https://ria.ru/20230209/bespilotnik-1850866528.html

Белорусские пограничники перехватили украинский беспилотник

Белорусские пограничники перехватили украинский беспилотник - РИА Новости, 09.02.2023

Белорусские пограничники перехватили украинский беспилотник

Белорусские пограничники перехватили украинский беспилотник, оборудованный видеокамерой для разведки, сообщила пресс-служба госпогранкомитета Белоруссии. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T15:08

2023-02-09T15:08

2023-02-09T15:28

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МИНСК, 9 фев – РИА Новости. Белорусские пограничники перехватили украинский беспилотник, оборудованный видеокамерой для разведки, сообщила пресс-служба госпогранкомитета Белоруссии."Пинские пограничники перехватили украинский беспилотник. Инцидент произошел 8 февраля вблизи государственной границы в Столинском районе. Белорусские пограничники обнаружили беспилотник, направлявшийся с украинской стороны в тыл белорусской территории. Пограничным нарядом с применением радиоэлектронного ружья пресечен дальнейший полет украинского беспилотника", - говорится в сообщении.По информации ведомства, квадрокоптер был оборудован встроенной видеокамерой. Содержимое карты памяти подтверждает, что дрон запущен с территории Украины и применялся для ведения разведки и съемки технических средств охраны границы на территории Белоруссии, добавили в погранкомитете.В пресс-службе напомнили, что в прошлом году аналогичные случаи фиксировались 1 декабря, 2 и 16 ноября.

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в мире, белоруссия, украина, технологии