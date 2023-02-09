https://ria.ru/20230209/bezopasnost-1850959155.html

Путин призвал исходить из вопросов безопасности в авиаотрасли

Путин призвал исходить из вопросов безопасности в авиаотрасли - РИА Новости, 09.02.2023

Путин призвал исходить из вопросов безопасности в авиаотрасли

В вопросах развития авиаотрасли нужно в первую очередь исходить из вопросов безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T19:19

2023-02-09T19:19

2023-02-09T19:55

владимир путин

россия

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. В вопросах развития авиаотрасли нужно в первую очередь исходить из вопросов безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями авиационной отрасли. "Что касается безопасности - всегда нужно принимать решения в пользу безопасности. Знаете, это как на дороге: не уверен - не обгоняй. Всегда в пользу безопасности", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230209/aviatsiya-1850541437.html

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владимир путин, россия