https://ria.ru/20230209/chekhiya-1850835684.html

Чешская компания захотела отсудить у "Газпрома" 45 миллионов долларов

Чешская компания захотела отсудить у "Газпрома" 45 миллионов долларов - РИА Новости, 09.02.2023

Чешская компания захотела отсудить у "Газпрома" 45 миллионов долларов

Чешская энергетическая компания ČEZ инициировала арбитражное разбирательство с российской корпорацией "Газпром" в связи с недопоставками ею газа в Чехию в... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T13:39

2023-02-09T13:39

2023-02-09T13:39

экономика

чехия

газпром

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760481464_0:0:2623:1475_1920x0_80_0_0_e00835a402c0d5c8cfd924663d844921.jpg

ПРАГА, 9 фев – РИА Новости. Чешская энергетическая компания ČEZ инициировала арбитражное разбирательство с российской корпорацией "Газпром" в связи с недопоставками ею газа в Чехию в прошлом году, требуя компенсации в размере около 1 миллиарда крон (около 45 миллионов долларов), сообщило в четверг сетевое издание Idnes со ссылкой на пресс-секретаря компании ČEZ Ладислава Кржижа. "Решение по арбитражному разбирательству, которое будет проходить в Женеве, будет принимать арбитражный суд из трех человек", - цитирует издание пресс-секретаря ČEZ без дальнейших подробностей.

https://ria.ru/20221219/gaz-1839694224.html

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, чехия, газпром