https://ria.ru/20230209/bezrabotitsa-1850713002.html

В Москве снизился уровень безработицы до 0,38%

В Москве снизился уровень безработицы до 0,38% - РИА Новости, 09.02.2023

В Москве снизился уровень безработицы до 0,38%

Уровень безработицы в Москве снизился до 0,38%, численность безработных составляет чуть более 27,1 тысячи человек, что сравнимо с показателями доковидного... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T07:50

2023-02-09T07:50

2023-02-09T07:50

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москва

александр александров

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Уровень безработицы в Москве снизился до 0,38%, численность безработных составляет чуть более 27,1 тысячи человек, что сравнимо с показателями доковидного периода, сообщила РИА Новости первый заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Александра Александрова. "Уровень безработицы в Москве находится на низком уровне - 0,38%. Численность безработных составляет чуть более 27,1 тысячи человек, что сравнимо с показателями доковидного периода. В агрегированной базе службы занятости населения более 400 тысяч актуальных предложений от работодателей из всех отраслей, начиная от торговли и сферы услуг, заканчивая промышленностью и IT. Таким образом, на одного кандидата приходится 15 вакансий", - рассказала Александрова. По её словам, несмотря на все вызовы, с которыми Москва столкнулась в последние несколько лет, - пандемия, уход иностранных компаний, необходимость импортозамещения, повышенный спрос на сотрудников в промышленной отрасли - столичный рынок труда сохраняет свою стабильность. Чтобы адаптироваться под постоянно меняющиеся тенденции рынка и потребности работодателей, служба занятости расширяет агрегированную базу вакансий, внедряет новые сервисы и продукты для эффективного трудоустройства горожан. Она отметила, что весной 2022 года, когда ряд иностранных компаний заявили о возможном уходе с российского рынка, был запущен многофакторный мониторинг: специалисты службы занятости отслеживали "сальдо уволенных и принятых работников", выявляли компании с отрицательным сальдо, анализировали количество резюме по каждой категории на работных сайтах, связывались с рекрутерами организаций и кадровыми агентствами, выясняли квалификацию и уровень заработной платы персонала. В мониторинг попали около 650 компаний в зоне риска, общее число сотрудников - более 200 тысяч человек. При этом большинство - около 80% организаций - уже адаптировались под новые реалии рынка. "Сейчас перед нами стоит новая задача - компенсировать дефицит высоко- и среднеквалифицированных кадров в промышленной отрасли. Служба занятости населения оперативно отреагировала на растущую потребность в "синих воротничках" и в ответ на тренд совместно с ведущими предприятиями Москвы запустила проект по трудоустройству рабочих и инженерно-технических специалистов. Сегодня при поддержке службы занятости более 200 организаций ведут подбор тысяч сотрудников: слесарей механосборочных работ, монтажников РЭАиП, токарей, шлифовщиков, фрезеровщиков, операторов станков с ЧПУ, инженеров-конструкторов, инженеров-радиотехников и других", - добавила собеседница агентства.

https://ria.ru/20230209/ukazateli-1850710315.html

https://ria.ru/20230208/sobyanin-1850436631.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, александр александров