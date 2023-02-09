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Петр Фрадков: для экономического суверенитета нужны новые бизнес-модели

Петр Фрадков: для экономического суверенитета нужны новые бизнес-модели - РИА Новости, 09.02.2023

Петр Фрадков: для экономического суверенитета нужны новые бизнес-модели

Для обеспечения экономического суверенитета в меняющихся условиях российскому бизнесу необходимо искать новые варианты развития и создавать новые бизнес-модели, РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T15:26

2023-02-09T15:26

2023-02-09T15:26

петр фрадков

псб (банк псб)

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Для обеспечения экономического суверенитета в меняющихся условиях российскому бизнесу необходимо искать новые варианты развития и создавать новые бизнес-модели, считает председатель ПСБ Петр Фрадков."В изменившихся условиях, которые мы все видим, бизнесу, основным игрокам и ключевым компаниям нужно искать новые варианты дальнейшего развития. Старые бизнес-модели во многом перестают работать в новых условиях, поэтому нужно договориться, каким образом, действуя совместно, выходить на создание новых бизнес-моделей", - сказал Фрадков в ходе проводимого при поддержке ПСБ ежегодного форума по финансовой грамотности "Просто капитал" в четверг.Он подчеркнул, что при этом важно не подстраиваться под новые условия со старыми методами, а разрабатывать новые методы. "Это такая опережающая реакция на то, что происходит, для обеспечения экономического, технологического, финансового суверенитета", - сказал глава ПСБ.Фрадков высоко оценил результаты состоявшегося в рамках форума пленарного заседания "Экономическая независимость как фактор государственного суверенитета".Касаясь вопросов финансовой грамотности, глава ПСБ отметил, что клиентам банка – крупным предприятиям, малому и среднему бизнесу, физическим лицам - "в меняющихся условиях нужно уметь меняться". Банк на постоянной основе проводит большое количество мероприятий, связанных с финансовой грамотностью, с доведением до клиентов тех изменений, которые происходят в том числе в законодательстве.

https://ria.ru/20221114/psb-1831275845.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петр фрадков, псб (банк псб), промсвязьбанк