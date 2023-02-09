https://ria.ru/20230209/berdyansk-1850717732.html
В Бердянске задержали членов ДРГ, причастных к убийствам руководства города
В Бердянске задержали членов ДРГ, причастных к убийствам руководства города - РИА Новости, 09.02.2023
В Бердянске задержали членов ДРГ, причастных к убийствам руководства города
Спецслужбы заявили о задержании диверсантов, причастных к убийству заместителя мэра Бердянска Олега Бойко и его жены, заместителя начальника ГИБДД Александра... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T08:37
2023-02-09T08:37
2023-02-09T09:55
специальная военная операция на украине
происшествия
бердянск
олег бойко
запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 фев — РИА Новости. Спецслужбы заявили о задержании диверсантов, причастных к убийству заместителя мэра Бердянска Олега Бойко и его жены, заместителя начальника ГИБДД Александра Колесникова и покушения на коменданта города Артема Бардина.По его словам, эти же люди причастны к подготовке убийства Олега Бойко и его супруги Людмилы, а также к взрыву штаба гуманитарной помощи партии "Единая Россия" на территории Бердянска."На данный момент все члены диверсионно-разведывательной группы задержаны и дают признательные показания", — добавил представитель спецслужб.Он уточнил, что теракты совершались по заданию сотрудника Главного управления разведки украинского Минобороны Андрея Питюкина — бывшего сотрудника органов внутренних дел Бердянска, который сейчас проживает в Запорожье, и его резидента Татьяны Омельяненко, живущей в Познани (Польша).Кроме того, рассказал РИА Новости представитель силовых ведомств, в ноябре удалось предотвратить покушение на бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова, который разоблачал деятельность украинской спецслужбы. Один из задержанных диверсантов рассказал о тайнике, в котором спрятали все необходимое для нападения. Силовики нашли тайник и обнаружили в нем самодельную бомбу, три боеприпаса ВОГ, две гранаты Ф1 и одну РГО.Задержанный исполнитель убийства Колесникова и покушения на Бардина признался, что ему заплатили 16 тысяч гривен.Комендант Бердянска Артем Бардин погиб в июне прошлого года при взрыве его автомобиля. В августе заместитель начальника городской ГИБДД Александр Колесников также стал жертвой взрыва. А 16 сентября в Бердянске расстреляли заместителя мэра Бердянска Олега Бойко и его жену Людмилу, которая была председателем избиркома на референдуме по присоединению к России.
https://ria.ru/20230131/skhron-1848595178.html
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Кадры задержания диверсантов за подготовку покушения на представителей администрации Бердянска
Видео задержания украинской диверсионно-разведывательной группы, готовившей убийства заместителя мэра Бердянска, замначальника ГИБДД, покушение на коменданта города и взрыв у центра выдачи гуманитарной помощи
2023-02-09T08:37
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происшествия, бердянск, олег бойко, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Бердянск, Олег Бойко, Запорожская область
08:37 09.02.2023 (обновлено: 09:55 09.02.2023)
В Бердянске задержали членов ДРГ, причастных к убийствам руководства города
В Бердянске раскрыли ДРГ, причастную к убийствам и покушениям на руководство города
МЕЛИТОПОЛЬ, 9 фев — РИА Новости. Спецслужбы заявили о задержании диверсантов, причастных к убийству заместителя мэра Бердянска Олега Бойко и его жены, заместителя начальника ГИБДД Александра Колесникова и покушения на коменданта города Артема Бардина.
"В результате оперативно-разыскных мероприятий на территории Запорожской области сотрудниками силовых структур установлены исполнители и соучастники убийства заместителя начальника ГИБДД Бердянска Александра Колесникова и покушения на убийство коменданта Бердянска полковника Артема Бардина, а также первого заместителя главы Бердянска Павла Ищука. Все фигуранты оказались жителями Бердянска", — сказал представитель спецслужб.
По его словам, эти же люди причастны к подготовке убийства Олега Бойко и его супруги Людмилы, а также к взрыву штаба гуманитарной помощи партии "Единая Россия" на территории Бердянска.
"На данный момент все члены диверсионно-разведывательной группы задержаны и дают признательные показания", — добавил представитель спецслужб.
Он уточнил, что теракты совершались по заданию сотрудника Главного управления разведки украинского Минобороны Андрея Питюкина — бывшего сотрудника органов внутренних дел Бердянска, который сейчас проживает в Запорожье, и его резидента Татьяны Омельяненко, живущей в Познани (Польша).
Кроме того, рассказал РИА Новости представитель силовых ведомств, в ноябре удалось предотвратить покушение на бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова
, который разоблачал деятельность украинской спецслужбы. Один из задержанных диверсантов рассказал о тайнике, в котором спрятали все необходимое для нападения. Силовики нашли тайник и обнаружили в нем самодельную бомбу, три боеприпаса ВОГ, две гранаты Ф1 и одну РГО.
Задержанный исполнитель убийства Колесникова и покушения на Бардина признался, что ему заплатили 16 тысяч гривен.
"Бывший военнослужащий. Со мной служил когда-то Немо (позывной. — Прим. ред.) <…> Вышел на меня с тем вопросом, чтобы я сделал телефонный звонок для того, чтобы был подрыв для устранения Саши Колесникова, гаишника. Оплатили деньги <…> Пошел на второе преступление, на коменданта <…> сделал телефонный звонок, потом взрыв <…> За первый он заплатил мне шесть тысяч гривен. За второй дал десять, сказал, что даст еще, но денег я так и не видел", — сказал он журналистам.
Комендант Бердянска Артем Бардин погиб в июне прошлого года при взрыве его автомобиля. В августе заместитель начальника городской ГИБДД Александр Колесников также стал жертвой взрыва. А 16 сентября в Бердянске расстреляли заместителя мэра Бердянска Олега Бойко и его жену Людмилу, которая была председателем избиркома на референдуме по присоединению к России
.