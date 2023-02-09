https://ria.ru/20230209/berdyansk-1850718319.html
В Бердянске раскрыли убийства семьи Бойко и замглавы ГИБДД Колесникова
В Бердянске раскрыли убийства семьи Бойко и замглавы ГИБДД Колесникова - РИА Новости, 09.02.2023
В Бердянске раскрыли убийства семьи Бойко и замглавы ГИБДД Колесникова
Спецслужбы раскрыли убийства заместителя мэра Бердянска Олега Бойко и его жены, заместителя начальника ГИБДД Александра Колесникова и покушение на коменданта... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T08:43
2023-02-09T08:43
2023-02-09T10:06
специальная военная операция на украине
бердянск
запорожская область
россия
олег бойко
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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости. Спецслужбы раскрыли убийства заместителя мэра Бердянска Олега Бойко и его жены, заместителя начальника ГИБДД Александра Колесникова и покушение на коменданта города Артема Бардина, сказал представитель спецслужб журналистам.В сентябре 2022 года был взорван автомобиль коменданта Бердянска Артема Бардина, 16 сентября неизвестные расстреляли заместителя мэра Бердянска Олега Бойко и его жену Людмилу, которая занимала должность председателя избирательной комиссии по вопросам голосования на референдуме по вступлению в состав РФ. В августе при взрыве самодельного устройства погиб заместитель начальника ГИБДД Бердянска Александр Колесников."В результате оперативно-разыскных мероприятий на территории Запорожской области сотрудниками силовых структур установлены исполнители и соучастники убийства заместителя начальника ГИБДД Бердянска Александра Колесникова и покушения на убийство коменданта Бердянска полковника Артема Бардина, а также первого заместителя главы Бердянска Павла Ищука. Все фигуранты оказались жителями Бердянска", - сказал представитель спецслужб.Кроме того, по его словам, члены группы причастны к подготовке убийства заместителя мэра города Олега Бойко и его супруги Людмилы, возглавлявшей территориальную избирательную комиссию по подготовке к референдуму о вступлении в состав Российской Федерации, а также к взрыву штаба гуманитарной помощи политической партии "Единая Россия" на территории Бердянска.
https://ria.ru/20230209/berdyansk-1850717732.html
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internet-group@rian.ru
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"Сделал телефонный звонок – был взрыв": диверсант об убийстве замначальника ГИБДД Бердянска
"Сделал телефонный звонок – был взрыв": диверсант об убийстве замначальника ГИБДД Бердянска
2023-02-09T08:43
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"Сказали, что все будет нормально, вопросов больше не задавал": диверсант о сотрудничестве с ВСУ
"Сказали, что все будет нормально, вопросов больше не задавал": диверсант о сотрудничестве с ВСУ
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бердянск, запорожская область, россия, олег бойко
Специальная военная операция на Украине, Бердянск, Запорожская область, Россия, Олег Бойко
08:43 09.02.2023 (обновлено: 10:06 09.02.2023)
В Бердянске раскрыли убийства семьи Бойко и замглавы ГИБДД Колесникова
Спецслужбы заявили о раскрытии убийств семьи Бойко и замглавы ГИБДД Бердянска Колесникова