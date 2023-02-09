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Путин призвал исходить из вопросов безопасности в авиаотрасли - РИА Новости, 09.02.2023
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Путин призвал исходить из вопросов безопасности в авиаотрасли
Путин призвал исходить из вопросов безопасности в авиаотрасли - РИА Новости, 09.02.2023
Путин призвал исходить из вопросов безопасности в авиаотрасли
В вопросах развития авиаотрасли нужно в первую очередь исходить из вопросов безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T19:19
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владимир путин
россия
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. В вопросах развития авиаотрасли нужно в первую очередь исходить из вопросов безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями авиационной отрасли. "Что касается безопасности - всегда нужно принимать решения в пользу безопасности. Знаете, это как на дороге: не уверен - не обгоняй. Всегда в пользу безопасности", - сказал Путин.
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владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
19:19 09.02.2023 (обновлено: 19:55 09.02.2023)
 
Путин призвал исходить из вопросов безопасности в авиаотрасли

Путин заявил, что в вопросах развития авиаотрасли нужно исходить из вопросов безопасности

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкСамолёт Boeing 737-800 авиакомпании "Победа"
Самолёт Boeing 737-800 авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Самолёт Boeing 737-800 авиакомпании "Победа". Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. В вопросах развития авиаотрасли нужно в первую очередь исходить из вопросов безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями авиационной отрасли.
"Что касается безопасности - всегда нужно принимать решения в пользу безопасности. Знаете, это как на дороге: не уверен - не обгоняй. Всегда в пользу безопасности", - сказал Путин.
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