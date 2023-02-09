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Бездомным станет проще получить социальную помощь в Подмосковье - РИА Новости, 09.02.2023
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Бездомным станет проще получить социальную помощь в Подмосковье
Бездомным станет проще получить социальную помощь в Подмосковье - РИА Новости, 09.02.2023
Бездомным станет проще получить социальную помощь в Подмосковье
В мособлдуме накануне приняли закон, освобождающий бездомных от некоторых формальностей при устройстве в социальный центр, сообщил телеканал “360”. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T16:53
2023-02-09T16:53
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В мособлдуме накануне приняли закон, освобождающий бездомных от некоторых формальностей при устройстве в социальный центр, сообщил телеканал “360”.Теперь лица без определенного места жительства смогут оформиться в центре и получить социальные услуги без установления юридического факта о преимущественном проживании в регионе.За 6 месяцев, которые бездомные могут провести в центре адаптации, им восстановят документы и помогут социализироваться."Также социальные услуги во всех формах становятся бесплатными для инвалидов боевых действий, награжденных знаком „Жителю блокадного Ленинграда“ и „Житель осажденного Севастополя“, а также работавших в период Великой Отечественной войны на объектах обороны", – сообщила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.Бесплатные соцуслуги смогут получить еще порядка 4 тысяч человек.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
16:53 09.02.2023
 

Бездомным станет проще получить социальную помощь в Подмосковье

© РИА Новости / Илья ПиталевМужчина на пункте для обогрева людей без определенного места жительства
Мужчина на пункте для обогрева людей без определенного места жительства - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В мособлдуме накануне приняли закон, освобождающий бездомных от некоторых формальностей при устройстве в социальный центр, сообщил телеканал “360”.
Теперь лица без определенного места жительства смогут оформиться в центре и получить социальные услуги без установления юридического факта о преимущественном проживании в регионе.
За 6 месяцев, которые бездомные могут провести в центре адаптации, им восстановят документы и помогут социализироваться.
"Также социальные услуги во всех формах становятся бесплатными для инвалидов боевых действий, награжденных знаком „Жителю блокадного Ленинграда“ и „Житель осажденного Севастополя“, а также работавших в период Великой Отечественной войны на объектах обороны", – сообщила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.
Бесплатные соцуслуги смогут получить еще порядка 4 тысяч человек.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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