https://ria.ru/20230209/boeviki-1850835230.html
Появилось видео с места ликвидации боевиков на Ставрополье
Появилось видео с места ликвидации боевиков на Ставрополье - РИА Новости, 09.02.2023
Появилось видео с места ликвидации боевиков на Ставрополье
Национальный антитеррористический комитет (НАК) опубликовал видео с места боестолкновения в Ставрополье, где были ликвидированы боевики, планировавшие теракт на РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T13:37
2023-02-09T13:37
2023-02-09T13:37
происшествия
ставропольский край
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Национальный антитеррористический комитет (НАК) опубликовал видео с места боестолкновения в Ставрополье, где были ликвидированы боевики, планировавшие теракт на железнодорожных путях. На кадрах НАК – домовладение, на территории которого укрывались террористы, полуразрушенное взрывом строение, тела ликвидированных боевиков. В ходе осмотра обнаружены автомат, пистолет и два самодельных взрывных устройства, одно из которых было подорвано террористами. На Ставрополье уничтожены четверо террористов, планировавших теракт на железной дороге, сообщал НАК. По данным силовиков, боевики были причастны к "террористической деятельности украинского военизированного националистического формирования". Какого именно - не называется.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ставропольский край
Происшествия, Ставропольский край
Появилось видео с места ликвидации боевиков на Ставрополье
НАК опубликовал видео с места ликвидации боевиков в Ставрополье, планировавших теракт
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Национальный антитеррористический комитет (НАК) опубликовал видео с места боестолкновения в Ставрополье, где были ликвидированы боевики, планировавшие теракт на железнодорожных путях.
На кадрах НАК – домовладение, на территории которого укрывались террористы, полуразрушенное взрывом строение, тела ликвидированных боевиков. В ходе осмотра обнаружены автомат, пистолет и два самодельных взрывных устройства, одно из которых было подорвано террористами.
На Ставрополье уничтожены четверо террористов, планировавших теракт на железной дороге, сообщал НАК. По данным силовиков, боевики были причастны к "террористической деятельности украинского военизированного националистического формирования". Какого именно - не называется.