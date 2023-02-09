https://ria.ru/20230209/bezdomnye-1850909630.html
Бездомным станет проще получить социальную помощь в Подмосковье
Бездомным станет проще получить социальную помощь в Подмосковье - РИА Новости, 09.02.2023
Бездомным станет проще получить социальную помощь в Подмосковье
В мособлдуме накануне приняли закон, освобождающий бездомных от некоторых формальностей при устройстве в социальный центр, сообщил телеканал “360”. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T16:53
2023-02-09T16:53
2023-02-09T16:53
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580143381_0:86:2854:1691_1920x0_80_0_0_9110355e8b7f7c8ad02198fae070c605.jpg
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В мособлдуме накануне приняли закон, освобождающий бездомных от некоторых формальностей при устройстве в социальный центр, сообщил телеканал “360”.Теперь лица без определенного места жительства смогут оформиться в центре и получить социальные услуги без установления юридического факта о преимущественном проживании в регионе.За 6 месяцев, которые бездомные могут провести в центре адаптации, им восстановят документы и помогут социализироваться."Также социальные услуги во всех формах становятся бесплатными для инвалидов боевых действий, награжденных знаком „Жителю блокадного Ленинграда“ и „Житель осажденного Севастополя“, а также работавших в период Великой Отечественной войны на объектах обороны", – сообщила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.Бесплатные соцуслуги смогут получить еще порядка 4 тысяч человек.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580143381_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_8d56f8fc8a6c6703e98ccc61b290782c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости.
В мособлдуме накануне приняли закон, освобождающий бездомных от некоторых формальностей при устройстве в социальный центр, сообщил телеканал “360”
.
Теперь лица без определенного места жительства смогут оформиться в центре и получить социальные услуги без установления юридического факта о преимущественном проживании в регионе.
За 6 месяцев, которые бездомные могут провести в центре адаптации, им восстановят документы и помогут социализироваться.
"Также социальные услуги во всех формах становятся бесплатными для инвалидов боевых действий, награжденных знаком „Жителю блокадного Ленинграда“ и „Житель осажденного Севастополя“, а также работавших в период Великой Отечественной войны на объектах обороны", – сообщила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.
Бесплатные соцуслуги смогут получить еще порядка 4 тысяч человек.