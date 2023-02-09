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Белорусские пограничники перехватили украинский беспилотник
Белорусские пограничники перехватили украинский беспилотник - РИА Новости, 09.02.2023
Белорусские пограничники перехватили украинский беспилотник
Белорусские пограничники перехватили украинский беспилотник, оборудованный видеокамерой для разведки, сообщила пресс-служба госпогранкомитета Белоруссии. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T15:08
2023-02-09T15:08
2023-02-09T15:28
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МИНСК, 9 фев – РИА Новости. Белорусские пограничники перехватили украинский беспилотник, оборудованный видеокамерой для разведки, сообщила пресс-служба госпогранкомитета Белоруссии."Пинские пограничники перехватили украинский беспилотник. Инцидент произошел 8 февраля вблизи государственной границы в Столинском районе. Белорусские пограничники обнаружили беспилотник, направлявшийся с украинской стороны в тыл белорусской территории. Пограничным нарядом с применением радиоэлектронного ружья пресечен дальнейший полет украинского беспилотника", - говорится в сообщении.По информации ведомства, квадрокоптер был оборудован встроенной видеокамерой. Содержимое карты памяти подтверждает, что дрон запущен с территории Украины и применялся для ведения разведки и съемки технических средств охраны границы на территории Белоруссии, добавили в погранкомитете.В пресс-службе напомнили, что в прошлом году аналогичные случаи фиксировались 1 декабря, 2 и 16 ноября.
https://ria.ru/20230124/belorussiya-1847171032.html
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в мире, белоруссия, украина, технологии
В мире, Белоруссия, Украина, Технологии
15:08 09.02.2023 (обновлено: 15:28 09.02.2023)
Белорусские пограничники перехватили украинский беспилотник
Белорусский госпогранкомитет сообщил о перехвате украинского дрона с камерой для разведки