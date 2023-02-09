https://ria.ru/20230209/bespilotniki-1850862442.html
АСИ поддержит регионы по формированию спроса на беспилотники
АСИ поддержит регионы по формированию спроса на беспилотники - РИА Новости, 09.02.2023
АСИ поддержит регионы по формированию спроса на беспилотники
Президент России Владимир Путин поручил Агентству стратегических инициатив (АСИ) оказать поддержку регионам по формированию спроса на беспилотники и механизма... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T14:53
2023-02-09T14:53
2023-02-09T15:08
агентство стратегических инициатив (аси)
россия
технологии
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Агентству стратегических инициатив (АСИ) оказать поддержку регионам по формированию спроса на беспилотники и механизма их использования.Путин, как ранее сообщалось, поручил до 1 сентября 2023 года обеспечить утверждение нацпроекта по развитию беспилотных авиационных систем на период до 2030 года.Президент напомнил, что в ближайшее время правительство должно сформировать соответствующий национальный проект, смысл которого - обеспечить возможности для широкой эксплуатации дронов, и что крайне важно - высокий уровень локализации их производства."Беспилотные системы - настоящий катализатор так называемых сквозных технологий в таких областях, как навигация, связь, система накопления энергии, новые материалы, искусственный интеллект, двигателестроение, микро- и радиоэлектроника", - отметил он.
https://ria.ru/20230209/pravitelstvo-1850861460.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
агентство стратегических инициатив (аси), россия, технологии
Агентство стратегических инициатив (АСИ), Россия, Технологии
14:53 09.02.2023 (обновлено: 15:08 09.02.2023)
АСИ поддержит регионы по формированию спроса на беспилотники
Путин поручил АСИ оказать поддержку регионам по формированию спроса на беспилотники
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Агентству стратегических инициатив (АСИ) оказать поддержку регионам по формированию спроса на беспилотники и механизма их использования.
Путин, как ранее сообщалось, поручил до 1 сентября 2023 года обеспечить утверждение нацпроекта по развитию беспилотных авиационных систем на период до 2030 года.
"Прошу агентство (АСИ) оказать необходимую экспертную поддержку субъектам федерации, как в части формирования спроса на беспилотники, так и на создание на местах современной инфраструктуры для их широкого использования", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.
Президент напомнил, что в ближайшее время правительство должно сформировать соответствующий национальный проект, смысл которого - обеспечить возможности для широкой эксплуатации дронов, и что крайне важно - высокий уровень локализации их производства.
"Беспилотные системы - настоящий катализатор так называемых сквозных технологий в таких областях, как навигация, связь, система накопления энергии, новые материалы, искусственный интеллект, двигателестроение, микро- и радиоэлектроника", - отметил он.