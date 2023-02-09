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В Москве снизился уровень безработицы до 0,38% - РИА Новости, 09.02.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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В Москве снизился уровень безработицы до 0,38%
В Москве снизился уровень безработицы до 0,38% - РИА Новости, 09.02.2023
В Москве снизился уровень безработицы до 0,38%
Уровень безработицы в Москве снизился до 0,38%, численность безработных составляет чуть более 27,1 тысячи человек, что сравнимо с показателями доковидного... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T07:50
2023-02-09T07:50
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
александр александров
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Уровень безработицы в Москве снизился до 0,38%, численность безработных составляет чуть более 27,1 тысячи человек, что сравнимо с показателями доковидного периода, сообщила РИА Новости первый заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Александра Александрова. "Уровень безработицы в Москве находится на низком уровне - 0,38%. Численность безработных составляет чуть более 27,1 тысячи человек, что сравнимо с показателями доковидного периода. В агрегированной базе службы занятости населения более 400 тысяч актуальных предложений от работодателей из всех отраслей, начиная от торговли и сферы услуг, заканчивая промышленностью и IT. Таким образом, на одного кандидата приходится 15 вакансий", - рассказала Александрова. По её словам, несмотря на все вызовы, с которыми Москва столкнулась в последние несколько лет, - пандемия, уход иностранных компаний, необходимость импортозамещения, повышенный спрос на сотрудников в промышленной отрасли - столичный рынок труда сохраняет свою стабильность. Чтобы адаптироваться под постоянно меняющиеся тенденции рынка и потребности работодателей, служба занятости расширяет агрегированную базу вакансий, внедряет новые сервисы и продукты для эффективного трудоустройства горожан. Она отметила, что весной 2022 года, когда ряд иностранных компаний заявили о возможном уходе с российского рынка, был запущен многофакторный мониторинг: специалисты службы занятости отслеживали "сальдо уволенных и принятых работников", выявляли компании с отрицательным сальдо, анализировали количество резюме по каждой категории на работных сайтах, связывались с рекрутерами организаций и кадровыми агентствами, выясняли квалификацию и уровень заработной платы персонала. В мониторинг попали около 650 компаний в зоне риска, общее число сотрудников - более 200 тысяч человек. При этом большинство - около 80% организаций - уже адаптировались под новые реалии рынка. "Сейчас перед нами стоит новая задача - компенсировать дефицит высоко- и среднеквалифицированных кадров в промышленной отрасли. Служба занятости населения оперативно отреагировала на растущую потребность в "синих воротничках" и в ответ на тренд совместно с ведущими предприятиями Москвы запустила проект по трудоустройству рабочих и инженерно-технических специалистов. Сегодня при поддержке службы занятости более 200 организаций ведут подбор тысяч сотрудников: слесарей механосборочных работ, монтажников РЭАиП, токарей, шлифовщиков, фрезеровщиков, операторов станков с ЧПУ, инженеров-конструкторов, инженеров-радиотехников и других", - добавила собеседница агентства.
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москва, александр александров
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Александр Александров
07:50 09.02.2023
 
В Москве снизился уровень безработицы до 0,38%

Департамент труда и соцзащиты сообщил о снижении уровня безработицы в Москве до 0,38%

© РИА Новости / Максим БогодвидТрудовая книжка
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Трудовая книжка. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Уровень безработицы в Москве снизился до 0,38%, численность безработных составляет чуть более 27,1 тысячи человек, что сравнимо с показателями доковидного периода, сообщила РИА Новости первый заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Александра Александрова.
"Уровень безработицы в Москве находится на низком уровне - 0,38%. Численность безработных составляет чуть более 27,1 тысячи человек, что сравнимо с показателями доковидного периода. В агрегированной базе службы занятости населения более 400 тысяч актуальных предложений от работодателей из всех отраслей, начиная от торговли и сферы услуг, заканчивая промышленностью и IT. Таким образом, на одного кандидата приходится 15 вакансий", - рассказала Александрова.
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По её словам, несмотря на все вызовы, с которыми Москва столкнулась в последние несколько лет, - пандемия, уход иностранных компаний, необходимость импортозамещения, повышенный спрос на сотрудников в промышленной отрасли - столичный рынок труда сохраняет свою стабильность. Чтобы адаптироваться под постоянно меняющиеся тенденции рынка и потребности работодателей, служба занятости расширяет агрегированную базу вакансий, внедряет новые сервисы и продукты для эффективного трудоустройства горожан.
"С момента запуска масштабной модернизации службы занятости в 2019 году уже около 460 тысяч человек нашли работу, из них более 100 тысяч - с начала 2022 года", - рассказала Александрова.
Она отметила, что весной 2022 года, когда ряд иностранных компаний заявили о возможном уходе с российского рынка, был запущен многофакторный мониторинг: специалисты службы занятости отслеживали "сальдо уволенных и принятых работников", выявляли компании с отрицательным сальдо, анализировали количество резюме по каждой категории на работных сайтах, связывались с рекрутерами организаций и кадровыми агентствами, выясняли квалификацию и уровень заработной платы персонала. В мониторинг попали около 650 компаний в зоне риска, общее число сотрудников - более 200 тысяч человек. При этом большинство - около 80% организаций - уже адаптировались под новые реалии рынка.
"Сейчас перед нами стоит новая задача - компенсировать дефицит высоко- и среднеквалифицированных кадров в промышленной отрасли. Служба занятости населения оперативно отреагировала на растущую потребность в "синих воротничках" и в ответ на тренд совместно с ведущими предприятиями Москвы запустила проект по трудоустройству рабочих и инженерно-технических специалистов. Сегодня при поддержке службы занятости более 200 организаций ведут подбор тысяч сотрудников: слесарей механосборочных работ, монтажников РЭАиП, токарей, шлифовщиков, фрезеровщиков, операторов станков с ЧПУ, инженеров-конструкторов, инженеров-радиотехников и других", - добавила собеседница агентства.
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