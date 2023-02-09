https://ria.ru/20230209/bespilotniki-1850862442.html

АСИ поддержит регионы по формированию спроса на беспилотники

АСИ поддержит регионы по формированию спроса на беспилотники - РИА Новости, 09.02.2023

АСИ поддержит регионы по формированию спроса на беспилотники

Президент России Владимир Путин поручил Агентству стратегических инициатив (АСИ) оказать поддержку регионам по формированию спроса на беспилотники и механизма... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T14:53

2023-02-09T14:53

2023-02-09T15:08

агентство стратегических инициатив (аси)

россия

технологии

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Агентству стратегических инициатив (АСИ) оказать поддержку регионам по формированию спроса на беспилотники и механизма их использования.Путин, как ранее сообщалось, поручил до 1 сентября 2023 года обеспечить утверждение нацпроекта по развитию беспилотных авиационных систем на период до 2030 года.Президент напомнил, что в ближайшее время правительство должно сформировать соответствующий национальный проект, смысл которого - обеспечить возможности для широкой эксплуатации дронов, и что крайне важно - высокий уровень локализации их производства."Беспилотные системы - настоящий катализатор так называемых сквозных технологий в таких областях, как навигация, связь, система накопления энергии, новые материалы, искусственный интеллект, двигателестроение, микро- и радиоэлектроника", - отметил он.

https://ria.ru/20230209/pravitelstvo-1850861460.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

агентство стратегических инициатив (аси), россия, технологии