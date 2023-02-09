Эксперты: биомедицина меняет общество
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкАкадемик РАН, директор ФГБНУ "Научный центр неврологии" Михаил Пирадов
Академик РАН, директор ФГБНУ "Научный центр неврологии" Михаил Пирадов
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Открытия в области биомедицины позволяют корректировать развитие заболеваний, которые могут быть заложены в геноме человека, но проявиться лишь через много лет, считает вице-президент РАН, директор Научного центра неврологии - академик Михаил Пирадов.
В День российской науки, который отмечается 8 февраля, представители отечественной научной медицины, руководители ряда технологических центров и фондов встретились на площадке медиагруппы "Россия сегодня", чтобы рассказать, в каком направлении развивается сегодня биомедицина и какую роль в этом играют новейшие биотехнологии.
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"Скорость появления новых технологий в области биомедицины сейчас необычайно высока. И каждая четвертая научная статья посвящена клинической медицине. Из них две трети – тому, что называется нейронауками. Что такое мозг? Мозг – это мы. Сегодня, когда появилось значительное количество заболеваний, связанных с продолжительностью жизни, открытия в области биотехнологий позволяют корректировать развитие болезней, которые могут быть заложены в геноме человека, но проявляются, скажем, лишь через 50 лет его жизни", - пояснил Пирадов.
По его словам, сегодня с помощью различных технологий предсказать появление таких заболеваний можно за 10-20-30 лет. "То есть мы имеем время для их предотвращения", - подчеркнул академик, добавив, что редактирование генома человека сопряжено с массой этических моментов, но, безусловно, обещает прорыв в лечении, в частности, тяжелых заболеваний головного мозга.
Генеральный директор Российского научного фонда Александр Хлунов, в свою очередь, продолжил тему старения населения и новых вызовов для ученых.
"Два века назад люди жили меньше, и болезни Альцгеймера, Паркинсона не существовали на планете. Сейчас появился целый ряд заболеваний, о которых наши предки не знали. Один из проектов Научного центра неврологии, как раз изучает патогенез болезни Паркинсона, пока не имеющей реальных инструментов для излечения. Но этот коллектив провел серьезные работы для понимания роли воспалительных процессов как триггера развития данного заболевания. Самые современные практики МРТ и УЗИ, исследования нейронов действительно позволяют изучить роль отдельных генов человека, которые провоцируют заболевание", - рассказал Хлунов.
Он уточнил, что ученые создали модель визуализации болезни Паркинсона, позволяющей разработать принципиально новые подходы к ее диагностике.
"Другой коллектив того же центра разработал оригинальную модель гематоэнцефалического барьера между кровью и жидкостью мозга, которая позволяет изучать механизм формирования новых капилляров при болезни Альцгеймера, еще более страшной. И это тоже новые подходы к предотвращению и коррекции неврологического дефицита. Если взять другие центры, могу назвать Институт онкологии имени Петрова, где лечат онкологические заболевания, и где ученые создали персонализированную биологическую модель рака легкого, чтобы узнать, насколько эффективно для лечения применение тех или иных особых веществ, которые не только умертвляют раковые клетки, но и наносят ущерб организму", - привел примеры Хлунов.
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По его словам, Российский научный фонд поддерживает около десяти тысяч проектов в ряде исследовательских центров и суммарно – около 50 тысяч отечественных ученых. "Проектов – огромное разнообразие. Их отбор осуществляет экспертиза. И наша парадигма сегодня – практикоориентированность", - отметил директор фонда.
В рамках встречи также были подняты темы усиления синергии министерств, ведомств, университетов,фондов, взаимодействия научных коллективов и реального бизнеса, без участия которого невозможно создание прорывных биотехнологий в медицине и науке в целом.
В частности, вице-президент по внедрению новых медицинских технологий АО "Генериум",член-корреспондент РАН Дмитрий Кудлай подчеркнул динамику изменений последних месяцев в целеполагании и исполнительных механизмах продвижения научных проектов. По его словам, идет обновление состава руководства министерств прогрессивными специалистами из регионов, заработали по новому механизмы грантов РНФ и Минобрнауки с привлечением к деятельности экспертов индустрии, переформатируется Комиссия по научно-технологическому развитию России под актуальные задачи общества, появились компактные и крупные источники финансирования перспективных проектов в достаточно понятной форме с акцентом на молодых ученых.
Кудлай подчеркнул, что будущее биомедицины - в персонализации и цифровизации, оригинальных терапевтических и диагностических платформах, новых комбинированных схемах клеточной и фармтерапии. "Уже сегодня мы в "Генериуме" вышли на финальные фазы клинических исследований оригинальных биспецифических антител и биомедицинских клеточных продуктов для тканевой инженерии", - сказал он.
Участники дискуссии обсудили и процессы развития искусственного интеллекта, который, по мнению ученых, уже в ближайшие пять лет весьма существенно изменит жизнь человека. "Очень скоро будут реализовываться невероятные вещи, которые еще вчера были невозможны", - пообещал вице-президент РАН Михаил Пирадов.