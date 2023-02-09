https://ria.ru/20230209/boeviki-1850835230.html

Появилось видео с места ликвидации боевиков на Ставрополье

Появилось видео с места ликвидации боевиков на Ставрополье - РИА Новости, 09.02.2023

Появилось видео с места ликвидации боевиков на Ставрополье

Национальный антитеррористический комитет (НАК) опубликовал видео с места боестолкновения в Ставрополье, где были ликвидированы боевики, планировавшие теракт на РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T13:37

2023-02-09T13:37

2023-02-09T13:37

происшествия

ставропольский край

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Национальный антитеррористический комитет (НАК) опубликовал видео с места боестолкновения в Ставрополье, где были ликвидированы боевики, планировавшие теракт на железнодорожных путях. На кадрах НАК – домовладение, на территории которого укрывались террористы, полуразрушенное взрывом строение, тела ликвидированных боевиков. В ходе осмотра обнаружены автомат, пистолет и два самодельных взрывных устройства, одно из которых было подорвано террористами. На Ставрополье уничтожены четверо террористов, планировавших теракт на железной дороге, сообщал НАК. По данным силовиков, боевики были причастны к "террористической деятельности украинского военизированного националистического формирования". Какого именно - не называется.

ставропольский край

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ставропольский край