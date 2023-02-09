https://ria.ru/20230209/bezdomnye-1850909630.html

Бездомным станет проще получить социальную помощь в Подмосковье

Бездомным станет проще получить социальную помощь в Подмосковье - РИА Новости, 09.02.2023

Бездомным станет проще получить социальную помощь в Подмосковье

В мособлдуме накануне приняли закон, освобождающий бездомных от некоторых формальностей при устройстве в социальный центр, сообщил телеканал “360”. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T16:53

2023-02-09T16:53

2023-02-09T16:53

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В мособлдуме накануне приняли закон, освобождающий бездомных от некоторых формальностей при устройстве в социальный центр, сообщил телеканал “360”.Теперь лица без определенного места жительства смогут оформиться в центре и получить социальные услуги без установления юридического факта о преимущественном проживании в регионе.За 6 месяцев, которые бездомные могут провести в центре адаптации, им восстановят документы и помогут социализироваться."Также социальные услуги во всех формах становятся бесплатными для инвалидов боевых действий, награжденных знаком „Жителю блокадного Ленинграда“ и „Житель осажденного Севастополя“, а также работавших в период Великой Отечественной войны на объектах обороны", – сообщила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.Бесплатные соцуслуги смогут получить еще порядка 4 тысяч человек.

московская область (подмосковье)

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2023

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московская область (подмосковье)