция, связывающая трубопроводные системы Чехии и Германии - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Компрессорная станция, связывающая трубопроводные системы Чехии и Германии. Архивное фото
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ПРАГА, 9 фев – РИА Новости. Чешская энергетическая компания ČEZ инициировала арбитражное разбирательство с российской корпорацией "Газпром" в связи с недопоставками ею газа в Чехию в прошлом году, требуя компенсации в размере около 1 миллиарда крон (около 45 миллионов долларов), сообщило в четверг сетевое издание Idnes со ссылкой на пресс-секретаря компании ČEZ Ладислава Кржижа.
"Решение по арбитражному разбирательству, которое будет проходить в Женеве, будет принимать арбитражный суд из трех человек", - цитирует издание пресс-секретаря ČEZ без дальнейших подробностей.
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ЭкономикаЧехияГазпром
 
 
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