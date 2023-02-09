Рейтинг@Mail.ru
Петр Фрадков: для экономического суверенитета нужны новые бизнес-модели - РИА Новости, 09.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230209/biznes-modeli-1850874121.html
Петр Фрадков: для экономического суверенитета нужны новые бизнес-модели
Петр Фрадков: для экономического суверенитета нужны новые бизнес-модели - РИА Новости, 09.02.2023
Петр Фрадков: для экономического суверенитета нужны новые бизнес-модели
Для обеспечения экономического суверенитета в меняющихся условиях российскому бизнесу необходимо искать новые варианты развития и создавать новые бизнес-модели, РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T15:26
2023-02-09T15:26
петр фрадков
псб (банк псб)
промсвязьбанк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602627444_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f52e2ddfd397393153d2787a792c3977.jpg
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Для обеспечения экономического суверенитета в меняющихся условиях российскому бизнесу необходимо искать новые варианты развития и создавать новые бизнес-модели, считает председатель ПСБ Петр Фрадков."В изменившихся условиях, которые мы все видим, бизнесу, основным игрокам и ключевым компаниям нужно искать новые варианты дальнейшего развития. Старые бизнес-модели во многом перестают работать в новых условиях, поэтому нужно договориться, каким образом, действуя совместно, выходить на создание новых бизнес-моделей", - сказал Фрадков в ходе проводимого при поддержке ПСБ ежегодного форума по финансовой грамотности "Просто капитал" в четверг.Он подчеркнул, что при этом важно не подстраиваться под новые условия со старыми методами, а разрабатывать новые методы. "Это такая опережающая реакция на то, что происходит, для обеспечения экономического, технологического, финансового суверенитета", - сказал глава ПСБ.Фрадков высоко оценил результаты состоявшегося в рамках форума пленарного заседания "Экономическая независимость как фактор государственного суверенитета".Касаясь вопросов финансовой грамотности, глава ПСБ отметил, что клиентам банка – крупным предприятиям, малому и среднему бизнесу, физическим лицам - "в меняющихся условиях нужно уметь меняться". Банк на постоянной основе проводит большое количество мероприятий, связанных с финансовой грамотностью, с доведением до клиентов тех изменений, которые происходят в том числе в законодательстве.
https://ria.ru/20221114/psb-1831275845.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602627444_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_90fd459a18047b997839702a9aa0956f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
петр фрадков, псб (банк псб), промсвязьбанк
Петр Фрадков, ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк
15:26 09.02.2023
 

Петр Фрадков: для экономического суверенитета нужны новые бизнес-модели

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПредседатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков на пленарном заседании в рамках форума-выставки "Госзаказ"
Председатель ПАО Промсвязьбанк Петр Фрадков на пленарном заседании в рамках форума-выставки Госзаказ - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков на пленарном заседании в рамках форума-выставки "Госзаказ"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Для обеспечения экономического суверенитета в меняющихся условиях российскому бизнесу необходимо искать новые варианты развития и создавать новые бизнес-модели, считает председатель ПСБ Петр Фрадков.
"В изменившихся условиях, которые мы все видим, бизнесу, основным игрокам и ключевым компаниям нужно искать новые варианты дальнейшего развития. Старые бизнес-модели во многом перестают работать в новых условиях, поэтому нужно договориться, каким образом, действуя совместно, выходить на создание новых бизнес-моделей", - сказал Фрадков в ходе проводимого при поддержке ПСБ ежегодного форума по финансовой грамотности "Просто капитал" в четверг.
Он подчеркнул, что при этом важно не подстраиваться под новые условия со старыми методами, а разрабатывать новые методы. "Это такая опережающая реакция на то, что происходит, для обеспечения экономического, технологического, финансового суверенитета", - сказал глава ПСБ.
Фрадков высоко оценил результаты состоявшегося в рамках форума пленарного заседания "Экономическая независимость как фактор государственного суверенитета".
"Был достаточно откровенный и полезный разговор: мы коснулись всех тем, начиная с финансовых возможностей сопровождения проектов импортозамещения и заканчивая вопросами банковской деятельности, расчетов, финансовых цифровых активов", - отметил Фрадков.
Касаясь вопросов финансовой грамотности, глава ПСБ отметил, что клиентам банка – крупным предприятиям, малому и среднему бизнесу, физическим лицам - "в меняющихся условиях нужно уметь меняться". Банк на постоянной основе проводит большое количество мероприятий, связанных с финансовой грамотностью, с доведением до клиентов тех изменений, которые происходят в том числе в законодательстве.
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
14 ноября 2022, 10:24
ПСБ развивает инструменты поддержки проектов диверсификации ОПК
 
Петр ФрадковПСБ (Банк ПСБ)Промсвязьбанк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала