https://ria.ru/20230209/charlz-1850930091.html
Британский король Карл III оконфузился в мечети
Британский король Карл III оконфузился в мечети - РИА Новости, 09.02.2023
Британский король Карл III оконфузился в мечети
Читателей The Telegraph развеселил король Карл III, у которого заметили дырку в носке во время посещения мечети. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T17:38
2023-02-09T17:38
2023-02-09T17:42
в мире
великобритания
карл iii
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Читателей The Telegraph развеселил король Карл III, у которого заметили дырку в носке во время посещения мечети.Король никогда не пытался следовать модным тенденциям, отмечает The Telegraph, отдавая предпочтение своим любимым моделям, выдержавшим испытание временем. Однако, возможно, королевские помощники посоветуют Его Величеству купить новую пару носков, не удержались от шутки авторы статьи."Даже у короля Соединенного Королевства есть дырка в носке", — написал один из пользователей."Это так жизненно... Мое уважение королю", — признался еще один."Это хотя бы доказывает, что он такой же как и мы", — написал третий."Он человек из народа и настоящий глоток свежего воздуха", — пошутил читатель."Дороговизна жизни!", — вспомнил о насущных проблемах другой пользователь."Быть не может, что он не знал о дырке. Сплошной театр", — допустил еще один читатель.Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.
https://ria.ru/20220908/charlz-1815523513.html
https://ria.ru/20230122/koronatsiya-1846536300.html
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в мире, великобритания, карл iii, елизавета ii, шотландия
В мире, Великобритания, Карл III, Елизавета II, Шотландия
17:38 09.02.2023 (обновлено: 17:42 09.02.2023)
Британский король Карл III оконфузился в мечети
Читатели The Telegraph посмеялись над дырявым носком короля Карла III
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости.
Читателей The Telegraph
развеселил король Карл III, у которого заметили дырку в носке во время посещения мечети.
Король никогда не пытался следовать модным тенденциям, отмечает The Telegraph, отдавая предпочтение своим любимым моделям, выдержавшим испытание временем. Однако, возможно, королевские помощники посоветуют Его Величеству купить новую пару носков, не удержались от шутки авторы статьи.
"Даже у короля Соединенного Королевства есть дырка в носке", — написал один из пользователей.
"Это так жизненно... Мое уважение королю", — признался еще один.
"Это хотя бы доказывает, что он такой же как и мы", — написал третий.
"Он человек из народа и настоящий глоток свежего воздуха", — пошутил читатель.
"Дороговизна жизни!", — вспомнил о насущных проблемах другой пользователь.
"Быть не может, что он не знал о дырке. Сплошной театр", — допустил еще один читатель.
Королева Великобритании Елизавета II
, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии
в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.