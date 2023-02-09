https://ria.ru/20230209/berdyansk-1850717732.html

В Бердянске задержали членов ДРГ, причастных к убийствам руководства города

В Бердянске задержали членов ДРГ, причастных к убийствам руководства города - РИА Новости, 09.02.2023

В Бердянске задержали членов ДРГ, причастных к убийствам руководства города

Спецслужбы заявили о задержании диверсантов, причастных к убийству заместителя мэра Бердянска Олега Бойко и его жены, заместителя начальника ГИБДД Александра... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T08:37

2023-02-09T08:37

2023-02-09T09:55

специальная военная операция на украине

происшествия

бердянск

олег бойко

запорожская область

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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 фев — РИА Новости. Спецслужбы заявили о задержании диверсантов, причастных к убийству заместителя мэра Бердянска Олега Бойко и его жены, заместителя начальника ГИБДД Александра Колесникова и покушения на коменданта города Артема Бардина.По его словам, эти же люди причастны к подготовке убийства Олега Бойко и его супруги Людмилы, а также к взрыву штаба гуманитарной помощи партии "Единая Россия" на территории Бердянска."На данный момент все члены диверсионно-разведывательной группы задержаны и дают признательные показания", — добавил представитель спецслужб.Он уточнил, что теракты совершались по заданию сотрудника Главного управления разведки украинского Минобороны Андрея Питюкина — бывшего сотрудника органов внутренних дел Бердянска, который сейчас проживает в Запорожье, и его резидента Татьяны Омельяненко, живущей в Познани (Польша).Кроме того, рассказал РИА Новости представитель силовых ведомств, в ноябре удалось предотвратить покушение на бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова, который разоблачал деятельность украинской спецслужбы. Один из задержанных диверсантов рассказал о тайнике, в котором спрятали все необходимое для нападения. Силовики нашли тайник и обнаружили в нем самодельную бомбу, три боеприпаса ВОГ, две гранаты Ф1 и одну РГО.Задержанный исполнитель убийства Колесникова и покушения на Бардина признался, что ему заплатили 16 тысяч гривен.Комендант Бердянска Артем Бардин погиб в июне прошлого года при взрыве его автомобиля. В августе заместитель начальника городской ГИБДД Александр Колесников также стал жертвой взрыва. А 16 сентября в Бердянске расстреляли заместителя мэра Бердянска Олега Бойко и его жену Людмилу, которая была председателем избиркома на референдуме по присоединению к России.

https://ria.ru/20230131/skhron-1848595178.html

https://ria.ru/20230201/politsiya-1848838810.html

https://ria.ru/20230209/berdyansk-1850718319.html

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Кадры задержания диверсантов за подготовку покушения на представителей администрации Бердянска Видео задержания украинской диверсионно-разведывательной группы, готовившей убийства заместителя мэра Бердянска, замначальника ГИБДД, покушение на коменданта города и взрыв у центра выдачи гуманитарной помощи 2023-02-09T08:37 true PT2M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, бердянск, олег бойко, запорожская область