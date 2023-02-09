https://ria.ru/20230209/biomeditsina-1850746035.html

Эксперты: биомедицина меняет общество

Эксперты: биомедицина меняет общество - РИА Новости, 09.02.2023

Эксперты: биомедицина меняет общество

Открытия в области биомедицины позволяют корректировать развитие заболеваний, которые могут быть заложены в геноме человека, но проявиться лишь через много лет, РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T10:33

2023-02-09T10:33

2023-02-09T10:33

общество

наука и инновации

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850745067_0:92:2997:1778_1920x0_80_0_0_5af1c96acab4ff8353c6e3aa8374c520.jpg

МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Открытия в области биомедицины позволяют корректировать развитие заболеваний, которые могут быть заложены в геноме человека, но проявиться лишь через много лет, считает вице-президент РАН, директор Научного центра неврологии - академик Михаил Пирадов.В День российской науки, который отмечается 8 февраля, представители отечественной научной медицины, руководители ряда технологических центров и фондов встретились на площадке медиагруппы "Россия сегодня", чтобы рассказать, в каком направлении развивается сегодня биомедицина и какую роль в этом играют новейшие биотехнологии."Скорость появления новых технологий в области биомедицины сейчас необычайно высока. И каждая четвертая научная статья посвящена клинической медицине. Из них две трети – тому, что называется нейронауками. Что такое мозг? Мозг – это мы. Сегодня, когда появилось значительное количество заболеваний, связанных с продолжительностью жизни, открытия в области биотехнологий позволяют корректировать развитие болезней, которые могут быть заложены в геноме человека, но проявляются, скажем, лишь через 50 лет его жизни", - пояснил Пирадов.По его словам, сегодня с помощью различных технологий предсказать появление таких заболеваний можно за 10-20-30 лет. "То есть мы имеем время для их предотвращения", - подчеркнул академик, добавив, что редактирование генома человека сопряжено с массой этических моментов, но, безусловно, обещает прорыв в лечении, в частности, тяжелых заболеваний головного мозга.Генеральный директор Российского научного фонда Александр Хлунов, в свою очередь, продолжил тему старения населения и новых вызовов для ученых.Он уточнил, что ученые создали модель визуализации болезни Паркинсона, позволяющей разработать принципиально новые подходы к ее диагностике."Другой коллектив того же центра разработал оригинальную модель гематоэнцефалического барьера между кровью и жидкостью мозга, которая позволяет изучать механизм формирования новых капилляров при болезни Альцгеймера, еще более страшной. И это тоже новые подходы к предотвращению и коррекции неврологического дефицита. Если взять другие центры, могу назвать Институт онкологии имени Петрова, где лечат онкологические заболевания, и где ученые создали персонализированную биологическую модель рака легкого, чтобы узнать, насколько эффективно для лечения применение тех или иных особых веществ, которые не только умертвляют раковые клетки, но и наносят ущерб организму", - привел примеры Хлунов.По его словам, Российский научный фонд поддерживает около десяти тысяч проектов в ряде исследовательских центров и суммарно – около 50 тысяч отечественных ученых. "Проектов – огромное разнообразие. Их отбор осуществляет экспертиза. И наша парадигма сегодня – практикоориентированность", - отметил директор фонда.В рамках встречи также были подняты темы усиления синергии министерств, ведомств, университетов,фондов, взаимодействия научных коллективов и реального бизнеса, без участия которого невозможно создание прорывных биотехнологий в медицине и науке в целом.В частности, вице-президент по внедрению новых медицинских технологий АО "Генериум",член-корреспондент РАН Дмитрий Кудлай подчеркнул динамику изменений последних месяцев в целеполагании и исполнительных механизмах продвижения научных проектов. По его словам, идет обновление состава руководства министерств прогрессивными специалистами из регионов, заработали по новому механизмы грантов РНФ и Минобрнауки с привлечением к деятельности экспертов индустрии, переформатируется Комиссия по научно-технологическому развитию России под актуальные задачи общества, появились компактные и крупные источники финансирования перспективных проектов в достаточно понятной форме с акцентом на молодых ученых.Кудлай подчеркнул, что будущее биомедицины - в персонализации и цифровизации, оригинальных терапевтических и диагностических платформах, новых комбинированных схемах клеточной и фармтерапии. "Уже сегодня мы в "Генериуме" вышли на финальные фазы клинических исследований оригинальных биспецифических антител и биомедицинских клеточных продуктов для тканевой инженерии", - сказал он.Участники дискуссии обсудили и процессы развития искусственного интеллекта, который, по мнению ученых, уже в ближайшие пять лет весьма существенно изменит жизнь человека. "Очень скоро будут реализовываться невероятные вещи, которые еще вчера были невозможны", - пообещал вице-президент РАН Михаил Пирадов.

https://ria.ru/20221223/nauka-1840488514.html

https://ria.ru/20221031/tmu-1827563743.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, наука и инновации, россия